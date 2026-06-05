Польша депортировала украинца, который выловил из озера знаменитого варшавского сома, - СМИ
Власти Польши в ускоренном порядке депортировали 57-летнего гражданина Украины, который поймал и увез с собой двухметрового сома, который более 20 лет был живой достопримечательностью местного озера Балатон и был хорошо известен горожанам.
Об этом пишет TVN24, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Сам инцидент произошел еще 30 мая в варшавском парке у озера Балатон. Двое мужчин арендовали водный велосипед для прогулки по пруду, прихватив с собой удочку. Во время рыбалки им удалось вытащить из воды огромного сома длиной 183 сантиметра.
Как выяснилось впоследствии, этот сом более 20 лет обитал в Балатоне, был хорошо известен всем окрестным жителям и считался неформальным символом этой локации. Несмотря на протесты и возмущение многочисленных очевидцев, мужчины проигнорировали людей, положили сома в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.
Уголовные обвинения и депортация
- По данным издания, украинцу предъявили обвинения в совершении двух правонарушений. Первое из них предусмотрено законом о внутреннем рыболовстве, второе — законом о защите животных. За них ему грозило до трех лет лишения свободы.
Сразу после завершения первоочередных следственных действий полиция приняла решение не содержать мужчину в изоляторе под следствием, а передала его Пограничной службе Польши. Дальнейшее пребывание 57-летнего украинца в стране признали "представляющим угрозу общественному порядку".
В тот же день задержанного доставили к автомобильному пункту пропуска в Дорогуске, где выдворили из страны и передали украинским пограничникам. Помимо депортации, украинцу запретили повторный въезд в Польшу и любые другие страны Шенгенской зоны сроком на 5 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тепер прийдеться лише в Україні рибалити.
Основні тактико-технічні характеристики (ТТХ):
Швидкість: крейсерська - 500-600 км/год, максимальна - понад 700 км/год.Двигун: турбореактивний (наприклад, чеський PBS TJ150). Завдяки йому дрон летить з характерним гулом, а не «мопедним» тріскотом.Маса і бойова частина: злітна вага - близько 380 кг, бойова частина (вибухівка) - орієнтовно 40-50 кг.Дальність польоту: від 1000 до 2500 км залежно від модифікації та навантаження.Висота польоту: може досягати до 9 100 метрів (хоча найчастіше летить на нижчих чи середніх висотах для завдання удару)
ПЗРК «Ігла» (Індекс ГРАУ - 9К38, за класифікацією НАТО - SA-18 Grouse) - це радянський переносний зенітно-ракетний комплекс. Він призначений для ураження літаків, вертольотів, крилатих ракет та безпілотників на зустрічних і догонних курсах в умовах візуальної видимості. [https://sprotyvg7.com.ua/lesson/zagalni-vidomosti-pro-kompleks-9k38-igla 1, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BB%D0%B0_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A) 2, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 3]
Основні тактико-технічні характеристики (ТТХ)
Дальність ураження цілей: від 500 до 5200 метрів. [https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20230522-zbyvaye-rakety-litaky-ta-vertoloty-shho-vidomo-pro-perenosnyj-raketnyj-kompleks-igla/ 1]Висота ураження цілей: від 10 до 3500 метрів.Швидкість цілей, що уражаються:на зустрічних курсах - до 360 м/с.на догонних курсах - до 320 м/с.Максимальна швидкість ракети: 570 м/с (близько 2050 км/год)
Порівнюй...
роман #583809
дякую за відповідь !
05.06.2026 17:20
Людина отримала відповідь. Людина нею задоволена... Ти чого, від мене, хочеш?...
Через подібних "шлунків" у локальних водоймах вже навіть пічкура не побачиш, все вибили голодаючі, електровудками та сітками. Міри пересічні не знають, це ще не кажучи про т.з. "промисловиків" та інших, легальних браконьєрів.
Ну зайди до супєрмаркету і почни "вдовлєтворяти"себе їжею прямо з полиць. Як кийком проміж лопаток отримаєш, зразу мізки на місце стануть
Весь в Лідара.