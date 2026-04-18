Польские пограничники изъяли у украинки купюру с высоким уровнем радиации: ей отказали во въезде в Польшу
На польско-украинской границе в Медице польские пограничники обнаружили у гражданки Украины 100-долларовую купюру, радиационный фон которой превышал допустимую норму в 1905 раз. Женщине отказали во въезде в Польшу.
Об этом пишетRMF24, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали инцидента
Во время плановой проверки на пограничном пункте Медика система радиометрического контроля зафиксировала повышенный уровень излучения в багаже 54-летней гражданки Украины. Она пыталась ввезти в Польшу почти 10 000 долларов наличными.
После детального осмотра было установлено, что источником радиации была одна из 100-долларовых купюр. Измерения показали, что уровень ее радиации превышал естественный радиационный фон в 1905 раз.
После анализа выяснилось, что на купюре содержался изотоп, который используется в медицине. Изъятую банкноту поместили в специальный защитный контейнер, после чего пограничники обратились за консультацией в Национальное агентство по атомной энергии.
Украинке отказали во въезде
Женщина объяснила, что деньги должны были быть использованы для покупки автомобиля. Из соображений безопасности ей отказали во въезде в Польшу.
Трамп має нову проблему для вирішення.
напевне, цією купюрою розраховувались за радіотерапію, і вона прошла в Україні через десятки рук, від госпіталю до міняйл, потім купи, продай, знов купи ...
Меченая изотопом была только одна, а все наверняка не задекларировала.