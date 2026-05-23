Украинец заехал на автомобиле в заповедную зону Морского Ока: его оштрафовали и запретили въезд в Польшу, инцидент прокомментировал Туск
Украинский блогер Андрей Гаврылив, несмотря на запрет, приехал к озеру "Морское Око" в польских Татрах на своем автомобиле и похвастался этим в соцсетях. Поступок украинца вызвал возмущение у поляков. Власти Польши решили запретить Гаврыливу въезд в страну на 5 лет, его также оштрафовали.
Об этом пишет Polsat News, сообщает Цензор.НЕТ.
Нарушил запрет
Гаврылив опубликовал фотографию, сделанную около озера Морское Око, на которой он позирует на фоне припаркованного автомобиля.
Он написал, что "мы - первые люди в истории, которые поехали к Морскому Оку на машине", хотя "все наши друзья и знакомые говорили, что до Морского Ока невозможно добраться на машине".
По его словам, он неправильно понял предостережение.
"Я думал, это потому, что туда просто нет дороги, ведь это горы, и что даже скорая там не проехала бы", - сказал он.
Кроме того, блогер утверждает, что при этом он не заметил запрещающего знака, который информировал, что на заповедной территории нельзя передвигаться на автомобиле. После своего поступка Гаврылив попросил прощения у поляков.
Штраф
Сообщается, что на обратном пути его остановила полиция, оштрафовала на 100 злотых и начислила восемь штрафных баллов.
Хотя, как объяснил пресс-секретарь полиции города Закопане Роман Вечорек, штраф за такое правонарушение должен составлять от 5 до 20 тыс. злотых.
Реакция Туска
На инцидент отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Заезд украинского водителя в Морское Око вызвал естественное возмущение. Я обратился в Министерство внутренних дел и администрации с просьбой срочно выяснить все детали этого инцидента и принять строгие меры", - написал он в соцсети Х.
Запрет на въезд в Польшу на 5 лет
Впоследствии глава МВД Польши Марцин Кервинский сообщил о запрете для Гаврылива на въезд в страну на пять лет.
"Виновник поездки в Морское Око понесет ответственность. В связи с нарушением общественного порядка по просьбе полиции его внесут в список нежелательных лиц с запретом на въезд на территорию Республики Польша сроком на 5 лет. Нарушение закона всегда встретит суровую реакцию", - написал польский министр.
Це ж, сподіваємося, не так, як з насраловим і беркутньою, РОКАМИ судівські портнова, єлозили перед Українцями!?!?!?
Він отримає + десятки тисяч підписників.
Для чого цензор це гавно піарим? Йому глибоко по .... і на Польщу і на її заборони.
Десь в Монако перезимує.
Це їх професія, на цих коштах і немалих,блогери живуть.
Як і ОАЕ і штати і багато багато інших країн.
Тіпу тупо роблять рекламу за бабки. В піпл хаває ложками
вчи мат. часть, бидло !
щоб потім не скавчав коли будуиь депортувати з прилічної країни
Ну, щоб інше теля не мало бажання бикувати у чужій хаті.
довбойобтроль-провокатор, буде непогано якщо його в ЄС більше не будуть пускати
24 вересня четверо відеоблогерів інсценували викрадення людини у центрі Львова, щоб зняти відео для Tik-Tok. Під час зйомок відео на проспекті Свободи неподалік Оперного театру двоє хлопців у балаклавах підбігли до дівчини і силоміць заштовхали її у чорний Mercedes. Усе виглядало як справжнє викрадення, оскільки дівчина кричала та пручалась.
Небайдужий перехожий подзвонив у поліцію та повідомив про викрадення дівчини, після чого в місті оголосили план перехоплення. За півгодини після дзвінка перехожого поліція розшукала чорний Mercedes та встановила особи чотирьох людей, що були в машині - трьох чоловіків та дівчини віком до 27 років. Вони пояснили, що знімали відео для соцмереж. На усіх склали адмінпротоколи за статтею про дрібне ***********.
Автор зйомки відео Андрій Гаврилів розповідав журналістам, що ролик знімали як соціальний експеримент, блогери начебто хотіли поглянути як поведуть себе перехожі у такій ситуації та чи допоможуть дівчині.
Понтанув перед пацанами, дістав штраф і депортацію на 5 років.
Противники вступу України в ЄС, отримали черговий аргумент, що українці поводяться в ЄС як дикарі (навіть якщо вони на дорогих авто).
Прославився так прославився.🤦♂️
Буде гідна заміна Зеленському!
варто прийняти в КК статтю "дискредитація України"
бо таке бидло множить на нуль досягнення та прагнення десятків чи навіть сотен людей жити в цивілізованому світі
в данному випадку - понти на колесах.
жлоб це не соціальний, а психологічний статус
