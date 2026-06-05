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Новости Депортация украинца из Польши Депортация украинцев
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Польша депортировала украинца, который выловил из озера знаменитого варшавского сома, - СМИ

Из Польши депортировали украинца, который выловил сома из озера Балатон

Власти Польши в ускоренном порядке депортировали 57-летнего гражданина Украины, который поймал и увез с собой двухметрового сома, который более 20 лет был живой достопримечательностью местного озера Балатон и был хорошо известен горожанам.

Об этом пишет TVN24, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Сам инцидент произошел еще 30 мая в варшавском парке у озера Балатон. Двое мужчин арендовали водный велосипед для прогулки по пруду, прихватив с собой удочку. Во время рыбалки им удалось вытащить из воды огромного сома длиной 183 сантиметра.

Как выяснилось впоследствии, этот сом более 20 лет обитал в Балатоне, был хорошо известен всем окрестным жителям и считался неформальным символом этой локации. Несмотря на протесты и возмущение многочисленных очевидцев, мужчины проигнорировали людей, положили сома в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

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Из Польши депортировали украинца, который выловил сома из озера Балатон

Уголовные обвинения и депортация

  • По данным издания, украинцу предъявили обвинения в совершении двух правонарушений. Первое из них предусмотрено законом о внутреннем рыболовстве, второе — законом о защите животных. За них ему грозило до трех лет лишения свободы.

Сразу после завершения первоочередных следственных действий полиция приняла решение не содержать мужчину в изоляторе под следствием, а передала его Пограничной службе Польши. Дальнейшее пребывание 57-летнего украинца в стране признали "представляющим угрозу общественному порядку".

В тот же день задержанного доставили к автомобильному пункту пропуска в Дорогуске, где выдворили из страны и передали украинским пограничникам. Помимо депортации, украинцу запретили повторный въезд в Польшу и любые другие страны Шенгенской зоны сроком на 5 лет.

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Автор: 

депортация (722) Польша (9063) украинцы (3929) рыбалка (70)
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Топ комментарии
+29
Який браконьєр?Типовий дебіл!Дивує.що люди не втопили тих клоунів,де плавав сом
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05.06.2026 16:50 Ответить
+27
Феєричні ідіоти)
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05.06.2026 16:45 Ответить
+24
І після цього співгромадяни обурюються, що українців за кордоном не *******.
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05.06.2026 16:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Рыбалка однозначно удалась).
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05.06.2026 16:44 Ответить
Не рибалка він, а браконьєр. Добре, що штраф не впаяли, а лише комнули, щоб вилетів по спрощеній процедурі.
Тепер прийдеться лише в Україні рибалити.
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05.06.2026 16:48 Ответить
Який браконьєр?Типовий дебіл!Дивує.що люди не втопили тих клоунів,де плавав сом
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05.06.2026 16:50 Ответить
Ці були напевно що підбухані, а ті аж занадто толерантні.
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05.06.2026 17:17 Ответить
Не доведеться йому рибалити в Україні, всього 57 рочків новоспеченому штурмовику...
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05.06.2026 16:58 Ответить
Феєричні ідіоти)
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05.06.2026 16:45 Ответить
Половив рибки...
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05.06.2026 16:45 Ответить
а міг і "погодувати"
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05.06.2026 16:47 Ответить
Яр вітаю . є до тебе професійне питання , чи можно з ПЗРК Ігла збити реактивний шахед і приблизно з якою ефективністю ?
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05.06.2026 16:52 Ответить
Реактивний «Шахед» (найчастіше йдеться про Shahed-238) - це ударний безпілотник-камікадзе, оснащений турбореактивним двигуном. Головна відмінність від класичних поршневих «мопедів» - висока швидкість, що ускладнює роботу мобільних вогневих груп. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4-238 1, https://www.unian.ua/weapons/shahed-238-ekspert-rozpoviv-pro-osoblivosti-shaheda-z-reaktivnim-dvigunom-12506718.html 2, https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20250731-shho-take-reaktyvnyj-shahed-ta-v-chomu-jogo-nebezpeka-nova-zagroza-z-neba/ 3]
Основні тактико-технічні характеристики (ТТХ):
Швидкість: крейсерська - 500-600 км/год, максимальна - понад 700 км/год.Двигун: турбореактивний (наприклад, чеський PBS TJ150). Завдяки йому дрон летить з характерним гулом, а не «мопедним» тріскотом.Маса і бойова частина: злітна вага - близько 380 кг, бойова частина (вибухівка) - орієнтовно 40-50 кг.Дальність польоту: від 1000 до 2500 км залежно від модифікації та навантаження.Висота польоту: може досягати до 9 100 метрів (хоча найчастіше летить на нижчих чи середніх висотах для завдання удару)

ПЗРК «Ігла» (Індекс ГРАУ - 9К38, за класифікацією НАТО - SA-18 Grouse) - це радянський переносний зенітно-ракетний комплекс. Він призначений для ураження літаків, вертольотів, крилатих ракет та безпілотників на зустрічних і догонних курсах в умовах візуальної видимості. [https://sprotyvg7.com.ua/lesson/zagalni-vidomosti-pro-kompleks-9k38-igla 1, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BB%D0%B0_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A) 2, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 3]

Основні тактико-технічні характеристики (ТТХ)
Дальність ураження цілей: від 500 до 5200 метрів. [https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20230522-zbyvaye-rakety-litaky-ta-vertoloty-shho-vidomo-pro-perenosnyj-raketnyj-kompleks-igla/ 1]Висота ураження цілей: від 10 до 3500 метрів.Швидкість цілей, що уражаються:на зустрічних курсах - до 360 м/с.на догонних курсах - до 320 м/с.Максимальна швидкість ракети: 570 м/с (близько 2050 км/год)
Порівнюй...
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05.06.2026 17:08 Ответить
Загуглить розуму не потрібно багато.Як що до запитання?
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05.06.2026 17:10 Ответить
Питав ТИ? задавав питання
роман #583809

дякую за відповідь !

05.06.2026 17:20
Людина отримала відповідь. Людина нею задоволена... Ти чого, від мене, хочеш?...
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05.06.2026 17:25 Ответить
Мені теж цікаво,але відповіді нема,лише ТТХ
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05.06.2026 17:27 Ответить
Я -не зенітчик. Я не оператор БПЛА. Відповідь я задав Гуглу. Він дав відповідь. Якщо цікаво - задай і ти питання Гуглу. Але для цього треба УМІТЬ ЗАПИТУВАТЬ.
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05.06.2026 17:39 Ответить
дякую за відповідь !
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05.06.2026 17:20 Ответить
***** 100%
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05.06.2026 16:47 Ответить
Ну дурак точно. Зловив - то відпусти.
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05.06.2026 16:47 Ответить
Відкрию тобі страшну таємницю. Українці в більшості своїй ловлять рибу для того щоб її їсти.
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05.06.2026 17:00 Ответить
А в Європі на таких дивляться, як на дикунів.
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05.06.2026 17:06 Ответить
Для того шоб їсти там купують у маркеті. Вони інші. Зловити із'їсти це наше - але тіки у нас. І у нас нема нічого поганого у тому - аби тіки рибка мірна була.
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05.06.2026 17:25 Ответить
Якщо хочете "їсти", то мандруйте у магазин, там з рибгоспів яка завгодно риба є.
Через подібних "шлунків" у локальних водоймах вже навіть пічкура не побачиш, все вибили голодаючі, електровудками та сітками. Міри пересічні не знають, це ще не кажучи про т.з. "промисловиків" та інших, легальних браконьєрів.
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05.06.2026 17:26 Ответить
У магазин за рибою мандрує той, хто неспроможний, або нестусний її спіймати. Право добувати собі їжу власними силами та вміннями є природнім та непорушним для будь якої живої істоти.
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05.06.2026 17:48 Ответить
А также обязанность соблюдать законы страны, тебя приютившей.
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05.06.2026 18:01 Ответить
Яке розумне!
Ну зайди до супєрмаркету і почни "вдовлєтворяти"себе їжею прямо з полиць. Як кийком проміж лопаток отримаєш, зразу мізки на місце стануть
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05.06.2026 18:19 Ответить
І після цього співгромадяни обурюються, що українців за кордоном не *******.
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05.06.2026 16:49 Ответить
Заграницей не любят д@билов независимо от их паспорта.
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05.06.2026 17:01 Ответить
И не только за границей...
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05.06.2026 18:02 Ответить
Дебіли немислимі
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05.06.2026 16:50 Ответить
і дуже добре, в Польші своіх довпойобів, аж забагато...
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05.06.2026 16:50 Ответить
Рибак рибака ненавидить здалека!
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05.06.2026 16:51 Ответить
Ну да, 20років поляки не могли зловити, а українець спіймав з першого разу... Якась брямо образа на національному підгрунті))
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05.06.2026 17:03 Ответить
Ловили не раз, але відпускали
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05.06.2026 17:19 Ответить
Садисти якісь... Нащо ловити живе створіння мучаючи його, якщо не збираєшся його з'їсти... Це позаприродньо.
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05.06.2026 17:22 Ответить
Є спортивна рибалка, якщо ви не в курсі.
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05.06.2026 18:05 Ответить
Воно ж навіть не їстівне..тиною тхне...зате додому нашару..чи вони ВЛК думали не пройти, бо з головою трабли?
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05.06.2026 16:51 Ответить
"Герой" новини звичайний ідіот. Мабуть хотів жінці привезти трофей та показати який він "годувальник".
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05.06.2026 17:28 Ответить
Це якесь ідолопоклонство.
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05.06.2026 16:51 Ответить
Очевидці його ж зупиняли - на шо він надіявся?
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05.06.2026 16:51 Ответить
Мабуть і рибку не зʼїв, але нафуй відправили.
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05.06.2026 17:20 Ответить
З придурком все ясно, а що з сомом?
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05.06.2026 16:52 Ответить
А забрала б рідна влада чоловіка призивного віку вчасно додому - не було б такого інциденту, який лише підсилює ментальні стереотипи про "кабанів".
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05.06.2026 16:52 Ответить
В того старого сома мясо ж смердюче. Що з ньго можна було зробити ?
