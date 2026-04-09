В столице раскрыли аферу с квартирой академика Шалимова
В Киеве правоохранители раскрыли мошенническую схему по незаконному завладению квартирой, в которой ранее проживал академик Александр Шалимов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, жилье на Оболони в свое время было предоставлено городом выдающемуся врачу. После его смерти в квартире проживала жена, а впоследствии — ее родственница. При этом право собственности на недвижимость так и не было оформлено надлежащим образом.
Как действовали мошенники
Следователи установили, что злоумышленники подделали документы, согласно которым подозреваемый якобы инвестировал средства в строительство этой квартиры еще в 2005 году.
На основании поддельных документов и отсутствия зарегистрированного владельца летом 2024 года мужчина через частного нотариуса оформил право собственности на себя. Уже на следующий день он продал квартиру, после чего ее еще раз перепродали — на этот раз юридическому лицу.
Реакция прокуратуры и последствия
Правоохранители оценили стоимость недвижимости в более чем 4,8 млн грн. По их данным, квартира должна была перейти в коммунальную собственность.
"На основании поддельных документов подозреваемый незаконно оформил право собственности на жилье и осуществил его дальнейшую продажу", — отмечают в прокуратуре.
В настоящее время на квартиру наложен арест. Мужчине сообщено о подозрении по фактам мошенничества и легализации средств, полученных преступным путем. Следственные действия продолжаются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль