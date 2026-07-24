80% граждан Польши считают, что от польско-украинских споров выиграет Россия, - опрос

Большинство поляков считают, что конфликты между Польшей и Украиной имеют политическую подоплеку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в опросе Центра исследования общественного мнения в Польше, передает RMF24.

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Что думают поляки о конфликте и роли политиков

По результатам исследования, 73% опрошенных уверены, что польские и украинские политики разжигают споры ради собственных интересов. При этом 80% респондентов считают, что от подобных конфликтов выиграет Россия.

Большинство опрошенных — 75% — отметили, что Польша и Украина должны сотрудничать перед угрозой России, а не сосредотачиваться на разногласиях. Также 52% респондентов считают, что страны имеют больше общих интересов, чем отличий. Противоположного мнения придерживаются 31%.

Отдельно 84% опрошенных заявили, что Польша должна реагировать, когда другая страна прославляет исторических деятелей, которых в Польше считают причастными к преступлениям против поляков.

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Исторические вопросы и решения власти Польши

Взгляды на право украинцев иметь своих исторических героев разделились. 44% согласны с этим утверждением, в то время как 42% выступают против.

Среди главных приоритетов в отношениях с Украиной поляки чаще называют сотрудничество в сфере безопасности — 61%. Далее следуют добрососедские отношения — 46%, чествование жертв Волынской трагедии — 43%, усиление роли Польши как регионального лидера — 41%, а также участие польских компаний в восстановлении Украины — 40%.

Также 59% опрошенных поддерживают решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Отрицательно оценивают это решение 28% респондентов.

Мнения по поводу последствий такого шага разделились: 41% считает, что он принесет больше ущерба, чем пользы, и столько же убеждены в противоположном.

"Польша и Украина должны сотрудничать перед лицом угрозы со стороны России", - свидетельствуют результаты опроса.

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Опрос проводился со 2 по 12 июля 2026 года среди 938 совершеннолетних жителей Польши.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Это решение было связано с присвоением одному из подразделений ВСУ названия в честь Героев УПА.

В ответ Зеленский сравнил польского президента с венгерским премьером Виктором Орбаном и заявил, что ситуация может иметь негативные последствия.

После этого глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от государственной награды Польши. Также аналогичные решения приняли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и посол Украины в Польше Василий Боднарь.

Бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко тоже отказались от ордена Белого Орла.

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал на конференцию в Гданьск. Украинскую делегацию возглавила премьер-министр Юлия Свириденко. Премьер Польши Дональд Туск назвал это решение жестом для понижения напряжения между странами.

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