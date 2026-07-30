Сотрудничество Польши и Украины в области противоракетной обороны будет развиваться независимо от напряженности и эмоций, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что, несмотря на различные напряженности и эмоции, сотрудничество с Украиной будет развиваться.

Об этом сообщает канцелярия главы правительства Польши, передает Цензор.НЕТ.

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Помощь Украине

"Когда мы говорим, что хотим и в дальнейшем помогать Украине, то руководствуемся не только солидарностью и нежеланием, чтобы Россия выиграла войну, но прежде всего тем, что это влияет на безопасность Польши", - отметил Туск.

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Сотрудничество Украины и Польши

Также премьер подчеркнул, что "сотрудничество Польши и Украины в сфере современных методов противоракетной обороны будет развиваться независимо от различных напряжений и эмоций".

"Хочу очень четко отметить, что правительство будет тесно сотрудничать с Украиной в вопросах безопасности", - добавил он.

Туск рассказал, что накануне вечером у него состоялась длительная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Сегодня могу сказать следующее: разговор касался тесного сотрудничества Польши и Украины в сфере противоракетной обороны и сотрудничества в области противовоздушной обороны в условиях угрозы со стороны России", - отметил он.