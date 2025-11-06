Более 100 фигурантов дел Майдана избежали наказания - сроки давности истекли, - Офис Генпрокурора
Суды освободили от уголовной ответственности более 100 обвиняемых по делам Майдана. Производство закрыто в связи с истечением срока давности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генпрокурора в ответ на запрос hromadske.
Среди освобожденных от ответственности:
- 4 высокопоставленных чиновника,
- 86 правоохранителей (из которых 10 — следователи),
- 3 прокурора,
- 4 служащих и
- 6 гражданских лиц.
Им удалось избежать уголовной ответственности, ведь сроки давности рассмотрения дел об особо тяжких преступлениях составляют десять лет.
Сообщено о подозрении
В ОГП сообщили, что в целом по делам Майдана было сообщено о подозрении 578 людям, среди которых:
- 51 высокопоставленный чиновник,
- 324 правоохранителя,
- 33 судей,
- 26 прокуроров и
- 102 гражданских лица.
Приговоры по делам Майдана
Из обвинительных актов в отношении более 500 человек, направленных в суд, законную силу приобрели приговоры только в отношении 71 человека.
Среди них 10 осуждены заочно, и только 12 — (3 бывших правоохранителя и 9 гражданских) осуждены к лишению свободы с реальным отбыванием наказания.
Находится в розыске
Кроме того, по данным ОГП, в розыске находятся более 70 правоохранителей и высокопоставленных чиновников, которые скрываются на территории России и временно оккупированных территориях Украины.
Как отмечается, за почти 12 лет с начала Евромайдана ни один судья, который незаконно судил участников Майдана, и ни один прокурор, который готовил им обвинения, так и не понесли ответственности.
Doroshenko
Реєстрація: 15.10.2025
https://www.radiosvoboda.org/a/rozsliduvannya-sprav-maydanu-khronolohiya/30859575.html
