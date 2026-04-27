Українець у Польщі п’яним приїхав по дитину до дитсадка: його депортували

Затримання 37-річного українця
Фото: Поліція Польщі

З Польщі примусово повернули до України чоловіка, який нетверезим прийшов забирати свою дитину з дитячого садочка.

Про це 27 квітня повідомила польська поліція, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Поліція зазначила, що минулої п'ятниці, 24 квітня, 37-річний чоловік приїхав зі старшим 11-річним сином забирати молодшу дитину з дитячого садка. Працівники закладу звернули увагу на поведінку чоловіка та відчули від нього запах алкоголю, тому повідомили правоохоронців.

Депортація

У дитсадок приїхала дорожня поліція, яка перевірила українця як водія за кермом. Алкотестер показав понад 2 проміле алкоголю в організмі чоловіка.

  • У зв'язку з цією справою чоловіка затримали. Йому висунули звинувачення у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та створенні небезпеки для дитини.

"За клопотанням правоохоронців 37-річний громадянин України був депортований з території Польщі", – додають у пресрелізі.

Топ коментарі
Респект полякам! Шо тут скажеш...
27.04.2026 22:11 Відповісти
Дурко завжди та всюди дурко-бо дурко...
27.04.2026 22:09 Відповісти
П'яний за кермом, це убивця!!
27.04.2026 22:34 Відповісти
27.04.2026 22:09 Відповісти
27.04.2026 22:34 Відповісти
Буде вбивати русню!
27.04.2026 23:49 Відповісти
під псевдо "2 проміле"
28.04.2026 01:48 Відповісти
27.04.2026 22:11 Відповісти
От би так Британія депортували Поляків за таке..... тут би поменшало їх, а то на кожному кроці чути "курва".....
27.04.2026 23:49 Відповісти
Одразу в піхоту?
27.04.2026 22:13 Відповісти
в алко акванавти, за основним фахом.

хай поплаваєт

.
27.04.2026 22:16 Відповісти
Депортировали - это потребовали покинуть территорию Республики Польша и запретили въезд. В Европе ещё много стран.
28.04.2026 00:18 Відповісти
Это ж його посадить за кермо ?
28.04.2026 08:03 Відповісти
2 проміле? Це десь 300-400 грам горілки...
27.04.2026 22:16 Відповісти
....і за кермо !

а Україні ще й короткоствол буде вимагати, бидлота

.
27.04.2026 22:17 Відповісти
Меня один раз остановили за просроченные номера, а я выпил где-то 1.5 л вина градусов 12 и 2.5 л пива где то 4 градуса. И полицейский не заметил! Было 11 утра плюс заплетающийся язык списал на акцент наверное. Я имею в виду что перед выездом выпил с утра, а не ночью. Я потом долго возмущался некомпетентностью нашей полиции.
27.04.2026 22:27 Відповісти
Какой єто вашей и шо єсть просрлчєнниє номера?
27.04.2026 22:40 Відповісти
Это типа регистрация. Раз в год нужно платить за наклейку на номерной знак. А полиция в каждом городе своя, ни столица ни штат на это деньги не даёт.
27.04.2026 23:00 Відповісти
Ну єто скорєє всєго налог на транспорт?
27.04.2026 23:26 Відповісти
Просто сбор, не зависит от машины. Но есть штаты, например Виргиния и вроде Калифорния, где определенный % платится в зависимости от машины, это уже настоящий налог.
Я часто специально не плачу за эту наклейку так как заметил что вожу машину намного аккуратнее и внимательнее, вижу полицейских за километр даже в не помеченных машинах. В прошлый раз два года меня не могли поймать. Потом конечно приходится все оплачивать.
28.04.2026 03:11 Відповісти
І багато платити?
28.04.2026 07:34 Відповісти
В зависимости от графства, от 40 до 70-80
28.04.2026 10:05 Відповісти
То він теж з "утра накатіл" от і не був компетентний😄
28.04.2026 05:46 Відповісти
а жив би дома в Україні то ніхто б нікуда б не вигнав-цініть свій дім -чужина завжди ворожа-а так вигнали як собаку-
27.04.2026 22:16 Відповісти
Якщо п`яним сідати за кермо - хреново буде всюди.
27.04.2026 22:30 Відповісти
На кордоні тцк мабуть стол накрили для урочистої зустрічі військовозобов"язаного.
27.04.2026 22:49 Відповісти
То б в Українi п'яного за кермом стали б в сраку цьомкати?
28.04.2026 00:01 Відповісти
Украинцам очень повезло, что он так катался в Польше, а не в Украине. А полякам, что он никого не сбил.
28.04.2026 00:20 Відповісти
браво! всі ухилянти ходіть в польші в дитсадок бухими!
27.04.2026 22:22 Відповісти
Скажете что никогда под градусом ребенка из садика не забирали.
28.04.2026 06:46 Відповісти
27.04.2026 22:23 Відповісти
Правильно й зробили. Нєхер шкіритись за кордоном та п'яним за кермо сідати.
27.04.2026 22:37 Відповісти
Пити треба з ГОЛОВОЮ , а не з бригадиром .
27.04.2026 22:41 Відповісти
Це одиничний випадок. Через корупцію вже офіційно півтора мільйони українських чоловіків отримують соц. допомогу тільки в Європі. Я, взагалі, не прихильниу кріпацтва, якщо так, кордони мають бути відкриті для всіх, ніхто не давав права перетворювати країну на концтабір - моя думка!
27.04.2026 22:48 Відповісти
Який ти в сра-і Правдоруб,ти свіжовилуплена гнида за визначенням С.Петлюри.
27.04.2026 23:15 Відповісти
хто зна, може він і воша, яка маскується під гниду (якщо знову ж таки, взяти за основу вислів Симона Петлюри).
28.04.2026 00:55 Відповісти
Teж бажаєшь отримати соц.допомогу в Європi?
28.04.2026 00:04 Відповісти
редкой души... дуремар
27.04.2026 23:41 Відповісти
Святкував формування Тиси ? Тепер маньоври маньоври !!
28.04.2026 00:11 Відповісти
ФорСування
28.04.2026 00:12 Відповісти
Бидло воно і в Африці і в Європі і в себе вдома бидло
28.04.2026 00:27 Відповісти
 
 