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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Ексберкутівця засуджено до 10 років за знищення зброї, з якої розстрілювали людей на Майдані

беркут

Прокурори Офісу Генерального прокурора довели у суді провину колишнього командира роти спецпризначення київського полку "Беркут" ("чорної роти"). Його заочно засуджено до 10 років ув’язнення за знищення зброї, з якої 20 лютого 2014 року розстрілювали протестувальників у центрі Києва.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Організував вивезення зброї з місця дислокації підрозділу

Встановлено, що він відіграв ключову роль у приховуванні доказів після подій Майдану - організував вивезення зброї з місця дислокації підрозділу, зокрема:

  • 24 автоматів АКМС,
  • снайперської гвинтівки Драгунова,
  • трьох рушниць "Форт-500" та
  • пістолетів "Форт-12".

Також читайте: Розслідування розстрілів на Майдані: ДБР заочно повідомило про підозру ексначальнику Генштабу Ільїну

Зброю розрізали, видалили маркування, одну частину фрагментів втопили у річці Віта, іншу частину - закопали на березі, щоб унеможливити ідентифікацію.

Його визнано винним у перевищенні влади та незаконному видаленні маркування зброї. Окрім ув’язнення, за рішенням суду стягнуто майже 680 тис. грн матеріальної шкоди на користь держави.

Читайте: Співучасть у розгоні мітингувальників Майдану у лютому 2014 року: керівникам ФСБ та МВС РФ повідомлено про підозри, - Офіс Генпрокурора

Раніше повідомлялося, що суди звільнили від кримінальної відповідальності понад 100 обвинувачених у справах Майдану. Провадження закрито через сплив строків давності.

Автор: 

Беркут (524) зброя (7935) Офіс Генпрокурора (3987)
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Топ коментарі
+7
заочно ...
Через 12 років !
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08.04.2026 17:25 Відповісти
+7
А він в курсі що його "заочно засудили " ?
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08.04.2026 17:29 Відповісти
+5
А ніхто не хоче згадати ЯК ті "беркутівці" виїхали з Києва ?
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08.04.2026 17:32 Відповісти

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