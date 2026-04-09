У столиці викрили аферу з квартирою академіка Шалімова

У Києві правоохоронці викрили шахрайську схему із незаконним заволодінням квартирою, у якій раніше проживав академік Олександр Шалімов.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури.

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За даними слідства, житло на Оболоні свого часу було надане містом видатному лікарю. Після його смерті у квартирі мешкала дружина, а згодом — її родичка. Водночас право власності на нерухомість так і не було оформлено належним чином.

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Як діяли шахраї

Слідчі встановили, що зловмисники підробили документи, відповідно до яких підозрюваний нібито інвестував кошти у будівництво цієї квартири ще у 2005 році.

На підставі фальшивих паперів та відсутності зареєстрованого власника влітку 2024 року чоловік через приватного нотаріуса оформив право власності на себе. Уже наступного дня він продав квартиру, після чого її ще раз перепродали — цього разу юридичній особі.

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Реакція прокуратури та наслідки

Правоохоронці оцінили вартість нерухомості у понад 4,8 млн грн. За їхніми даними, квартира мала перейти у комунальну власність.

"На підставі підроблених документів підозрюваний незаконно оформив право власності на житло та здійснив його подальший продаж", — зазначають у прокуратурі.

Наразі на квартиру накладено арешт. Чоловіку повідомлено про підозру за фактами шахрайства та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Слідчі дії тривають.

Раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі 16-річний підліток втручався у роботу поштоматів служби доставки та незаконно отримував посилки без оплати.

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