Подросток взламывал почтоматы в Кривом Роге и нанес ущерб на 500 тысяч грн: полиция сообщила ему о подозрении
Правоохранители в Кривом Роге сообщили о подозрении 16-летнему подростку, который, по данным следствия, вмешивался в работу почтоматов службы доставки и незаконно получал посылки без оплаты. Общая сумма ущерба составляет почти 500 тысяч гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.
Правоохранители Криворожского районного управления полиции установили, что несовершеннолетний, обладая базовыми знаниями программирования, осуществлял несанкционированное вмешательство в работу почтоматов.
В частности, он детально изучил алгоритм официального приложения службы доставки, который обеспечивает получение посылок в почтоматах.
Создал программу, чтобы обходить оплату
- Впоследствии он создал программу, позволявшую обойти стандартный процесс оплаты.
- Кроме того, разработал приложение, внешне похожее на официальное, предназначенное для незаконного доступа к автоматизированным системам.
- Как следствие, посылки в приложении отображались как оплаченные и выдавались из почтоматов без фактической оплаты.
27 марта следователи по согласованию с Криворожской центральной окружной прокуратурой сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль