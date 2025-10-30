РУС
Бывший руководитель киевского "Беркута" Кусюк приговорен к 10 годам лишения свободы. ФОТО

Бывшего главу Беркута приговорили к 10 годам за сокрытие преступлений

Прокуроры Офиса Генерального прокурора в суде доказали причастность бывшего командира киевского полка "Беркут" Сергея Кусюка к сокрытию преступлений, совершенных против участников Революции Достоинства 20 февраля 2014 года.

Он, пользуясь служебным положением, организовал уничтожение оружия и служебных документов, имевших ключевое значение для установления обстоятельств расстрелов протестующих, передает Цензор.НЕТ.

Укрывал доказательства расстрелов на Майдане

В частности, с места дислокации полка было вывезено и в дальнейшем уничтожено:

  • 24 автомата АКМС;
  • снайперскую винтовку Драгунова;
  • ружья "Форт-500" и "Форт-12".

Оружие разрезали, удалили маркировку и скрыли на территории реки Вита, чтобы сделать невозможной его идентификацию и привязку к убийствам.

Также он завладел служебными документами подразделения, которые после этого исчезли. Это значительно затруднило установление конкретных исполнителей.

Суд признал его виновным и назначил 10 лет лишения свободы. С него также взыскано почти 680 тысяч гривен материального ущерба в пользу государства. Приговор вынесен заочно, поскольку обвиняемый скрывается.

В 2023 году по аналогичным обстоятельствам к 10 годам заключения уже приговорен его соучастник, который непосредственно уничтожал оружие. Приговор вступил в законную силу.

Добавим, что экс-руководитель киевского "Беркута" Сергей Кусюк, бывший заместитель командира полка и отличившийся участием в силовых разгонах, в частности штурме Евромайдана в декабре 2013 года, после побега в Россию получил звание полковника российского ОМОНа Росгвардии.

Напомним, расследование преступлений на Майдане 2014 года продолжается и до сих пор остается в центре внимания общественности и международного сообщества. Многие ответственные за массовые расстрелы активистов, среди которых экс-президент Виктор Янукович, все еще находятся на скамье подсудимых. Апелляционные суды продолжают рассматривать жалобы на приговоры

