Новости Расследование преступлений на Майдане
842

Более 100 фигурантов дел Майдана избежали наказания - сроки давности истекли, - Офис Генпрокурора

Суды освободили от уголовной ответственности более 100 обвиняемых по делам Майдана. Производство закрыто в связи с истечением срока давности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генпрокурора в ответ на запрос hromadske.

Среди освобожденных от ответственности:

  • 4 высокопоставленных чиновника,
  • 86 правоохранителей (из которых 10 — следователи),
  • 3 прокурора,
  • 4 служащих и
  • 6 гражданских лиц.

Им удалось избежать уголовной ответственности, ведь сроки давности рассмотрения дел об особо тяжких преступлениях составляют десять лет.

Сообщено о подозрении

В ОГП сообщили, что в целом по делам Майдана было сообщено о подозрении 578 людям, среди которых:

  • 51 высокопоставленный чиновник,
  • 324 правоохранителя,
  • 33 судей,
  • 26 прокуроров и
  • 102 гражданских лица.

Приговоры по делам Майдана

Из обвинительных актов в отношении более 500 человек, направленных в суд, законную силу приобрели приговоры только в отношении 71 человека.

Среди них 10 осуждены заочно, и только 12 — (3 бывших правоохранителя и 9 гражданских) осуждены к лишению свободы с реальным отбыванием наказания.

Находится в розыске

Кроме того, по данным ОГП, в розыске находятся более 70 правоохранителей и высокопоставленных чиновников, которые скрываются на территории России и временно оккупированных территориях Украины.

Как отмечается, за почти 12 лет с начала Евромайдана ни один судья, который незаконно судил участников Майдана, и ни один прокурор, который готовил им обвинения, так и не понесли ответственности.

евромайдан (7838) преступления против Майдана (294)
Топ комментарии
+6
Якщо за 10 років слідства не змогли доказати або спростувати вину так ті хто розслідував дану справу повинен повернути витрачені кошти на розслідування в трьохкратному розмірі. Тоді не буде затягування справ, "недорозслідування".
06.11.2025 18:34 Ответить
+3
10 років,і жодного результату....
06.11.2025 18:41 Ответить
+3
А у цьому офісі генпрокурора сидить прокурворша-антимайданівка свєтка моськалєнко і рже як кобиляка.
06.11.2025 18:41 Ответить
06.11.2025 18:31 Ответить
Луценко? Ну ти брехун...
06.11.2025 18:44 Ответить
Ну ти бреху-у-ун... Зелений брехун...
06.11.2025 18:53 Ответить
І що з цього приводу сказали 100, 200 і 300% генпрокурори Зєленского?
06.11.2025 19:01 Ответить
Брехун, переглянь цих кілька секунд https://youtu.be/pT3kwJDBoSs?t=53 відео.
06.11.2025 19:04 Ответить
Doroshenko
Реєстрація: 15.10.2025
06.11.2025 18:56 Ответить
06.11.2025 18:34 Ответить
через пару місяців буде вже 12 років !
06.11.2025 19:46 Ответить
З якою ціллю тягнули розслідування? - винних немає?
06.11.2025 18:38 Ответить
06.11.2025 18:41 Ответить
06.11.2025 18:41 Ответить
А хто сидів в офісі генпрокурора з 2014-го? Ой, це ж не можна тут питати...
06.11.2025 18:55 Ответить
200%
06.11.2025 19:30 Ответить
І те почалося ще від самого початку розслідування? 😟
https://www.radiosvoboda.org/a/rozsliduvannya-sprav-maydanu-khronolohiya/30859575.html
06.11.2025 18:54 Ответить
Тому що вироки у справах Євромайдану могли б налякати нинішніх поліціянтів, які будуть гасити протести проти чинної влади не гірше Беркута. А так вони побачили, що за це не каратимуть.
06.11.2025 18:55 Ответить
Тоді суд Лінча - самий гуманний суд
06.11.2025 18:56 Ответить
ділов то. такі часи. он росгвардійця навіть випрадали, не чекаючи доки строк давності мине. а коли строк давності мине, ***** та його шобла теж покарання уникнуть, як і дєрьмаки та їх шобла.
06.11.2025 18:56 Ответить
Що слідство,що ОГП(схоже з ОПГ) спеціально тягнули час? Татаров теж уникнув відповідальності по строкам давності?Кримінальні справи він малював на майданівців,будучи заступником Слідчого Управління МВС України при міністрі захарченко і януковичу,а зараз,пригрітий Єрмаком.
"Махну на гармошці грав - гітлеру картошку копав"
06.11.2025 19:00 Ответить
ніякого результату так званих розслідувань і т п за геноцид і вбивства над українцями не буде ніколи допоки українці не стануть суверенами і не створять національний уряд підпорядкований виключно інтересам українства
06.11.2025 19:07 Ответить
(3 колишні правоохоронці та 9 цивільних) засуджені до позбавлення волі з реальним відбуванням покарання.
================
не густо...
06.11.2025 19:23 Ответить
 
 