Обещала пенсионеру более миллиона злотых: в Польше задержали 19-летнюю украинку

Полиция города Свидник в Польше задержала 19-летнюю гражданку Украины по подозрению в мошенничестве в отношении 76-летнего пенсионера.

Об этом говорится в сообщении полиции Свидника.

Что установило следствие?

По данным следствия, в 2024 году мужчина наткнулся на объявление в одной из социальных сетей, которое призывало к инвестициям.

"Вскоре после этого с ним связалась женщина, под руководством которой жертва постепенно вовлеклась в дальнейшие инвестиции - сначала на польском рынке, а затем на международном, включая Турцию и Аргентину", - рассказали в полиции.

На протяжении всей мошеннической схемы потерпевший несколько раз передавал наличные деньги людям, которых ему указывали во время телефонных разговоров. Встречи происходили в заранее согласованных местах.

Полиция узнала о подготовке очередной передачи денег и провела операцию по задержанию. После того как пенсионер передал подозреваемой 700 тысяч злотых, ее задержали детективы.

Впоследствии выяснилось, что несколькими днями ранее женщина получила более 300 тысяч злотых от того же мужчины.

Какое наказание грозит?

19-летнюю женщину доставили в районную прокуратуру в Свиднике, где ей предъявили обвинение в участии в мошенничестве. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

