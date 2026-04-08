Бывший сотрудник "Беркута" приговорен к 10 годам за уничтожение оружия, из которого расстреливали людей на Майдане

Прокуроры Офиса Генерального прокурора доказали в суде вину бывшего командира роты спецназначения киевского полка "Беркут" ("черной роты"). Его заочно приговорили к 10 годам лишения свободы за уничтожение оружия, из которого 20 февраля 2014 года расстреливали протестующих в центре Киева.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Организовал вывоз оружия с места дислокации подразделения

Установлено, что он сыграл ключевую роль в сокрытии доказательств после событий Майдана — организовал вывоз оружия с места дислокации подразделения, в частности:

24 автомата АКМС,

снайперской винтовки Драгунова,

трех ружей "Форт-500" и

пистолетов "Форт-12".

Оружие разрезали, удалили маркировку, одну часть фрагментов утопили в реке Вита, другую часть — закопали на берегу, чтобы сделать невозможной идентификацию.

Его признали виновным в превышении полномочий и незаконном удалении маркировки оружия. Помимо тюремного заключения, по решению суда взыскано почти 680 тыс. грн материального ущерба в пользу государства.

Ранее сообщалось, что суды освободили от уголовной ответственности более 100 обвиняемых по делам Майдана. Производство закрыто в связи с истечением срока давности.