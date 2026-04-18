Польські прикордонники вилучили в українки купюру з високим рівнем радіації: їй відмовили у в’їзді до Польщі

На польсько-українському кордоні в Медиці прикордонники Польщі виявили у громадянки України 100-доларову купюру, радіаційний фон якої перевищував допустиму норму в 1905 разів. Жінці відмовили у в'їзді до Польщі.

Про це пише RMF24, повідомляє Цензор.НЕТ.

Деталі інциденту

Під час планової перевірки на прикордонному пункті Медика система радіометричного контролю зафіксувала підвищений рівень випромінювання у багажі 54-річної громадянки України. Вона намагалася ввезти до Польщі майже 10 000 доларів готівкою.

Після детального огляду було встановлено, що джерелом радіації була одна зі 100-доларових купюр. Вимірювання показали, що рівень її радіації перевищував природний радіаційний фон у 1905 разів.

Після аналізу з’ясувалося, що на купюрі містився ізотоп, який використовується в медицині. Вилучену банкноту помістили в спеціальний захисний контейнер, після чого прикордонники звернулися за консультацією до Національного агентства з атомної енергії.

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Українці відмовили у в’їзді

Жінка пояснила, що гроші мали бути використані для придбання автомобіля. З міркувань безпеки їй відмовили у в’їзді до Польщі. Жінку відправили назад на територію України разом із вилученою банкнотою.

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