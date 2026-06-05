Польща депортувала українця, який виловив з озера відомого варшавського сома, - ЗМІ
Влада Польщі за прискореною процедурою депортувала 57-річного громадянина України, який виловив та забрав із собою двометрового сома, який понад 20 років був живою пам'яткою місцевого озера Балатон і був відомий серед містян.
Про це пише TVN24, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Сам інцидент стався ще 30 травня у варшавському парку біля озера Балатон. Двоє чоловіків орендували водний велосипед для прогулянки ставком, прихопивши із собою вудку. Під час риболовлі їм вдалося витягнути з води величезного сома завдовжки 183 сантиметри.
Як з'ясувалося згодом, цей сом понад 20 років мешкав у Балатоні, був добре відомий усім навколишнім жителям і вважався неформальним символом цієї локації. Попри протести та обурення численних очевидців, чоловіки проігнорували людей, поклали сома в багажник автомобіля та відвезли у невідомому напрямку.
Кримінальні звинувачення та депортація
- За даними видання, українцю висунули звинувачення у вчиненні двох правопорушень. Перше з них передбачене законом про внутрішнє рибальство, друге — законом про захист тварин. За них йому загрожувало до трьох років позбавлення волі.
Одразу після завершення першочергових слідчих дій поліція ухвалила рішення не тримати чоловіка в ізоляторі під слідством, а передала його Прикордонній службі Польщі. Подальше перебування 57-річного українця в країні визнали таким, що "становить загрозу громадському порядку".
Того ж дня затриманого доправили до автомобільного пункту пропуску в Дорогуську, де видворили з країни та передали українським прикордонникам. Окрім депортації, українцю заборонили повторний в’їзд до Польщі та будь-яких інших країн Шенгенської зони терміном на 5 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тепер прийдеться лише в Україні рибалити.
Основні тактико-технічні характеристики (ТТХ):
Швидкість: крейсерська - 500-600 км/год, максимальна - понад 700 км/год.Двигун: турбореактивний (наприклад, чеський PBS TJ150). Завдяки йому дрон летить з характерним гулом, а не «мопедним» тріскотом.Маса і бойова частина: злітна вага - близько 380 кг, бойова частина (вибухівка) - орієнтовно 40-50 кг.Дальність польоту: від 1000 до 2500 км залежно від модифікації та навантаження.Висота польоту: може досягати до 9 100 метрів (хоча найчастіше летить на нижчих чи середніх висотах для завдання удару)
ПЗРК «Ігла» (Індекс ГРАУ - 9К38, за класифікацією НАТО - SA-18 Grouse) - це радянський переносний зенітно-ракетний комплекс. Він призначений для ураження літаків, вертольотів, крилатих ракет та безпілотників на зустрічних і догонних курсах в умовах візуальної видимості. [https://sprotyvg7.com.ua/lesson/zagalni-vidomosti-pro-kompleks-9k38-igla 1, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BB%D0%B0_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A) 2, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 3]
Основні тактико-технічні характеристики (ТТХ)
Дальність ураження цілей: від 500 до 5200 метрів. [https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20230522-zbyvaye-rakety-litaky-ta-vertoloty-shho-vidomo-pro-perenosnyj-raketnyj-kompleks-igla/ 1]Висота ураження цілей: від 10 до 3500 метрів.Швидкість цілей, що уражаються:на зустрічних курсах - до 360 м/с.на догонних курсах - до 320 м/с.Максимальна швидкість ракети: 570 м/с (близько 2050 км/год)
Порівнюй...
роман #583809
дякую за відповідь !
05.06.2026 17:20
Людина отримала відповідь. Людина нею задоволена... Ти чого, від мене, хочеш?...
Через подібних "шлунків" у локальних водоймах вже навіть пічкура не побачиш, все вибили голодаючі, електровудками та сітками. Міри пересічні не знають, це ще не кажучи про т.з. "промисловиків" та інших, легальних браконьєрів.
Ну зайди до супєрмаркету і почни "вдовлєтворяти"себе їжею прямо з полиць. Як кийком проміж лопаток отримаєш, зразу мізки на місце стануть
Весь в Лідара.