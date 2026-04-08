1 597 15

Бывший сотрудник "Беркута" приговорен к 10 годам за уничтожение оружия, из которого расстреливали людей на Майдане

беркут

Прокуроры Офиса Генерального прокурора доказали в суде вину бывшего командира роты спецназначения киевского полка "Беркут" ("черной роты"). Его заочно приговорили к 10 годам лишения свободы за уничтожение оружия, из которого 20 февраля 2014 года расстреливали протестующих в центре Киева.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Организовал вывоз оружия с места дислокации подразделения

Установлено, что он сыграл ключевую роль в сокрытии доказательств после событий Майдана — организовал вывоз оружия с места дислокации подразделения, в частности:

  • 24 автомата АКМС,
  • снайперской винтовки Драгунова,
  • трех ружей "Форт-500" и
  • пистолетов "Форт-12".

Читайте також: Розслідування розстрілів на Майдані: ДБР заочно повідомило про підозру колишньому начальнику Генштабу Ільїну

Оружие разрезали, удалили маркировку, одну часть фрагментов утопили в реке Вита, другую часть — закопали на берегу, чтобы сделать невозможной идентификацию.

Его признали виновным в превышении полномочий и незаконном удалении маркировки оружия. Помимо тюремного заключения, по решению суда взыскано почти 680 тыс. грн материального ущерба в пользу государства.

Читайте: Співучасть у розгоні мітингувальників Майдану у лютому 2014 року: керівникам ФСБ і МВС РФ повідомлено про підозри, - Офіс Генпрокурора

Ранее сообщалось, что суды освободили от уголовной ответственности более 100 обвиняемых по делам Майдана. Производство закрыто в связи с истечением срока давности.

заочно ...
Через 12 років !
08.04.2026 17:25 Ответить
А він в курсі що його "заочно засудили " ?
08.04.2026 17:29 Ответить
Це той випадок коли я тільки обома руками «за» ввдення в окремих випадках ретроактивної юриспруденції. Таке.
Я злий.
08.04.2026 17:30 Ответить
Знищив - отримав 10 років!
Якщо би не знищив - отримав ми довічне, і не він один....
А "судді хто"???
08.04.2026 17:31 Ответить
А ніхто не хоче згадати ЯК ті "беркутівці" виїхали з Києва ?
08.04.2026 17:32 Ответить
Його заочно засуджено до 10 років ув'язнення за знищення зброї, з якої 20 лютого 2014 року розстрілювали протестувальників у центрі Києва. Джерело: https://censor.net/ua/n3609512
*********
"Найпотужніший"генпрокурор Юрко Л. все зробив, щоб потім засудили заочно.
08.04.2026 17:34 Ответить
От цікаво, а з кого стягнули майже 680 тис. грн?
08.04.2026 17:39 Ответить
може в Україні лишилась квартира чи будинок .
08.04.2026 17:44 Ответить
Ага, ці падлюки вже давно переоформили їх на тещу чи ще когось...
08.04.2026 17:57 Ответить
можливо майно було арештоване , хоча можливо все . я не здивуюсь, якщо це падло вже здохло .
08.04.2026 18:02 Ответить
Та може й здохло, а може ще воює проти України...
08.04.2026 18:11 Ответить
тобто , як щоб вчасно засудили то вже вийшов .
08.04.2026 17:48 Ответить
Це і є краіна мрій зеленого пацюка !!!
08.04.2026 18:01 Ответить
А до зеленого пацюка що робили ?
08.04.2026 18:30 Ответить
Махніцкий -Ярема -Луценко і Яценюк з гройсманом, уже і забули про Патріотів України, яких убивали беркутівці та палили альфівці з СБУ в 2014 році, як за спинами Патріотів, вони посідали в кабінетах в Урядовому кварталі….
08.04.2026 18:38 Ответить
 
 