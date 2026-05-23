Українець заїхав на авто у заповідну зону Морського Ока: його оштрафували та заборонили в’їзд у Польщу, інцидент прокоментував Туск
Український блогер Андрій Гаврилів, попри заборону, приїхав до озера Морське Око у польських Татрах на своєму автомобілі й похизувався цим у соцмережах. Вчинок українця викликав обурення у поляків. Влада Польщі вирішила заборонити Гавриліву в’їзд до країни на 5 років, його також оштрафували.
Про це пише Polsat News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Порушив заборону
Гаврилів опублікував фотографію, зроблену біля озера Морське Око, на якій він позує на тлі припаркованого автомобіля.
Він написав, що "ми перші люди в історії, які поїхали до Морського Ока на машині", хоч "всі наші друзі та знайомі казали, що до Морського Ока неможливо дістатися машиною".
За його словами, він неправильно зрозумів застереження.
"Я думав, це тому, що туди просто немає дороги, бо це гори, і що навіть швидка там не проїхала б", - пояснив він.
Крім того, блогер стверджує, він при цьому не помітив заборонного знаку, який інформував, що на заповідній території не можна пересуватися автомобілем. Після свого вчинку Гаврилів попросив вибачення у поляків.
Штраф
Повідомляється, що на зворотному шляху його зупинила поліція, оштрафувала на 100 злотих і нарахувала вісім штрафних балів.
Хоча, як пояснив речник поліції міста Закопане Роман Вєчорек, штраф за таке правопорушення має становити від 5 до 20 тис. злотих.
Реакція Туска
На інцидент відреагував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
"Заїзд українського водія до Морського Ока спричинив природне обурення. Я звернувся до Міністерства внутрішніх справ та адміністрації з проханням терміново з’ясувати всі деталі цього інциденту та вжити суворих заходів",- написав він у соцмережі Х.
Заборона на в’їзд до Польщі на 5 років
Згодом глава МВС Польщі Марчин Кервінський повідомив про заборону для Гавриліва на в'їзд до країни на п’ять років.
"Винуватець поїздки до Морського Ока понесе відповідальність. У зв’язку з порушенням громадського порядку на прохання поліції його внесуть до списку небажаних осіб із забороною на в’їзд на територію Республіки Польща строком на 5 років. Порушення закону завжди зустріне сувору реакцію",- написав польський міністр.
Це ж, сподіваємося, не так, як з насраловим і беркутньою, РОКАМИ судівські портнова, єлозили перед Українцями!?!?!?
Він отримає + десятки тисяч підписників.
Для чого цензор це гавно піарим? Йому глибоко по .... і на Польщу і на її заборони.
Десь в Монако перезимує.
Це їх професія, на цих коштах і немалих,блогери живуть.
Ну, щоб інше теля не мало бажання бикувати у чужій хаті.
довбойобтроль-провокатор, буде непогано якщо його в ЄС більше не будуть пускати
24 вересня четверо відеоблогерів інсценували викрадення людини у центрі Львова, щоб зняти відео для Tik-Tok. Під час зйомок відео на проспекті Свободи неподалік Оперного театру двоє хлопців у балаклавах підбігли до дівчини і силоміць заштовхали її у чорний Mercedes. Усе виглядало як справжнє викрадення, оскільки дівчина кричала та пручалась.
Небайдужий перехожий подзвонив у поліцію та повідомив про викрадення дівчини, після чого в місті оголосили план перехоплення. За півгодини після дзвінка перехожого поліція розшукала чорний Mercedes та встановила особи чотирьох людей, що були в машині - трьох чоловіків та дівчини віком до 27 років. Вони пояснили, що знімали відео для соцмереж. На усіх склали адмінпротоколи за статтею про дрібне ***********.
Автор зйомки відео Андрій Гаврилів розповідав журналістам, що ролик знімали як соціальний експеримент, блогери начебто хотіли поглянути як поведуть себе перехожі у такій ситуації та чи допоможуть дівчині.
Понтанув перед пацанами, дістав штраф і депортацію на 5 років.
Противники вступу України в ЄС, отримали черговий аргумент, що українці поводяться в ЄС як дикарі (навіть якщо вони на дорогих авто).
Прославився так прославився.🤦♂️
Буде гідна заміна Зеленському!
в данному випадку - понти на колесах.
