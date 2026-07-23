Из Польши экстрадирован подозреваемый в мошенничестве с "зеленым" тарифом

В Украину экстрадирован 44-летний владелец солнечной электростанции, которого подозревают в незаконном присвоении почти 1,3 миллиона гривен за электроэнергию, которая фактически не производилась.

16 июля 2026 года компетентные органы Республики Польша передали подозреваемого украинской стороне, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Экстрадицию по поручению Офиса Генерального прокурора обеспечила Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия, в 2019 году мужчина организовал схему завышения объемов произведенной солнечной электроэнергии. На электростанции установили счетчик с модифицированным программным обеспечением, который отображал показатели, в десять раз превышавшие фактические. На основании этих данных он получал выплаты по "зеленому" тарифу.

Для сокрытия вмешательства в работу прибора подозреваемый, по версии следствия, привлек мастера предприятия электроснабжения, который вместе с четырьмя подчиненными оформлял документы о исправности счетчика без надлежащей проверки. За реализацию схемы организатор пообещал мастеру 10 % от незаконно полученных средств.



В течение 2019–2022 годов подозреваемый незаконно получил почти 1,3 миллиона гривен. После раскрытия схемы он уехал за границу и скрывался от следствия. Ему заочно сообщили о подозрении и объявили в международный розыск.



В отношении мастера предприятия и четырех его подчинённых обвинительный акт уже находится на рассмотрении суда.

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