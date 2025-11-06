Понад 100 фігурантів справ Майдану уникли покарання - строки давності минули, - Офіс Генпрокурора
Суди звільнили від кримінальної відповідальності понад 100 обвинувачених у справах Майдану. Провадження закрито через сплив строків давності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит hromadske.
Серед звільнених від відповідальності:
- 4 високопосадовці,
- 86 правоохоронців (з яких 10 — слідчі),
- 3 прокурори,
- 4 службовців та
- 6 цивільних.
Їм вдалось уникнути кримінальної відповідальності, адже строки давності розгляду справ щодо особливо тяжких злочинів становлять десять років.
Повідомлено про підозру
В ОГП прозвітували, що загалом у справах Майдану було повідомлено про підозру 578 людям, серед яких:
- 51 високопосадовець,
- 324 правоохоронці,
- 33 суддів,
- 26 прокурорів та
- 102 цивільних.
Вироки у справах Майдану
З обвинувальних актів щодо понад 500 людей, скерованих до суду, законної сили набрали вироки лиш стосовно 71 людини.
Серед них 10 засуджені заочно, і лиш 12 — (3 колишні правоохоронці та 9 цивільних) засуджені до позбавлення волі з реальним відбуванням покарання.
Перебуває у розшуку
Окрім того, за даними ОГП, у розшуку перебувають понад 70 правоохоронців і високопосадовців, які переховуються на території росії і тимчасово окупованих територіях України.
Як зазначається, за майже 12 років із початку Євромайдану жоден суддя, який незаконно судив учасників Майдану, і жоден прокурор, який готував їм обвинувачення, так і не понесли відповідальності.
А Держсекретарі з КМУ та ЦОВВ, зокрема Мінюсту, жирують в Україні після Революції Гідності, без відповідальності перед МАЙДАНІВЦЯМИ, за сидіння дупами на посадах в Урядовому кварталі!!
Жоден з них, за винятком СВОБОДІВЦІВ, так і не пішов Захищати Україну від **********!!
Махніцкий ярема наливайченко, з сотнями їм подібних борцунів за посади, цьому приклад!! А беркутня, звільнена посадовцями, сміється з Майлхданівців!!
Doroshenko
Реєстрація: 15.10.2025
І по фактам. Єдине де не збрехав зє - "я вам ничеВо не должен!"
Порох не здав би за 3 доби 40% території України як зє.
"Махну на гармошці грав - гітлеру картошку копав"
не густо...
Чому потім пішли одні помилки є окремим питанням. Напевно тому що приходилось обирати між бувшими комуняками по принципу "за менше зло".
Необхідно міняти систему виборів, систему донесення кандидатів своєї позиції. Ніяких білбордів. Кандидатів мають висувати тільки колективи, в тому числі трудові колективи через таємні голосування тих хто висуває. Інформація про тих хто висуває, щоб люди могли зрозуміти чи довіряти тим хто висуває. А самовисуванців взагалі не повинно бути.
Заборонити мати ТБканали громадянам інших держав. Це демократія коли такі впарюють людям хто хороший, а хто поганий і за кого голосувати?
В нас налагоджена система одурювання населення. Конкуренція технологій маніпулювання масами. Всі політики брешуть. Це демократія? А там де нема демократії винні не виборці, а ті хто таке витворяє.
Якось так.
Ще треба звернути увагу, що той відомий олігарх сам у владу не йде і в нього декілька кандидатів і він всіх їх розкручує і оцінює, який з них краще похідний. І навряд чи він буде проштовхувати Зе якщо він буде мати низький рейтинг, то буде просувати іншого.
Попередній же хотів обов'язково балотуватись знову самому до останнього на авось, навіть знаючи про свій низький рейтинг.
У того олігарха є план досягнення якихось цілей і йому не важно хто буде виконувати цей план будучи при владі. Та ціль для нього важливіша. Бо і так своїм відомо, що він кукловод.
У попереднього все таки було вкрай важливо самому проводити те що задумав і йшов на авось при низькому рейтингу. А це не спрацювало.
Як для досягнення цілей у того відомого олігарха програма дій більш дієва. Бо він діє так, що- раз вам цей вже не підходить, то ось вам "нове лице".