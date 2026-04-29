10 українців затримано у Польщі: їх звинувачують у торгівлі людьми та відмиванні грошей

Правоохоронці Центрального управління поліції Польщі затримали групу з 10 громадян України. Українців звинувачують у торгівлі людьми та відмиванні грошей.

Про це повідомили у Національній прокуратурі Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Підозрюваних українців затримали у Варшаві, Лодзі та Вроцлаві. За даними слідства, вони використовували пункти обміну криптовалют для відмивання доходів від злочинної діяльності.

В результаті обшуків було вилучено електронне обладнання, зокрема мобільні телефони, ноутбуки, планшети, пристрої зберігання даних та документацію щодо роботи центрів обміну криптовалют.

Підозри українцям та арешт

Крім того, під час обшуків правоохоронці виявили наркотики, зокрема канабіс, амфетамін, мефедрон, MDMA та ЛСД.

Прокурор висунув підозрюваним звинувачення, зокрема в участі в організованій злочинній групі, торгівлі людьми, сутенерстві, відмиванні грошей та підготовці до введення в обіг наркотичних засобів і психотропних речовин (стаття 258 § 1 Кримінального кодексу, стаття 189a § 1 Кримінального кодексу та стаття 299 § 1 та 5 Кримінального кодексу).

За клопотанням прокурора суд застосував до трьох підозрюваних запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту.

