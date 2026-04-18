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Новини Українці у Польщі
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Польські прикордонники вилучили в українки купюру з високим рівнем радіації: їй відмовили у в’їзді до Польщі

На кордоні з Польщею вилучили радіоактивну валюту: громадянці України заборонили в’їзд

На польсько-українському кордоні в Медиці прикордонники Польщі виявили у громадянки України 100-доларову купюру, радіаційний фон якої перевищував допустиму норму в 1905 разів. Жінці відмовили у в'їзді до Польщі.

Про це пише RMF24, повідомляє Цензор.НЕТ.

Деталі інциденту 

Під час планової перевірки на прикордонному пункті Медика система радіометричного контролю зафіксувала підвищений рівень випромінювання у багажі 54-річної громадянки України. Вона намагалася ввезти до Польщі майже 10 000 доларів готівкою.

Після детального огляду було встановлено, що джерелом радіації була одна зі 100-доларових купюр. Вимірювання показали, що рівень її радіації перевищував природний радіаційний фон у 1905 разів.

Після аналізу з’ясувалося, що на купюрі містився ізотоп, який використовується в медицині. Вилучену банкноту помістили в спеціальний захисний контейнер, після чого прикордонники звернулися за консультацією до Національного агентства з атомної енергії.

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Українці відмовили у в’їзді 

Жінка пояснила, що гроші мали бути використані для придбання автомобіля. З міркувань безпеки їй відмовили у в’їзді до Польщі. Жінку відправили назад на територію України разом із вилученою банкнотою.

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Автор: 

кордон (5035) гроші (1059) Польща (9646) радіація (202)
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Топ коментарі
+13
я б на її місці подякував би ще прикордонникам. Може вони їй здоров"я і життя спасли. Хто зна скільки б вона і де ще ту купюру під матрасом зберігала
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18.04.2026 02:22 Відповісти
+10
Читати не вмієш?
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18.04.2026 01:13 Відповісти
+10
"Новина" в тому,що,коли йде війна та одні гинуть,захищаючи Україну - інші шастають по Європам, придбають автомобілі та вивозять готівку, яку "чесно" заробили на війні...Придбання українцями НОВИХ авто за рік виросло вдвічі! А китайських електромобілей - на 317 відсотків! У столиці, таке враження,що тільки лох ще їзде на лексусі....одні бентлі,мазераті ...та забиті спассалони з зачіскою від 5 тис.грн...та кавою від 200
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18.04.2026 09:22 Відповісти

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