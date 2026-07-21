Бывших сотрудников "Беркута" и координаторов "титушек" приговорили за преступления против участников Майдана, - Офис генпрокурора

Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего командира полка "Беркут", троих бывших милиционеров и двух координаторов "титушек" к 7–10 годам лишения свободы за преступления против участников Революции достоинства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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"Прокуроры доказали, что в январе 2014 года осужденные участвовали в насильственном противодействии акциям протеста, незаконном задержании 22 участников Революции Достоинства и других граждан, применяли к ним насилие, а также сфальсифицировали материалы для их дальнейшего уголовного преследования", — говорится в сообщении.

Так, бывший командир киевского "Беркута" приговорен к 10 годам лишения свободы. Двое его подчиненных и начальник отдела Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (УБНОН) ГУ МВД Украины в Киеве – к 8 годам, двое координаторов "титушек" – к 7 годам. Бывших правоохранителей также лишили специальных званий и права занимать должности в правоохранительных органах.

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"Суд установил, что 23 января 2014 года в районах улиц Грушевского и тогдашней Щорса сотрудники милиции действовали совместно с "титушками". Во время незаконных задержаний они применяли физическую силу и спецсредства, нанесли потерпевшим телесные повреждения и повредили их имущество. Впоследствии на основании сфальсифицированных рапортов и заведомо ложных показаний потерпевших их безосновательно привлекли к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках", — сообщили в прокуратуре.

Приговор вынесен 13 июля 2026 года в порядке специального судебного разбирательства. Досудебное расследование проводили следователи Государственного бюро расследований.

Отмечается, что это уже второй обвинительный приговор в отношении бывшего командира киевского "Беркута" за преступления, совершенные во время Революции Достоинства. В декабре 2025 года Подольский районный суд Киева также признал его виновным в незаконном задержании и применении насилия в отношении участников протестов 20 января 2014 года на улице Лаврской и приговорил к 10 годам лишения свободы.

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