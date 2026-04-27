Українець у Польщі п’яним приїхав по дитину до дитсадка: його депортували

З Польщі примусово повернули до України чоловіка, який нетверезим прийшов забирати свою дитину з дитячого садочка.

Про це 27 квітня повідомила польська поліція, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Поліція зазначила, що минулої п'ятниці, 24 квітня, 37-річний чоловік приїхав зі старшим 11-річним сином забирати молодшу дитину з дитячого садка. Працівники закладу звернули увагу на поведінку чоловіка та відчули від нього запах алкоголю, тому повідомили правоохоронців.

Депортація

У дитсадок приїхала дорожня поліція, яка перевірила українця як водія за кермом. Алкотестер показав понад 2 проміле алкоголю в організмі чоловіка.

У зв'язку з цією справою чоловіка затримали. Йому висунули звинувачення у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та створенні небезпеки для дитини.

"За клопотанням правоохоронців 37-річний громадянин України був депортований з території Польщі", – додають у пресрелізі.

