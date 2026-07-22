Польща депортувала українця, який кинув рюкзак на колії метро та зірвав рух потягів, - ЗМІ

Громадянина України депортували з Польщі після інциденту у варшавському метро, де він кинув рюкзак на колії, що призвело до евакуації пасажирів і перебоїв у русі потягів.

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Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал польського видання RMF24.

Інцидент стався на станції Centrum у Варшаві. Чоловік кинув рюкзак на колії та втік із місця події. Через це довелося евакуювати кілька сотень людей, а рух поїздів метро був тимчасово порушений.

Поліцейські встановили, що до інциденту причетний 38-річний громадянин України. За даними слідства, чоловік діяв із хуліганських мотивів, а його вчинок не мав ознак замовного чи терористичного характеру.

Після затримання українця передали польським прикордонникам, які ухвалили рішення про його депортацію. Його доставлять до пункту пропуску та передадуть українським прикордонникам.

Крім того, чоловікові заборонили в'їзд до Польщі та всіх країн Шенгенської зони строком на 10 років.

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