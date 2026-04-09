Найбільший покупець столичної нерухомості під час війни став співвласником готелю "Дніпро" у центрі Києві

Підприємець Максим Кріппа офіційно став співвласником готелю "Дніпро", розташованого на Європейській площі у Києві.

Про це повідомили у пресслужбі бізнесмена, не уточнивши, яку саме частку отримав Кріппа у готелі "Дніпро", пише українська редакція Forbes.

"Його частка не є контрольною, але дозволяє інвестувати в обʼєкт", – зазначили у пресслужбі.

Сам Кріппа заявив, що це відкриває можливість для подальшої трансформації та інтеграції готелю з проєктом "Грааль", який планується звести на сусідній ділянці, яку також нещодавно придбали структури бізнесмена.

Водночас реалізація такого проєкту безпосередньо залежить від безпекової ситуації в Україні, зауважили у пресслужбі підприємця.

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Як повідомлялося, влітку 2020 року Фонд держмайна продав готель "Дніпро" компанії "Смартленд" за 1,1 млрд грн.

Тоді власником компанії та її бенефіціаром був вказаний Максим Терещук (100%), який також був її директором. При цьому на момент проведення аукціону співзасновниками компанії були ТОВ "Айс Таун" (82,29%) та Максим Терещук (17,71%). Кінцевим бенефіціаром було вказано Олексія Ігуніна через ТОВ "Айс Таун".

Водночас компанія-переможець була зареєстрована у будинку Кріппи у Броварах, але тоді він свою причетність до неї заперечував.

Натомість засновник української кіберспортивної організації NaVi Олександр Кохановський заявив, що це він разом із партнерами купив готель, який нібито планував перетворити на центр розвитку кіберспорту. Ці плани не були реалізовані. При цьому Кріппа купив у Кохановського кіберспортивну команду NaVi.

За даними у системі YouControl, наразі власниками фірми "Смартленд" вказані Максим Терещук (17,71%) та Олексій Ігунін (82,28%) через ТОВ "Айс Таун".

Що відомо про Максима Кріппу

Кріппа до останніх років був маловідомим бізнесменом, засновником десятка компаній, які займаються торгівлею, рекламою та виробництвом програмного забезпечення. На початку 2022 року він став офіційним власником української кіберспортивної команди NAVI.

У 2023 році Кріппа придбав українську компанію GSC Game World – розробника ігор S.T.A.L.K.E.R. та "Козаки".

Наприкінці 2023 року інвестиційний фонд "Генезис" Кріппи придбав столичний бізнес-центр "Парус" у відомого столичного забудовника і депутата Вадима Столара. Столар купив "Парус" на початку 2021 року у іншого столичного забудовника Вагіфа Алієва. Вартість угоди сторони не розкривали, але ЗМІ оцінювали бізнес-центр у приблизно $100-150 млн.

А у 2024 році ТОВ "Ола Файн" бізнесмена Максима Кріппи стало переможцем аукціону з приватизації готелю "Україна" із фінальною пропозицією у 2,51 млрд грн. З урахуванням ПДВ компанія вже сплатила до держбюджету понад 3 млрд грн за актив.

Влітку 2025 року Кріппа викупив 75% у ТОВ "Міжнародний виставковий центр" (МВЦ), якому належить найбільший виставковий комплекс в Україні.