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05.06.2026 16:52 Ответить
це український імпорт ідіотів. Особливо видатних повертають.
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05.06.2026 16:52 Ответить
Буба поки сам щоразу повертається.
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05.06.2026 17:20 Ответить
от він як раз не ідіот. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%82 Ідіоти - це ті десять мільйонів, які не прийшли на виборчі дільниці у 2019-му році.
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05.06.2026 17:27 Ответить
це якісь дебіли планетарного масштабу.Ці рибалки...той водій що заїхв у заповідник... і все це закордоном. Уявіть собі що вони витворяють вдома...
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05.06.2026 16:59 Ответить
Серуть де тільки зможуть, а коли питаєш такого, навіщо? То кажуть, ...а що ця Україна мені далааа!?...
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05.06.2026 18:00 Ответить
😂😂😂🤣
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05.06.2026 17:00 Ответить
Таких дегенератів треба позбавляти закордонного паспорта, хай сидять в своєму селі.
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05.06.2026 17:01 Ответить
А в пункті пропуску на них вже чекали хлопці з ТЦК
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05.06.2026 17:03 Ответить
Тобі ТЦК вночі сниться?Під любою новиною строчиш про ТЦК,напевно теж головою проблеми
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05.06.2026 17:05 Ответить
Ухилянт?
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05.06.2026 17:18 Ответить
Даремно його депортували додому, слід було до Шотландії відправити, на всесвітньо відоме озеро:
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05.06.2026 17:03 Ответить
А хто цей красень,звідки узявсь? Цикаво було б хочаб з якої України він приперся.Без фактів це баланда а-ля рюс.
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05.06.2026 17:06 Ответить
Таке. Поляки для депортації використають будь-який привід.
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05.06.2026 17:06 Ответить
і правильно зробили, бо із-за такого гімна ставлення поляків до нормальних складається негативне
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05.06.2026 17:09 Ответить
Голосував за Голобородька, але втік в ЄС їсти шашлики з сома.
Весь в Лідара.
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05.06.2026 17:06 Ответить
Більше ніж впевнена дикуни ці переселенці з бамбаса, в Чехії бачила схожих засранців які в 14 верещали "путін ввєді", головне мізків як не було так і понині....
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05.06.2026 17:07 Ответить
та звісно, рагулі ж тільки на бомбасі живуть
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05.06.2026 17:17 Ответить
Насправді довбограїв всюди вистачає!
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05.06.2026 18:00 Ответить
таки дегенерат, у 57 років зовсім не набув розуму, чи вже втратив
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05.06.2026 17:15 Ответить
Старого пса новим трюкам не навчити.
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05.06.2026 17:21 Ответить
Напевно цей рибалка ще й думав «От ті поляки дураки чи ледарі - така риба в озерах плаває , а вони не ловлять». Сидіти в чужій країні на правах біженця треба так щоб не привертати увагу санітарів.
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05.06.2026 17:18 Ответить
Шось ця новина має присмак лайна. Хто цей "українец"? Громадянин україни? Або тамбовський хохол? Его куда депортували? Все навмисно "заблюрено". Тому шось не те.
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05.06.2026 17:20 Ответить
Какой позор. Совсем бедолага оголодал. За такими упырями остается выжженая земля, ничем не лучше коцапов.
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05.06.2026 17:24 Ответить
паскуда вульгаріс. Тепер воно повернеться паскудити вдома
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05.06.2026 17:25 Ответить
Та протримали б спочатку передбачених три роки, стягнули штрафи, ну а вже потім би депортували (коли перебуваєш у гостях, то маєш і поводитися як гость).
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05.06.2026 17:28 Ответить
Тепер піде рибалити на річці Вовча
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05.06.2026 17:28 Ответить
тупориле самовпевнене невиліковне жлобйо - то прокляття України..
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05.06.2026 17:30 Ответить
Писаки-з яких пір угорський Балатон став варшавським?-витурили дебіла правильно.
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05.06.2026 17:38 Ответить
У Варшаві є однойменне озеро
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05.06.2026 18:01 Ответить
ТЦК - з радістю прийме: ще три роки може повоювати.
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05.06.2026 17:49 Ответить
рагулі грьобані!
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05.06.2026 18:00 Ответить
Що це було? В Польщі лазить 57-ти річний рогуль призовного віку. В нього є ім'я та адреса.
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05.06.2026 18:02 Ответить
Просто чортило! Ти в чужій країні на утриманні! Шо ж ти гадиш? Зганьбило всю Україну оте голодне!
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05.06.2026 18:13 Ответить
Ідіоти! Негайно відправити їх на Донбас нехай мозги їм управлять. Потім розказують що поляки не довольні українцями.
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05.06.2026 18:17 Ответить
Рідкісний довбойоб
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05.06.2026 18:22 Ответить
 
 