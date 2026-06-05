Польша депортировала украинца, который выловил из озера знаменитого варшавского сома, - СМИ

Власти Польши в ускоренном порядке депортировали 57-летнего гражданина Украины, который поймал и увез с собой двухметрового сома, который более 20 лет был живой достопримечательностью местного озера Балатон и был хорошо известен горожанам.

Об этом пишет TVN24, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Сам инцидент произошел еще 30 мая в варшавском парке у озера Балатон. Двое мужчин арендовали водный велосипед для прогулки по пруду, прихватив с собой удочку. Во время рыбалки им удалось вытащить из воды огромного сома длиной 183 сантиметра.

Как выяснилось впоследствии, этот сом более 20 лет обитал в Балатоне, был хорошо известен всем окрестным жителям и считался неформальным символом этой локации. Несмотря на протесты и возмущение многочисленных очевидцев, мужчины проигнорировали людей, положили сома в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

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Уголовные обвинения и депортация

По данным издания, украинцу предъявили обвинения в совершении двух правонарушений. Первое из них предусмотрено законом о внутреннем рыболовстве, второе — законом о защите животных. За них ему грозило до трех лет лишения свободы.

Сразу после завершения первоочередных следственных действий полиция приняла решение не содержать мужчину в изоляторе под следствием, а передала его Пограничной службе Польши. Дальнейшее пребывание 57-летнего украинца в стране признали "представляющим угрозу общественному порядку".

В тот же день задержанного доставили к автомобильному пункту пропуска в Дорогуске, где выдворили из страны и передали украинским пограничникам. Помимо депортации, украинцу запретили повторный въезд в Польшу и любые другие страны Шенгенской зоны сроком на 5 лет.

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