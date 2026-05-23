Украинец заехал на автомобиле в заповедную зону Морского Ока: его оштрафовали и запретили въезд в Польшу, инцидент прокомментировал Туск

Украинский блогер Андрей Гаврылив, несмотря на запрет, приехал к озеру "Морское Око" в польских Татрах на своем автомобиле и похвастался этим в соцсетях. Поступок украинца вызвал возмущение у поляков. Власти Польши решили запретить Гаврыливу въезд в страну на 5 лет, его также оштрафовали.

Об этом пишет Polsat News, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Нарушил запрет

Гаврылив опубликовал фотографию, сделанную около озера Морское Око, на которой он позирует на фоне припаркованного автомобиля.

Он написал, что "мы - первые люди в истории, которые поехали к Морскому Оку на машине", хотя "все наши друзья и знакомые говорили, что до Морского Ока невозможно добраться на машине".

По его словам, он неправильно понял предостережение.

"Я думал, это потому, что туда просто нет дороги, ведь это горы, и что даже скорая там не проехала бы", - сказал он.

Кроме того, блогер утверждает, что при этом он не заметил запрещающего знака, который информировал, что на заповедной территории нельзя передвигаться на автомобиле. После своего поступка Гаврылив попросил прощения у поляков.

Читайте также: Обманула пенсионера на более чем миллион злотых: в Польше задержали 19-летнюю украинку

Штраф

Сообщается, что на обратном пути его остановила полиция, оштрафовала на 100 злотых и начислила восемь штрафных баллов.

Хотя, как объяснил пресс-секретарь полиции города Закопане Роман Вечорек, штраф за такое правонарушение должен составлять от 5 до 20 тыс. злотых.

Реакция Туска

На инцидент отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Заезд украинского водителя в Морское Око вызвал естественное возмущение. Я обратился в Министерство внутренних дел и администрации с просьбой срочно выяснить все детали этого инцидента и принять строгие меры", - написал он в соцсети Х.

Читайте также: Польские пограничники изъяли у украинки купюру с высоким уровнем радиации: ей отказали во въезде в Польшу

Запрет на въезд в Польшу на 5 лет

Впоследствии глава МВД Польши Марцин Кервинский сообщил о запрете для Гаврылива на въезд в страну на пять лет.

"Виновник поездки в Морское Око понесет ответственность. В связи с нарушением общественного порядка по просьбе полиции его внесут в список нежелательных лиц с запретом на въезд на территорию Республики Польша сроком на 5 лет. Нарушение закона всегда встретит суровую реакцию", - написал польский министр.

Читайте также: 10 украинцев задержаны в Польше: их обвиняют в торговле людьми и отмывании денег