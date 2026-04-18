Польские пограничники изъяли у украинки купюру с высоким уровнем радиации: ей отказали во въезде в Польшу

На польско-украинской границе в Медице польские пограничники обнаружили у гражданки Украины 100-долларовую купюру, радиационный фон которой превышал допустимую норму в 1905 раз. Женщине отказали во въезде в Польшу.

Детали инцидента 

Во время плановой проверки на пограничном пункте Медика система радиометрического контроля зафиксировала повышенный уровень излучения в багаже 54-летней гражданки Украины. Она пыталась ввезти в Польшу почти 10 000 долларов наличными.

После детального осмотра было установлено, что источником радиации была одна из 100-долларовых купюр. Измерения показали, что уровень ее радиации превышал естественный радиационный фон в 1905 раз.

После анализа выяснилось, что на купюре содержался изотоп, который используется в медицине. Изъятую банкноту поместили в специальный защитный контейнер, после чего пограничники обратились за консультацией в Национальное агентство по атомной энергии.

Смотрите также: В Польше украинку после инсульта выселили из реабилитационного центра, - СМИ. ФОТОрепортаж

Украинке отказали во въезде 

Женщина объяснила, что деньги должны были быть использованы для покупки автомобиля. Из соображений безопасности ей отказали во въезде в Польшу.

Читайте также: Ошукала пенсионера на более чем миллион злотых: в Польше задержали 19-летнюю украинку

Контейнер з купюрою хоч повернули, польські коперфільди?
18.04.2026 01:03 Ответить
Читати не вмієш?
18.04.2026 01:13 Ответить
Даже страшно представить, где она хранила И откуда достала эту купюру..
18.04.2026 01:10 Ответить
я б на її місці подякував би ще прикордонникам. Може вони їй здоров"я і життя спасли. Хто зна скільки б вона і де ще ту купюру під матрасом зберігала
18.04.2026 02:22 Ответить
Так вона ж авто збиралась купувати. Якомусь баризі-ухилянту з України що торгує там авто впарила б...
18.04.2026 08:42 Ответить
Схоже на диверсію - хтось заражає радіацією доллари.
Трамп має нову проблему для вирішення.
18.04.2026 01:19 Ответить
коли після радіотерапії людина їде через кордон, то вимагають документи з госпіталю, бо теж фонить вовсю

напевне, цією купюрою розраховувались за радіотерапію, і вона прошла в Україні через десятки рук, від госпіталю до міняйл, потім купи, продай, знов купи ...
18.04.2026 05:34 Ответить
Хіба це можливо, щоб 1 грам паперу накопичив в собі такий рівень радіації?
18.04.2026 06:20 Ответить
Легко .
18.04.2026 07:05 Ответить
Якщо купюра спеціально не була помічена радіоізотопом, то зовсім не легко.
18.04.2026 07:33 Ответить
От коли наступного разу буде продавати цезій чи іридій - треба руки мити, то й до Польщі пустять.
18.04.2026 06:32 Ответить
По-моему, если вернули 100, то остальные 9990 конфисковали...
Меченая изотопом была только одна, а все наверняка не задекларировала.
18.04.2026 08:52 Ответить
Мне пох,это не новость это туфта
18.04.2026 08:57 Ответить
Пишуть, що везла майже 10тис., то можливо і не треба було декларувати.
18.04.2026 09:36 Ответить
"Новина" в тому,що,коли йде війна та одні гинуть,захищаючи Україну - інші шастають по Європам, придбають автомобілі та вивозять готівку, яку "чесно" заробили на війні...Придбання українцями НОВИХ авто за рік виросло вдвічі! А китайських електромобілей - на 317 відсотків! У столиці, таке враження,що тільки лох ще їзде на лексусі....одні бентлі,мазераті ...та забиті спассалони з зачіскою від 5 тис.грн...та кавою від 200
18.04.2026 09:22 Ответить
Оце хтось хотів родичам передати грошенят щоб більш не бідкалися.
18.04.2026 09:56 Ответить
 
 