УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9810 відвідувачів онлайн
Новини Катування під час окупації
332 1

Бойовик "ДНР" катував і вбив чоловіка під час окупації Херсонщини: його судитимуть заочно

Судитимуть бойовика за катування і вбивство

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно учасника незаконного збройного формування "ДНР" — уродженця Макіївки.

За даними слідства, у 2022 році він діяв у складі підрозділу РФ у Бериславському районі - чергував на блокпостах, затримував місцевих жителів, катував та утримував їх у нелюдських умовах, примушуючи до співпраці, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці катування та вбивства

На початку квітня 2022 року у селі Високопілля він разом зі спільниками затримав подружжя. Під час "допиту" обвинувачений жорстоко бив чоловіка та погрожував його дружині, вимагаючи зізнань у допомозі українським військовим.

Згодом потерпілого вивезли за межі населеного пункту та розстріляли. Жінку відпустили лише наступного дня.

Обвинувачений перебуває у розшуку. Судовий розгляд проводитиметься за його відсутності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна та Молдова викрили вербувальників ПВК "Вагнер" у межах спецоперації "Месники ІІ". ВIДЕО

Автор: 

катування (648) вбивство (3240) Офіс Генпрокурора (3536) Херсонська область (6339)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне, що є робота заброньованим слідчим, прокурорам, суддям. Безстрашно і мужньо вони розслідують злочини і заочно виносять вироки злочинцям, які перебувають на територіях непідконтрольних українській владі. Непідконтрольних територій стає все більше, а захисників на фронті все менше.
показати весь коментар
30.10.2025 15:53 Відповісти
 
 