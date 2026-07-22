Польша депортировала украинца, который бросил рюкзак на рельсы метро и сорвал движение поездов, - СМИ

Гражданин Украины был депортирован из Польши после инцидента в варшавском метро, где он бросил рюкзак на рельсы, что привело к эвакуации пассажиров и перебоям в движении поездов.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал польского издания RMF24.

Инцидент произошел на станции Centrum в Варшаве. Мужчина бросил рюкзак на рельсы и скрылся с места происшествия. Из-за этого пришлось эвакуировать несколько сотен человек, а движение поездов метро было временно нарушено.

Полицейские установили, что к инциденту причастен 38-летний гражданин Украины. По данным следствия, мужчина действовал из хулиганских побуждений, а его поступок не имел признаков заказного или террористического характера.

После задержания украинца передали польским пограничникам, которые приняли решение о его депортации. Его доставят в пункт пропуска и передадут украинским пограничникам.

Кроме того, мужчине запретили въезд в Польшу и все страны Шенгенской зоны сроком на 10 лет.

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