Украинец заехал на автомобиле в заповедную зону Морского Ока: его оштрафовали и запретили въезд в Польшу, инцидент прокомментировал Туск

Польша на 5 лет запретила въезд украинскому блогеру, который заехал на машине в Морское Око

Украинский блогер Андрей Гаврылив, несмотря на запрет, приехал к озеру "Морское Око" в польских Татрах на своем автомобиле и похвастался этим в соцсетях. Поступок украинца вызвал возмущение у поляков. Власти Польши решили запретить Гаврыливу въезд в страну на 5 лет, его также оштрафовали.

Об этом пишет Polsat News, сообщает Цензор.НЕТ.

Нарушил запрет

Гаврылив опубликовал фотографию, сделанную около озера Морское Око, на которой он позирует на фоне припаркованного автомобиля.

Он написал, что "мы - первые люди в истории, которые поехали к Морскому Оку на машине", хотя "все наши друзья и знакомые говорили, что до Морского Ока невозможно добраться на машине".

По его словам, он неправильно понял предостережение. 

"Я думал, это потому, что туда просто нет дороги, ведь это горы, и что даже скорая там не проехала бы", - сказал он.

Кроме того, блогер утверждает, что при этом он не заметил запрещающего знака, который информировал, что на заповедной территории нельзя передвигаться на автомобиле. После своего поступка Гаврылив попросил прощения у поляков.

Штраф

Сообщается, что на обратном пути его остановила полиция, оштрафовала на 100 злотых и начислила восемь штрафных баллов.

Хотя, как объяснил пресс-секретарь полиции города Закопане Роман Вечорек, штраф за такое правонарушение должен составлять от 5 до 20 тыс. злотых.

Реакция Туска

На инцидент отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Заезд украинского водителя в Морское Око вызвал естественное возмущение. Я обратился в Министерство внутренних дел и администрации с просьбой срочно выяснить все детали этого инцидента и принять строгие меры", - написал он в соцсети Х.

Запрет на въезд в Польшу на 5 лет

Впоследствии глава МВД Польши Марцин Кервинский сообщил о запрете для Гаврылива на въезд в страну на пять лет.

"Виновник поездки в Морское Око понесет ответственность. В связи с нарушением общественного порядка по просьбе полиции его внесут в список нежелательных лиц с запретом на въезд на территорию Республики Польша сроком на 5 лет. Нарушение закона всегда встретит суровую реакцию", - написал польский министр.

Топ комментарии
+25
Рахував що це як в укр.Карпатах "джипінг",яким руйнують екосистему домашні придурки.
23.05.2026 20:45 Ответить
+19
Такое вот быдло с деньгами, с понтами, но без мозгов, и формируют образ украинцев за границей.
23.05.2026 21:07 Ответить
+18
Однозначно належить до 73% долбобобів, які вважають, що закони не для них. От через таке бидло і роздмухуються антиукраїнські настрої за кордоном.
23.05.2026 20:53 Ответить
Де краснобокий та інші пдри, люті борцуни з ухилянтами в коментарях?
23.05.2026 20:39 Ответить
Коли його будуть депортувати то зразу передати в руки ТЦК.
23.05.2026 20:55 Ответить
Так він же ж ще маленький, йому 25 рочків ще не виповнилось..
23.05.2026 21:15 Ответить
Якщо знає куди бубурку пхати то вже не маленький, треба хоча б знати як і з автоматом поводитись.
23.05.2026 21:30 Ответить
Вчинивши злочин, особа, отримає і покарання!!
Це ж, сподіваємося, не так, як з насраловим і беркутньою, РОКАМИ судівські портнова, єлозили перед Українцями!?!?!?
23.05.2026 20:57 Ответить
100 zl. це за випивку.
23.05.2026 22:26 Ответить
Якщо він Польщі,то як заборонили в'їзд у Польщу: про депортацію не йдеться ніде?
23.05.2026 20:41 Ответить
Довбень, тупий що з нього взяти, тепер що проведуть оповіщення і в окоп?
23.05.2026 20:41 Ответить
23.05.2026 21:07 Ответить
23.05.2026 20:45 Ответить
В 2024 році якась кобіта заїхала на "Заросляк" Теслою, можливо мати уього у@бня.
23.05.2026 21:09 Ответить
Чорний піар теж піар.
Він отримає + десятки тисяч підписників.
Для чого цензор це гавно піарим? Йому глибоко по .... і на Польщу і на її заборони.
Десь в Монако перезимує.
23.05.2026 20:47 Ответить
Плюс,кошти від ютубу.
Це їх професія, на цих коштах і немалих,блогери живуть.
23.05.2026 20:59 Ответить
Если будет так быковать то запрет на посещение Шенгена будет ему не очень приятен.
23.05.2026 21:09 Ответить
Монако не є підписантом Шенгенської угоди
Як і ОАЕ і штати і багато багато інших країн.
Тіпу тупо роблять рекламу за бабки. В піпл хаває ложками
23.05.2026 21:37 Ответить
Князівство Монако "де-факто" є членом Шенгену, бо щоб туди попасти треба перетнути французький кордон

вчи мат. часть, бидло !
щоб потім не скавчав коли будуиь депортувати з прилічної країни

.
23.05.2026 22:03 Ответить
Теля дурне... Треба його покарати і в Україні.
Ну, щоб інше теля не мало бажання бикувати у чужій хаті.
23.05.2026 20:48 Ответить
"неправильно зрозумів попередження" той Гаврилів знатний довбойоб троль-провокатор, буде непогано якщо його в ЄС більше не будуть пускати
24 вересня четверо відеоблогерів інсценували викрадення людини у центрі Львова, щоб зняти відео для Tik-Tok. Під час зйомок відео на проспекті Свободи неподалік Оперного театру двоє хлопців у балаклавах підбігли до дівчини і силоміць заштовхали її у чорний Mercedes. Усе виглядало як справжнє викрадення, оскільки дівчина кричала та пручалась.

