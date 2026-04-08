Ексберкутівця засуджено до 10 років за знищення зброї, з якої розстрілювали людей на Майдані

Прокурори Офісу Генерального прокурора довели у суді провину колишнього командира роти спецпризначення київського полку "Беркут" ("чорної роти"). Його заочно засуджено до 10 років ув’язнення за знищення зброї, з якої 20 лютого 2014 року розстрілювали протестувальників у центрі Києва.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Організував вивезення зброї з місця дислокації підрозділу

Встановлено, що він відіграв ключову роль у приховуванні доказів після подій Майдану - організував вивезення зброї з місця дислокації підрозділу, зокрема:

24 автоматів АКМС,

снайперської гвинтівки Драгунова,

трьох рушниць "Форт-500" та

пістолетів "Форт-12".

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Зброю розрізали, видалили маркування, одну частину фрагментів втопили у річці Віта, іншу частину - закопали на березі, щоб унеможливити ідентифікацію.

Його визнано винним у перевищенні влади та незаконному видаленні маркування зброї. Окрім ув’язнення, за рішенням суду стягнуто майже 680 тис. грн матеріальної шкоди на користь держави.

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Раніше повідомлялося, що суди звільнили від кримінальної відповідальності понад 100 обвинувачених у справах Майдану. Провадження закрито через сплив строків давності.