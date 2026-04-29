10 украинцев задержаны в Польше: их обвиняют в торговле людьми и отмывании денег

Правоохранители Центрального управления полиции Польши задержали группу из 10 граждан Украины. Украинцев обвиняют в торговле людьми и отмывании денег.

Об этом сообщили в Национальной прокуратуре Польши, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Подозреваемых украинцев задержали в Варшаве, Лодзи и Вроцлаве. По данным следствия, они использовали пункты обмена криптовалют для отмывания доходов от преступной деятельности.

В результате обысков было изъято электронное оборудование, в частности мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, устройства хранения данных и документация о работе центров обмена криптовалют.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польские пограничники изъяли у украинки купюру с высоким уровнем радиации: ей отказали во въезде в Польшу

Подозрения украинцам и арест

Кроме того, во время обысков правоохранители обнаружили наркотики, в частности каннабис, амфетамин, мефедрон, MDMA и ЛСД.

Прокурор предъявил подозреваемым обвинения, в частности в участии в организованной преступной группе, торговле людьми, сутенерстве, отмывании денег и подготовке к введению в оборот наркотических средств и психотропных веществ (статья 258 § 1 Уголовного кодекса, статья 189a § 1 Уголовного кодекса и статья 299 § 1 и 5 Уголовного кодекса).

По ходатайству прокурора суд применил к трем подозреваемым меру пресечения в виде временного ареста.

Читайте также: Украинец в Польше в нетрезвом состоянии приехал за ребенком в детский сад: его депортировали