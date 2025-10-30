РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9810 посетителей онлайн
Новости Пытки во время оккупации
320 1

Боевик "ДНР" пытал и убил мужчину во время оккупации Херсонщины: его будут судить заочно

Будут судить боевика за пытки и убийство

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении участника незаконного вооруженного формирования "ДНР" — уроженца Макеевки.

По данным следствия, в 2022 году он действовал в составе подразделения РФ в Бериславском районе — дежурил на блокпостах, задерживал местных жителей, пытал и содержал их в нечеловеческих условиях, принуждая к сотрудничеству, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности пыток и убийства

В начале апреля 2022 года в селе Высокополье он вместе с сообщниками задержал супругов. Во время "допроса" обвиняемый жестоко избивал мужчину и угрожал его жене, требуя признаний в помощи украинским военным.

Впоследствии потерпевшего вывезли за пределы населенного пункта и расстреляли. Женщину отпустили только на следующий день.

Обвиняемый находится в розыске. Судебное разбирательство будет проводиться в его отсутствие.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина и Молдова разоблачили вербовщиков ЧВК "Вагнер" в рамках спецоперации "Мстители II". ВИДЕО

Автор: 

пытки (883) убийство (6636) Офис Генпрокурора (2737) Херсонская область (5341)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне, що є робота заброньованим слідчим, прокурорам, суддям. Безстрашно і мужньо вони розслідують злочини і заочно виносять вироки злочинцям, які перебувають на територіях непідконтрольних українській владі. Непідконтрольних територій стає все більше, а захисників на фронті все менше.
показать весь комментарий
30.10.2025 15:53 Ответить
 
 