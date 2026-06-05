Польща депортувала українця, який виловив з озера відомого варшавського сома, - ЗМІ

Влада Польщі за прискореною процедурою депортувала 57-річного громадянина України, який виловив та забрав із собою двометрового сома, який понад 20 років був живою пам'яткою місцевого озера Балатон і був відомий серед містян.

Про це пише TVN24, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Сам інцидент стався ще 30 травня у варшавському парку біля озера Балатон. Двоє чоловіків орендували водний велосипед для прогулянки ставком, прихопивши із собою вудку. Під час риболовлі їм вдалося витягнути з води величезного сома завдовжки 183 сантиметри.

Як з'ясувалося згодом, цей сом понад 20 років мешкав у Балатоні, був добре відомий усім навколишнім жителям і вважався неформальним символом цієї локації. Попри протести та обурення численних очевидців, чоловіки проігнорували людей, поклали сома в багажник автомобіля та відвезли у невідомому напрямку.

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Кримінальні звинувачення та депортація

За даними видання, українцю висунули звинувачення у вчиненні двох правопорушень. Перше з них передбачене законом про внутрішнє рибальство, друге — законом про захист тварин. За них йому загрожувало до трьох років позбавлення волі.

Одразу після завершення першочергових слідчих дій поліція ухвалила рішення не тримати чоловіка в ізоляторі під слідством, а передала його Прикордонній службі Польщі. Подальше перебування 57-річного українця в країні визнали таким, що "становить загрозу громадському порядку".

Того ж дня затриманого доправили до автомобільного пункту пропуску в Дорогуську, де видворили з країни та передали українським прикордонникам. Окрім депортації, українцю заборонили повторний в’їзд до Польщі та будь-яких інших країн Шенгенської зони терміном на 5 років.

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