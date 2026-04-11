Ошукала пенсіонера на понад мільйон злотих: у Польщі затримали 19-річну українку

Поліція міста Свідник у Польщі затримала 19-річну громадянку України за підозрою у шахрайстві щодо 76-річного пенсіонера.

Про це йдеться у повідомленні поліції Свідника, інформує Цензор.НЕТ.

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Що встановило слідство?

За даними слідства, у 2024 році чоловік натрапив на оголошення в одній із соціальних мереж, яке заохочувало до інвестицій.

"Невдовзі після цього з ним зв'язалася жінка, під керівництвом якої жертва поступово залучилася до подальших інвестицій – спочатку на польському ринку, а потім на міжнародному, включаючи Туреччину та Аргентину",- розповіли у поліції.

Впродовж всієї шахрайської схеми потерпілий кілька разів передавав готівку людям, яких йому вказували під час телефонних розмов. Зустрічі відбувалися у заздалегідь узгоджених місцях.

Поліція дізналася про підготовку чергової передачі грошей і провела операцію із затримання. Після того як пенсіонер передав підозрюваній 700 тисяч злотих, її затримали детективи.

Згодом виявилося, що кількома днями раніше жінка отримала понад 300 тисяч злотих від того ж чоловіка.

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Яке покарання загрожує?

19-річну жінку доставили до районної прокуратури у Свідніку, де їй висунули обвинувачення в участі у шахрайстві. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

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