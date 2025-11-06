Более 100 фигурантов дел Майдана избежали наказания - сроки давности истекли, - Офис Генпрокурора

Суды освободили от уголовной ответственности более 100 обвиняемых по делам Майдана. Производство закрыто в связи с истечением срока давности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генпрокурора в ответ на запрос hromadske.

Среди освобожденных от ответственности:

4 высокопоставленных чиновника,

86 правоохранителей (из которых 10 — следователи),

3 прокурора,

4 служащих и

6 гражданских лиц.

Им удалось избежать уголовной ответственности, ведь сроки давности рассмотрения дел об особо тяжких преступлениях составляют десять лет.

Сообщено о подозрении

В ОГП сообщили, что в целом по делам Майдана было сообщено о подозрении 578 людям, среди которых:

51 высокопоставленный чиновник,

324 правоохранителя,

33 судей,

26 прокуроров и

102 гражданских лица.

Приговоры по делам Майдана

Из обвинительных актов в отношении более 500 человек, направленных в суд, законную силу приобрели приговоры только в отношении 71 человека.

Среди них 10 осуждены заочно, и только 12 — (3 бывших правоохранителя и 9 гражданских) осуждены к лишению свободы с реальным отбыванием наказания.

Находится в розыске

Кроме того, по данным ОГП, в розыске находятся более 70 правоохранителей и высокопоставленных чиновников, которые скрываются на территории России и временно оккупированных территориях Украины.

Как отмечается, за почти 12 лет с начала Евромайдана ни один судья, который незаконно судил участников Майдана, и ни один прокурор, который готовил им обвинения, так и не понесли ответственности.

