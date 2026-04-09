Підліток зламував поштомати в Кривому Розі та завдав збитків на 500 тисяч грн: поліція повідомила йому про підозру
Правоохоронці у Кривому Розі повідомили про підозру 16-річному підлітку, який, за даними слідства, втручався у роботу поштоматів служби доставки та незаконно отримував посилки без оплати. Загальна сума збитків становить майже 500 тисяч гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Нацполіції Дніпропетровщини.
Сума завданих збитків становить майже 500 тисяч гривень
Правоохоронці Криворізького районного управління поліції встановили, що неповнолітній, маючи базові знання програмування, здійснював несанкціоноване втручання в роботу поштоматів.
Зокрема, він детально вивчив алгоритм офіційного додатку служби доставки, який забезпечує отримання посилок у поштоматах.
Створив програму, щоб обходити оплату
- Згодом створив програму, що дозволяла обійти стандартний процес оплати.
- Крім того, розробив додаток, зовні схожий на офіційний, призначений для незаконного доступу до автоматизованих систем.
- В результаті посилки у додатку відображались як оплачені та видавалися з поштоматів без фактичної оплати.
27 березня слідчі за погодженням із Криворізькою центральною окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру за ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
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