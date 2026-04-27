Украинец в Польше в нетрезвом состоянии приехал за ребенком в детский сад: его депортировали

Задержание 37-летнего украинца
Фото: Поліція Польщі

Из Польши в принудительном порядке вернули в Украину мужчину, который в нетрезвом состоянии пришел забирать своего ребенка из детского сада.

Об этом 27 апреля сообщила польская полиция, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Полиция отметила, что в минувшую пятницу, 24 апреля, 37-летний мужчина приехал со старшим 11-летним сыном забирать младшего ребенка из детского сада. Сотрудники учреждения обратили внимание на поведение мужчины и почувствовали от него запах алкоголя, поэтому сообщили правоохранителям.

Депортация

В детский сад приехала дорожная полиция, которая проверила украинца как водителя за рулем. Алкотестер показал более 2 промилле алкоголя в организме мужчины.

  • В связи с этим делом мужчину задержали. Ему предъявили обвинения в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и создании опасности для ребенка.

"По ходатайству правоохранителей 37-летний гражданин Украины был депортирован с территории Польши", – добавляют в пресс-релизе.

депортация (716) Польша (8994) украинцы (3903) мужчины (171)
Топ комментарии
+31
Респект полякам! Шо тут скажеш...
27.04.2026 22:11 Ответить
+23
Дурко завжди та всюди дурко-бо дурко...
27.04.2026 22:09 Ответить
+13
П'яний за кермом, це убивця!!
27.04.2026 22:34 Ответить
Дурко завжди та всюди дурко-бо дурко...
показать весь комментарий
27.04.2026 22:09 Ответить
П'яний за кермом, це убивця!!
показать весь комментарий
27.04.2026 22:34 Ответить
Буде вбивати русню!
27.04.2026 23:49 Ответить
під псевдо "2 проміле"
28.04.2026 01:48 Ответить
Респект полякам! Шо тут скажеш...
27.04.2026 22:11 Ответить
От би так Британія депортували Поляків за таке..... тут би поменшало їх, а то на кожному кроці чути "курва".....
27.04.2026 23:49 Ответить
Одразу в піхоту?
27.04.2026 22:13 Ответить
в алко акванавти, за основним фахом.

хай поплаваєт

.
27.04.2026 22:16 Ответить
Депортировали - это потребовали покинуть территорию Республики Польша и запретили въезд. В Европе ещё много стран.
28.04.2026 00:18 Ответить
2 проміле? Це десь 300-400 грам горілки...
27.04.2026 22:16 Ответить
....і за кермо !

а Україні ще й короткоствол буде вимагати, бидлота

.
27.04.2026 22:17 Ответить
Меня один раз остановили за просроченные номера, а я выпил где-то 1.5 л вина градусов 12 и 2.5 л пива где то 4 градуса. И полицейский не заметил! Было 11 утра плюс заплетающийся язык списал на акцент наверное. Я имею в виду что перед выездом выпил с утра, а не ночью. Я потом долго возмущался некомпетентностью нашей полиции.
27.04.2026 22:27 Ответить
Какой єто вашей и шо єсть просрлчєнниє номера?
27.04.2026 22:40 Ответить
Это типа регистрация. Раз в год нужно платить за наклейку на номерной знак. А полиция в каждом городе своя, ни столица ни штат на это деньги не даёт.
27.04.2026 23:00 Ответить
Ну єто скорєє всєго налог на транспорт?
27.04.2026 23:26 Ответить
Просто сбор, не зависит от машины. Но есть штаты, например Виргиния и вроде Калифорния, где определенный % платится в зависимости от машины, это уже настоящий налог.
Я часто специально не плачу за эту наклейку так как заметил что вожу машину намного аккуратнее и внимательнее, вижу полицейских за километр даже в не помеченных машинах. В прошлый раз два года меня не могли поймать. Потом конечно приходится все оплачивать.
28.04.2026 03:11 Ответить
а жив би дома в Україні то ніхто б нікуда б не вигнав-цініть свій дім -чужина завжди ворожа-а так вигнали як собаку-
27.04.2026 22:16 Ответить
Якщо п`яним сідати за кермо - хреново буде всюди.
27.04.2026 22:30 Ответить
На кордоні тцк мабуть стол накрили для урочистої зустрічі військовозобов"язаного.
27.04.2026 22:49 Ответить
То б в Українi п'яного за кермом стали б в сраку цьомкати?
28.04.2026 00:01 Ответить
Украинцам очень повезло, что он так катался в Польше, а не в Украине. А полякам, что он никого не сбил.
28.04.2026 00:20 Ответить
браво! всі ухилянти ходіть в польші в дитсадок бухими!
27.04.2026 22:22 Ответить
👍
27.04.2026 22:23 Ответить
Правильно й зробили. Нєхер шкіритись за кордоном та п'яним за кермо сідати.
27.04.2026 22:37 Ответить
Пити треба з ГОЛОВОЮ , а не з бригадиром .
27.04.2026 22:41 Ответить
Це одиничний випадок. Через корупцію вже офіційно півтора мільйони українських чоловіків отримують соц. допомогу тільки в Європі. Я, взагалі, не прихильниу кріпацтва, якщо так, кордони мають бути відкриті для всіх, ніхто не давав права перетворювати країну на концтабір - моя думка!
27.04.2026 22:48 Ответить
Який ти в сра-і Правдоруб,ти свіжовилуплена гнида за визначенням С.Петлюри.
27.04.2026 23:15 Ответить
хто зна, може він і воша, яка маскується під гниду (якщо знову ж таки, взяти за основу вислів Симона Петлюри).
28.04.2026 00:55 Ответить
Teж бажаєшь отримати соц.допомогу в Європi?
28.04.2026 00:04 Ответить
редкой души... дуремар
27.04.2026 23:41 Ответить
Святкував формування Тиси ? Тепер маньоври маньоври !!
28.04.2026 00:11 Ответить
ФорСування
28.04.2026 00:12 Ответить
Бидло воно і в Африці і в Європі і в себе вдома бидло
28.04.2026 00:27 Ответить
 
 