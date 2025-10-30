Бойовик "ДНР" катував і вбив чоловіка під час окупації Херсонщини: його судитимуть заочно

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно учасника незаконного збройного формування "ДНР" — уродженця Макіївки.

За даними слідства, у 2022 році він діяв у складі підрозділу РФ у Бериславському районі - чергував на блокпостах, затримував місцевих жителів, катував та утримував їх у нелюдських умовах, примушуючи до співпраці, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці катування та вбивства

На початку квітня 2022 року у селі Високопілля він разом зі спільниками затримав подружжя. Під час "допиту" обвинувачений жорстоко бив чоловіка та погрожував його дружині, вимагаючи зізнань у допомозі українським військовим.

Згодом потерпілого вивезли за межі населеного пункту та розстріляли. Жінку відпустили лише наступного дня.

Обвинувачений перебуває у розшуку. Судовий розгляд проводитиметься за його відсутності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна та Молдова викрили вербувальників ПВК "Вагнер" у межах спецоперації "Месники ІІ". ВIДЕО