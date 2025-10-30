Боевик "ДНР" пытал и убил мужчину во время оккупации Херсонщины: его будут судить заочно

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении участника незаконного вооруженного формирования "ДНР" — уроженца Макеевки.

По данным следствия, в 2022 году он действовал в составе подразделения РФ в Бериславском районе — дежурил на блокпостах, задерживал местных жителей, пытал и содержал их в нечеловеческих условиях, принуждая к сотрудничеству, передает Цензор.НЕТ.

Подробности пыток и убийства

В начале апреля 2022 года в селе Высокополье он вместе с сообщниками задержал супругов. Во время "допроса" обвиняемый жестоко избивал мужчину и угрожал его жене, требуя признаний в помощи украинским военным.

Впоследствии потерпевшего вывезли за пределы населенного пункта и расстреляли. Женщину отпустили только на следующий день.

Обвиняемый находится в розыске. Судебное разбирательство будет проводиться в его отсутствие.

