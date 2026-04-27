Украинец в Польше в нетрезвом состоянии приехал за ребенком в детский сад: его депортировали
Из Польши в принудительном порядке вернули в Украину мужчину, который в нетрезвом состоянии пришел забирать своего ребенка из детского сада.
Об этом 27 апреля сообщила польская полиция, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Полиция отметила, что в минувшую пятницу, 24 апреля, 37-летний мужчина приехал со старшим 11-летним сыном забирать младшего ребенка из детского сада. Сотрудники учреждения обратили внимание на поведение мужчины и почувствовали от него запах алкоголя, поэтому сообщили правоохранителям.
Депортация
В детский сад приехала дорожная полиция, которая проверила украинца как водителя за рулем. Алкотестер показал более 2 промилле алкоголя в организме мужчины.
- В связи с этим делом мужчину задержали. Ему предъявили обвинения в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и создании опасности для ребенка.
"По ходатайству правоохранителей 37-летний гражданин Украины был депортирован с территории Польши", – добавляют в пресс-релизе.
алкоакванавти, за основним фахом.
хай поплаваєт
а Україні ще й короткоствол буде вимагати, бидлота
