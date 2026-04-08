Бывший сотрудник "Беркута" приговорен к 10 годам за уничтожение оружия, из которого расстреливали людей на Майдане
Прокуроры Офиса Генерального прокурора доказали в суде вину бывшего командира роты спецназначения киевского полка "Беркут" ("черной роты"). Его заочно приговорили к 10 годам лишения свободы за уничтожение оружия, из которого 20 февраля 2014 года расстреливали протестующих в центре Киева.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Организовал вывоз оружия с места дислокации подразделения
Установлено, что он сыграл ключевую роль в сокрытии доказательств после событий Майдана — организовал вывоз оружия с места дислокации подразделения, в частности:
- 24 автомата АКМС,
- снайперской винтовки Драгунова,
- трех ружей "Форт-500" и
- пистолетов "Форт-12".
Оружие разрезали, удалили маркировку, одну часть фрагментов утопили в реке Вита, другую часть — закопали на берегу, чтобы сделать невозможной идентификацию.
Его признали виновным в превышении полномочий и незаконном удалении маркировки оружия. Помимо тюремного заключения, по решению суда взыскано почти 680 тыс. грн материального ущерба в пользу государства.
Ранее сообщалось, что суды освободили от уголовной ответственности более 100 обвиняемых по делам Майдана. Производство закрыто в связи с истечением срока давности.
Через 12 років !
Я злий.
Якщо би не знищив - отримав ми довічне, і не він один....
А "судді хто"???
"Найпотужніший"генпрокурор Юрко Л. все зробив, щоб потім засудили заочно.