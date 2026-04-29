10 украинцев задержаны в Польше: их обвиняют в торговле людьми и отмывании денег

Польские спецслужбы идентифицируют беспилотник, найденный в Опольском воеводстве

Правоохранители Центрального управления полиции Польши задержали группу из 10 граждан Украины. Украинцев обвиняют в торговле людьми и отмывании денег.

Что известно?

Подозреваемых украинцев задержали в Варшаве, Лодзи и Вроцлаве. По данным следствия, они использовали пункты обмена криптовалют для отмывания доходов от преступной деятельности.

В результате обысков было изъято электронное оборудование, в частности мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, устройства хранения данных и документация о работе центров обмена криптовалют.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польские пограничники изъяли у украинки купюру с высоким уровнем радиации: ей отказали во въезде в Польшу

Подозрения украинцам и арест

Кроме того, во время обысков правоохранители обнаружили наркотики, в частности каннабис, амфетамин, мефедрон, MDMA и ЛСД.

  • Прокурор предъявил подозреваемым обвинения, в частности в участии в организованной преступной группе, торговле людьми, сутенерстве, отмывании денег и подготовке к введению в оборот наркотических средств и психотропных веществ (статья 258 § 1 Уголовного кодекса, статья 189a § 1 Уголовного кодекса и статья 299 § 1 и 5 Уголовного кодекса).
  • По ходатайству прокурора суд применил к трем подозреваемым меру пресечения в виде временного ареста.

Читайте также: Украинец в Польше в нетрезвом состоянии приехал за ребенком в детский сад: его депортировали

главно дєло, щоб у них терміни позакінчувались до наших виборів.
29.04.2026 17:16 Ответить
Повернути всіх цих підАрів до ТЦК і на розмінування!
29.04.2026 17:18 Ответить
 
 