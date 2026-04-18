Польские пограничники изъяли у украинки купюру с высоким уровнем радиации: ей отказали во въезде в Польшу

На польско-украинской границе в Медице польские пограничники обнаружили у гражданки Украины 100-долларовую купюру, радиационный фон которой превышал допустимую норму в 1905 раз. Женщине отказали во въезде в Польшу.

Об этом пишетRMF24, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали инцидента

Во время плановой проверки на пограничном пункте Медика система радиометрического контроля зафиксировала повышенный уровень излучения в багаже 54-летней гражданки Украины. Она пыталась ввезти в Польшу почти 10 000 долларов наличными.

После детального осмотра было установлено, что источником радиации была одна из 100-долларовых купюр. Измерения показали, что уровень ее радиации превышал естественный радиационный фон в 1905 раз.

После анализа выяснилось, что на купюре содержался изотоп, который используется в медицине. Изъятую банкноту поместили в специальный защитный контейнер, после чего пограничники обратились за консультацией в Национальное агентство по атомной энергии.

Смотрите также: В Польше украинку после инсульта выселили из реабилитационного центра, - СМИ. ФОТОрепортаж

Украинке отказали во въезде

Женщина объяснила, что деньги должны были быть использованы для покупки автомобиля. Из соображений безопасности ей отказали во въезде в Польшу.

Читайте также: Ошукала пенсионера на более чем миллион злотых: в Польше задержали 19-летнюю украинку