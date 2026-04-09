Підліток зламував поштомати в Кривому Розі та завдав збитків на 500 тисяч грн: поліція повідомила йому про підозру

Правоохоронці у Кривому Розі повідомили про підозру 16-річному підлітку, який, за даними слідства, втручався у роботу поштоматів служби доставки та незаконно отримував посилки без оплати. Загальна сума збитків становить майже 500 тисяч гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Нацполіції Дніпропетровщини.

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Сума завданих збитків становить майже 500 тисяч гривень

Правоохоронці Криворізького районного управління поліції встановили, що неповнолітній, маючи базові знання програмування, здійснював несанкціоноване втручання в роботу поштоматів.

Зокрема, він детально вивчив алгоритм офіційного додатку служби доставки, який забезпечує отримання посилок у поштоматах.

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Створив програму, щоб обходити оплату

Згодом створив програму, що дозволяла обійти стандартний процес оплати.

Крім того, розробив додаток, зовні схожий на офіційний, призначений для незаконного доступу до автоматизованих систем.

В результаті посилки у додатку відображались як оплачені та видавалися з поштоматів без фактичної оплати.

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27 березня слідчі за погодженням із Криворізькою центральною окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру за ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.