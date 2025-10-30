Бойовик "ДНР" катував і вбив чоловіка під час окупації Херсонщини: його судитимуть заочно
Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно учасника незаконного збройного формування "ДНР" — уродженця Макіївки.
За даними слідства, у 2022 році він діяв у складі підрозділу РФ у Бериславському районі - чергував на блокпостах, затримував місцевих жителів, катував та утримував їх у нелюдських умовах, примушуючи до співпраці, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці катування та вбивства
На початку квітня 2022 року у селі Високопілля він разом зі спільниками затримав подружжя. Під час "допиту" обвинувачений жорстоко бив чоловіка та погрожував його дружині, вимагаючи зізнань у допомозі українським військовим.
Згодом потерпілого вивезли за межі населеного пункту та розстріляли. Жінку відпустили лише наступного дня.
Обвинувачений перебуває у розшуку. Судовий розгляд проводитиметься за його відсутності.
