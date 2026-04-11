Ошукала пенсіонера на понад мільйон злотих: у Польщі затримали 19-річну українку
Поліція міста Свідник у Польщі затримала 19-річну громадянку України за підозрою у шахрайстві щодо 76-річного пенсіонера.
Про це йдеться у повідомленні поліції Свідника, інформує Цензор.НЕТ.
Що встановило слідство?
За даними слідства, у 2024 році чоловік натрапив на оголошення в одній із соціальних мереж, яке заохочувало до інвестицій.
"Невдовзі після цього з ним зв'язалася жінка, під керівництвом якої жертва поступово залучилася до подальших інвестицій – спочатку на польському ринку, а потім на міжнародному, включаючи Туреччину та Аргентину",- розповіли у поліції.
Впродовж всієї шахрайської схеми потерпілий кілька разів передавав готівку людям, яких йому вказували під час телефонних розмов. Зустрічі відбувалися у заздалегідь узгоджених місцях.
Поліція дізналася про підготовку чергової передачі грошей і провела операцію із затримання. Після того як пенсіонер передав підозрюваній 700 тисяч злотих, її затримали детективи.
Згодом виявилося, що кількома днями раніше жінка отримала понад 300 тисяч злотих від того ж чоловіка.
Яке покарання загрожує?
19-річну жінку доставили до районної прокуратури у Свідніку, де їй висунули обвинувачення в участі у шахрайстві. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мабуть гарно польську мову вивчила.