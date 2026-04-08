Ексберкутівця засуджено до 10 років за знищення зброї, з якої розстрілювали людей на Майдані
Прокурори Офісу Генерального прокурора довели у суді провину колишнього командира роти спецпризначення київського полку "Беркут" ("чорної роти"). Його заочно засуджено до 10 років ув’язнення за знищення зброї, з якої 20 лютого 2014 року розстрілювали протестувальників у центрі Києва.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Організував вивезення зброї з місця дислокації підрозділу
Встановлено, що він відіграв ключову роль у приховуванні доказів після подій Майдану - організував вивезення зброї з місця дислокації підрозділу, зокрема:
- 24 автоматів АКМС,
- снайперської гвинтівки Драгунова,
- трьох рушниць "Форт-500" та
- пістолетів "Форт-12".
Зброю розрізали, видалили маркування, одну частину фрагментів втопили у річці Віта, іншу частину - закопали на березі, щоб унеможливити ідентифікацію.
Його визнано винним у перевищенні влади та незаконному видаленні маркування зброї. Окрім ув’язнення, за рішенням суду стягнуто майже 680 тис. грн матеріальної шкоди на користь держави.
Раніше повідомлялося, що суди звільнили від кримінальної відповідальності понад 100 обвинувачених у справах Майдану. Провадження закрито через сплив строків давності.
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