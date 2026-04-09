Подросток взламывал почтоматы в Кривом Роге и нанес ущерб на 500 тысяч грн: полиция сообщила ему о подозрении

Правоохранители в Кривом Роге сообщили о подозрении 16-летнему подростку, который, по данным следствия, вмешивался в работу почтоматов службы доставки и незаконно получал посылки без оплаты. Общая сумма ущерба составляет почти 500 тысяч гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Сумма нанесенного ущерба составляет почти 500 тысяч гривен

Правоохранители Криворожского районного управления полиции установили, что несовершеннолетний, обладая базовыми знаниями программирования, осуществлял несанкционированное вмешательство в работу почтоматов.

В частности, он детально изучил алгоритм официального приложения службы доставки, который обеспечивает получение посылок в почтоматах.

Создал программу, чтобы обходить оплату

Впоследствии он создал программу, позволявшую обойти стандартный процесс оплаты.

Кроме того, разработал приложение, внешне похожее на официальное, предназначенное для незаконного доступа к автоматизированным системам.

Как следствие, посылки в приложении отображались как оплаченные и выдавались из почтоматов без фактической оплаты.

27 марта следователи по согласованию с Криворожской центральной окружной прокуратурой сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.