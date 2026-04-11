Обещала пенсионеру более миллиона злотых: в Польше задержали 19-летнюю украинку

19-летнюю украинку арестовали в Польше за мошенничество

Полиция города Свидник в Польше задержала 19-летнюю гражданку Украины по подозрению в мошенничестве в отношении 76-летнего пенсионера. 

Что установило следствие?

По данным следствия, в 2024 году мужчина наткнулся на объявление в одной из социальных сетей, которое призывало к инвестициям. 

"Вскоре после этого с ним связалась женщина, под руководством которой жертва постепенно вовлеклась в дальнейшие инвестиции - сначала на польском рынке, а затем на международном, включая Турцию и Аргентину", - рассказали в полиции.

На протяжении всей мошеннической схемы потерпевший несколько раз передавал наличные деньги людям, которых ему указывали во время телефонных разговоров. Встречи происходили в заранее согласованных местах.

Полиция узнала о подготовке очередной передачи денег и провела операцию по задержанию. После того как пенсионер передал подозреваемой 700 тысяч злотых, ее задержали детективы.

Впоследствии выяснилось, что несколькими днями ранее женщина получила более 300 тысяч злотых от того же мужчины.

Какое наказание грозит?

19-летнюю женщину доставили в районную прокуратуру в Свиднике, где ей предъявили обвинение в участии в мошенничестве. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Може ядеркою по діду?
11.04.2026 01:29 Ответить
У країні інститути шахрайства які називаються кол-центрами. Щороку тисячі молодих випускників навчених всьому роз'їжджаються по країні і світу.
11.04.2026 06:51 Ответить
Звідки в пенсіонера стільки грошей? Терміново перевірити на зв'язок з моцквою❗️
11.04.2026 01:14 Ответить
Це 250к ойро, явно хабарі від москалів
11.04.2026 01:17 Ответить
Може ядеркою по діду?
11.04.2026 01:29 Ответить
Ядеркою по москві 🚀🐷🎇
11.04.2026 01:35 Ответить
вплив урсятини на мозок очевидний.
11.04.2026 01:18 Ответить
Інвестиції налом ?? бідолага

Мабуть гарно польську мову вивчила.
11.04.2026 02:59 Ответить
кур'єрка та "цап-відбувайло"
11.04.2026 03:04 Ответить
Грошей багато , в розуму 0 .
11.04.2026 06:51 Ответить
У країні інститути шахрайства які називаються кол-центрами. Щороку тисячі молодих випускників навчених всьому роз'їжджаються по країні і світу.
11.04.2026 06:51 Ответить
Чому зразу ошукала, може насосала ))))
11.04.2026 07:09 Ответить
За таких українок бруд лягає на всю Україну.
11.04.2026 07:58 Ответить
Предлагаю считать её беженкой с Донбасса
11.04.2026 08:15 Ответить
Аферистка працювала серед пенсіонерів Польщі, бо у своїх батьків красти гроші, їй покищо, не зовсім «зручно»….
Повісити цю потороч, і гірше не буде!!!
11.04.2026 08:25 Ответить
З Дніпра дівчина, стопудово )
11.04.2026 08:29 Ответить
 
 