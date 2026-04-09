939 14

Подросток взламывал почтоматы в Кривом Роге и нанес ущерб на 500 тысяч грн: полиция сообщила ему о подозрении

Подростку инкриминируют вмешательство в работу автоматизированных систем и кражу посылок

Правоохранители в Кривом Роге сообщили о подозрении 16-летнему подростку, который, по данным следствия, вмешивался в работу почтоматов службы доставки и незаконно получал посылки без оплаты. Общая сумма ущерба составляет почти 500 тысяч гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Правоохранители Криворожского районного управления полиции установили, что несовершеннолетний, обладая базовыми знаниями программирования, осуществлял несанкционированное вмешательство в работу почтоматов.

В частности, он детально изучил алгоритм официального приложения службы доставки, который обеспечивает получение посылок в почтоматах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Раскрыт мошеннический колл-центр, который ежемесячно "зарабатывал" $100 тыс. на "криптоинвестициях", - СБУ. ФОТОрепортаж

Создал программу, чтобы обходить оплату

  • Впоследствии он создал программу, позволявшую обойти стандартный процесс оплаты.
  • Кроме того, разработал приложение, внешне похожее на официальное, предназначенное для незаконного доступа к автоматизированным системам.
  • Как следствие, посылки в приложении отображались как оплаченные и выдавались из почтоматов без фактической оплаты.

Смотрите также: Раскрыта преступная группа мошенников в Днепропетровской области, которые присваивали средства граждан. ФОТОрепортаж

27 марта следователи по согласованию с Криворожской центральной окружной прокуратурой сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

Кривой Рог подростки Нацполиция почта Днепропетровская область Криворожский район
Тобто у Нової Пошти криворукі програмісти. Запам'ятаємо! Я не здивуюсь, якщо цей підліток пропонував НП пофіксити баг, але ті відмовились.
патріот. Не захотів підкладати вибухівку або підпалювати авто.
показать весь комментарий
09.04.2026 18:25 Ответить
А, що молодець, красиво і без насильства 😃.
показать весь комментарий
09.04.2026 18:28 Ответить
треба хлопа використати з розумом, у впк
показать весь комментарий
09.04.2026 18:32 Ответить
Нова Пошта ви чого цього флопця до себе не берете??Це ж скарб!
показать весь комментарий
09.04.2026 18:34 Ответить
Мобілізуйте краще від 17 років, діло буде корисне.
показать весь комментарий
09.04.2026 18:35 Ответить
Тобто у Нової Пошти криворукі програмісти. Запам'ятаємо! Я не здивуюсь, якщо цей підліток пропонував НП пофіксити баг, але ті відмовились.
показать весь комментарий
09.04.2026 18:37 Ответить
Пацан к успеху шол. Не получилось, не подфартило
показать весь комментарий
09.04.2026 18:43 Ответить
ачередной онжедітьо...
показать весь комментарий
09.04.2026 18:43 Ответить
Ну это даже не реклама рукастого мальчика э, а антиреклама почты.
показать весь комментарий
09.04.2026 18:54 Ответить
Тут один кілька років тому знайшов спосіб перепрограмувати банківську карточку що дозволяла знімати гроші з банкоматів без пін-коду, будь яку суму. Повідомив банку про дирку в їхніх програмах і його судили і дали 2 роки тюрми і 45000 Є штрафу.
показать весь комментарий
09.04.2026 18:56 Ответить
Тобто заробив до 8 років собі.
показать весь комментарий
09.04.2026 19:06 Ответить
Ограбили банк. Управляющий заявил о пропаже 10 млн долларов. Все ахнули. Но по-настоящему о№уел сторож Фуфлыгин, который точно знал, что вынес всего 10 тысяч.
показать весь комментарий
09.04.2026 19:08 Ответить
Майбутній призидент... а зараз, беріть його у квартал-на стажування!
показать весь комментарий
09.04.2026 19:11 Ответить
Кримінальний талант, чи - обдарована дитина? Направити би його знання і уміння в позитивне русло
показать весь комментарий
09.04.2026 19:29 Ответить
 
 