Небайдужий перехожий подзвонив у поліцію та повідомив про викрадення дівчини, після чого в місті оголосили план перехоплення. За півгодини після дзвінка перехожого поліція розшукала чорний Mercedes та встановила особи чотирьох людей, що були в машині - трьох чоловіків та дівчини віком до 27 років. Вони пояснили, що знімали відео для соцмереж. На усіх склали адмінпротоколи за статтею про дрібне ***********.

Автор зйомки відео Андрій Гаврилів розповідав журналістам, що ролик знімали як соціальний експеримент, блогери начебто хотіли поглянути як поведуть себе перехожі у такій ситуації та чи допоможуть дівчині.
23.05.2026 20:52 Ответить
Ще і призвіще кацапське
23.05.2026 21:28 Ответить
Львівське.
23.05.2026 22:17 Ответить
Як туди можна було заїхати на спортивній тачці з низьким кліренсом? Там від стоянки до озера лише пішохідні вузькі доріжки, а навколо гори.
23.05.2026 20:53 Ответить
для дурі розуму не треба.

.
23.05.2026 22:06 Ответить
23.05.2026 20:53 Ответить
Дебіл.Всесвітнього рівня. У нас так в Карпатах "прокатує" (сам живу в Карпатах) а тут... він не помітив знак... ну а як він кермує авто... а спочатку казав що не думає що на озеро неможе заїхати. дебілізм нації немає.
23.05.2026 20:53 Ответить
Дурачка включив, що не зрозумів та не помітив попередження. Такі підАри думають, що навколо них одні розумово відсталі.
23.05.2026 20:57 Ответить
Дебіла кусок!
Понтанув перед пацанами, дістав штраф і депортацію на 5 років.
Противники вступу України в ЄС, отримали черговий аргумент, що українці поводяться в ЄС як дикарі (навіть якщо вони на дорогих авто).
Прославився так прославився.🤦‍♂️
Буде гідна заміна Зеленському!
23.05.2026 20:58 Ответить
+💯 👍🏿!

варто прийняти в КК статтю "дискредитація України"

бо таке бидло множить на нуль досягнення та прагнення десятків чи навіть сотен людей жити в цивілізованому світі

.
23.05.2026 22:09 Ответить
Урод
23.05.2026 20:59 Ответить
Та це бидло купило права разом з авто, а дорожніх знаків воно незауважило, бо незнає , що вони означають. Бидло - воно і в Африці бидло.
23.05.2026 21:00 Ответить
понти наше все!
в данному випадку - понти на колесах.
23.05.2026 21:00 Ответить
просто тупе колгоспне бидло. ЖАль, що українців асоціюють з ним. Хоча... Може українці саме таке бидло і вирощують щоб милуватись? ЩОб внаглу ганяло по карпатам, розверталось на дитячих майданчиках, будувало багатоповерхові сараї в центрі історичного центру києва чи львова...
23.05.2026 21:01 Ответить
колгоспників (= селян) ви дарма образили.

жлоб це не соціальний, а психологічний статус

.
23.05.2026 22:12 Ответить
колгоспник і селянин - абсолютно різні люди. Щастя, що у совку селяни, яких записали в колгоспники, все одно залишилися селянами і ретельно це прищепляли своїм дітям. Селянин розраховує на силу свою і землі, яку обробляє і ще на прихильність Божу. Колгоспник - на те, що вдасться вкрасти з ферми, або виклянчити у начальника. А якщо начальник - родич, то можна все. Взагалі все.
23.05.2026 22:46 Ответить
Пля... Навіщо я це побачив? Як я тепер з цим буду жити?

https://youtu.be/3FBzJfgHonY ГАВРИЛІВ - Перший мільйон
23.05.2026 21:03 Ответить
Абсолютно справедливо. Потрібно поважати правила країни, і жити по ним так, як живуть її громадяни. Ми ж не кацапи дикуни.
23.05.2026 21:05 Ответить
Гарна машина, і дівчина гарна, і хлоп підкачаний. Буде кому відновлювати країну. Стрибайте в бус, очищайте життєвий простір для успішних людей.
23.05.2026 21:06 Ответить
"...він при цьому не помітив заборонного знаку, який інформував, що на заповідній території не можна пересуватися автомобілем.", їбанько, ти хочеш сказати, що ти настільки був не уажний за кермом, що не помітив бігборд? Тварина вона скрізь поводить себе, як тварина. Щкода, що цю тварину випустили з України.
23.05.2026 21:23 Ответить
Кожна людина має право на помилку. Тим більше, в молодості. Тепер хай йде Батьківщину захищати
23.05.2026 21:31 Ответить
"Гаврилів був дебільний малий.
Гаврилів на заборону срав."
(Гавриліада)
23.05.2026 22:25 Ответить
На фронт уїбана. Разом зі шльондрою.
23.05.2026 22:38 Ответить
 
 