Понад 100 фігурантів справ Майдану уникли покарання - строки давності минули, - Офіс Генпрокурора

Суди звільнили від кримінальної відповідальності понад 100 обвинувачених у справах Майдану. Провадження закрито через сплив строків давності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит hromadske.

Серед звільнених від відповідальності:

4 високопосадовці,

86 правоохоронців (з яких 10 — слідчі),

3 прокурори,

4 службовців та

6 цивільних.

Їм вдалось уникнути кримінальної відповідальності, адже строки давності розгляду справ щодо особливо тяжких злочинів становлять десять років.

Повідомлено про підозру

В ОГП прозвітували, що загалом у справах Майдану було повідомлено про підозру 578 людям, серед яких:

51 високопосадовець,

324 правоохоронці,

33 суддів,

26 прокурорів та

102 цивільних.

Вироки у справах Майдану

З обвинувальних актів щодо понад 500 людей, скерованих до суду, законної сили набрали вироки лиш стосовно 71 людини.

Серед них 10 засуджені заочно, і лиш 12 — (3 колишні правоохоронці та 9 цивільних) засуджені до позбавлення волі з реальним відбуванням покарання.

Перебуває у розшуку

Окрім того, за даними ОГП, у розшуку перебувають понад 70 правоохоронців і високопосадовців, які переховуються на території росії і тимчасово окупованих територіях України.

Як зазначається, за майже 12 років із початку Євромайдану жоден суддя, який незаконно судив учасників Майдану, і жоден прокурор, який готував їм обвинувачення, так і не понесли відповідальності.

