Українець заїхав на авто у заповідну зону Морського Ока: його оштрафували та заборонили в’їзд у Польщу, інцидент прокоментував Туск

Польща на 5 років заборонила в’їзд українському блогеру, який заїхав авто до Морського Ока

Український блогер Андрій Гаврилів, попри заборону, приїхав до озера Морське Око у польських Татрах на своєму автомобілі й похизувався цим у соцмережах. Вчинок українця викликав обурення у поляків. Влада Польщі вирішила заборонити Гавриліву в’їзд до країни на 5 років, його також оштрафували.

Порушив заборону

Гаврилів опублікував фотографію, зроблену біля озера Морське Око, на якій він позує на тлі припаркованого автомобіля.

Він написав, що "ми перші люди в історії, які поїхали до Морського Ока на машині", хоч "всі наші друзі та знайомі казали, що до Морського Ока неможливо дістатися машиною".

За його словами, він неправильно зрозумів застереження. 

"Я думав, це тому, що туди просто немає дороги, бо це гори, і що навіть швидка там не проїхала б", - пояснив він.

Крім того, блогер стверджує, він при цьому не помітив заборонного знаку, який інформував, що на заповідній території не можна пересуватися автомобілем. Після свого вчинку Гаврилів попросив вибачення у поляків.

Штраф

Повідомляється, що на зворотному шляху його зупинила поліція, оштрафувала на 100 злотих і нарахувала вісім штрафних балів.

Хоча, як пояснив речник поліції міста Закопане Роман Вєчорек, штраф за таке правопорушення має становити від 5 до 20 тис. злотих.

Реакція Туска

На інцидент відреагував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Заїзд українського водія до Морського Ока спричинив природне обурення. Я звернувся до Міністерства внутрішніх справ та адміністрації з проханням терміново з’ясувати всі деталі цього інциденту та вжити суворих заходів",- написав він у соцмережі Х.

Заборона на в’їзд до Польщі на 5 років

Згодом глава МВС Польщі Марчин Кервінський повідомив про заборону для Гавриліва на в'їзд до країни на п’ять років.

"Винуватець поїздки до Морського Ока понесе відповідальність. У зв’язку з порушенням громадського порядку на прохання поліції його внесуть до списку небажаних осіб із забороною на в’їзд на територію Республіки Польща строком на 5 років. Порушення закону завжди зустріне сувору реакцію",- написав польський міністр.

Рахував що це як в укр.Карпатах "джипінг",яким руйнують екосистему домашні придурки.
Однозначно належить до 73% долбобобів, які вважають, що закони не для них. От через таке бидло і роздмухуються антиукраїнські настрої за кордоном.
Теля дурне... Треба його покарати і в Україні.
Ну, щоб інше теля не мало бажання бикувати у чужій хаті.
Де краснобокий та інші пдри, люті борцуни з ухилянтами в коментарях?
Коли його будуть депортувати то зразу передати в руки ТЦК.
Так він же ж ще маленький, йому 25 рочків ще не виповнилось..
Вчинивши злочин, особа, отримає і покарання!!
Це ж, сподіваємося, не так, як з насраловим і беркутньою, РОКАМИ судівські портнова, єлозили перед Українцями!?!?!?
Якщо він Польщі,то як заборонили в'їзд у Польщу: про депортацію не йдеться ніде?
Довбень, тупий що з нього взяти, тепер що проведуть оповіщення і в окоп?
Такое вот быдло с деньгами, с понтами, но без мозгов, и формируют образ украинцев за границей.
В 2024 році якась кобіта заїхала на "Заросляк" Теслою, можливо мати уього у@бня.
Если будет так быковать то запрет на посещение Шенгена будет ему не очень приятен.
"неправильно зрозумів попередження" той Гаврилів знатний довбойоб троль-провокатор, буде непогано якщо його в ЄС більше не будуть пускати
24 вересня четверо відеоблогерів інсценували викрадення людини у центрі Львова, щоб зняти відео для Tik-Tok. Під час зйомок відео на проспекті Свободи неподалік Оперного театру двоє хлопців у балаклавах підбігли до дівчини і силоміць заштовхали її у чорний Mercedes. Усе виглядало як справжнє викрадення, оскільки дівчина кричала та пручалась.

Небайдужий перехожий подзвонив у поліцію та повідомив про викрадення дівчини, після чого в місті оголосили план перехоплення. За півгодини після дзвінка перехожого поліція розшукала чорний Mercedes та встановила особи чотирьох людей, що були в машині - трьох чоловіків та дівчини віком до 27 років. Вони пояснили, що знімали відео для соцмереж. На усіх склали адмінпротоколи за статтею про дрібне ***********.

Автор зйомки відео Андрій Гаврилів розповідав журналістам, що ролик знімали як соціальний експеримент, блогери начебто хотіли поглянути як поведуть себе перехожі у такій ситуації та чи допоможуть дівчині.
Як туди можна було заїхати на спортивній тачці з низьким кліренсом? Там від стоянки до озера лише пішохідні вузькі доріжки, а навколо гори.
Дебіл.Всесвітнього рівня. У нас так в Карпатах "прокатує" (сам живу в Карпатах) а тут... він не помітив знак... ну а як він кермує авто... а спочатку казав що не думає що на озеро неможе заїхати. дебілізм нації немає.
Дурачка включив, що не зрозумів та не попередження. Такі підАри думають, що навколо них одні розумово відсталі.
Урод
Та це бидло купило права разом з авто, а дорожніх знаків воно незауважило, бо незнає , що вони означають.
понти наше все!
в данному випадку - понти на колесах.
просто тупе колгоспне бидло. ЖАль, що українців асоціюють з ним.
Пля... Навіщо я це побачив? Як я тепер з цим буду жити?

https://youtu.be/3FBzJfgHonY ГАВРИЛІВ - Перший мільйон
Абсолютно справедливо. Потрібно поважати правила країни, і жити по ним так, як живуть її громадяни.
Гарна машина, і дівчина гарна, і хлоп підкачаний.
"...він при цьому не помітив заборонного знаку, який інформував, що на заповідній території не можна пересуватися автомобілем.", їбанько, ти хочеш сказати, що ти настільки був не уважний за кермом, що не помітив бігборд?
