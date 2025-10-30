Україна та Молдова викрили вербувальників ПВК "Вагнер" у межах спецоперації "Месники ІІ". ВIДЕО
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора спільно з Прокуратурою по боротьбі з організованою злочинністю Молдови проведено другу фазу міжнародної спецоперації "Месники ІІ".
Мета — викриття та документування вербування найманців для війни проти України у складі російських ПВК, повідомляє Цензор.НЕТ.
Викрито вербувальників ПВК "Вагнер"
Спільна слідча група, створена у жовтні 2024 року, об’єднала ресурси та дані двох держав щодо набору, підготовки та фінансування учасників ПВК "Вагнер".
Результати спецоперації
- Проведено 68 обшуків;
- Вилучено документи, техніку та носії інформації, які містять докази вербування, умов проходження служби у ПВК "Вагнер" і підтверджують участь найманців у бойових діях на території України;
- Ідентифіковано 11 громадян України, які у 2022–2024 роках вступили до ПВК "Вагнер";
- Їм повідомлено про підозру у державній зраді.
Також повідомлено про підозру у найманстві громадянину Молдови, а ще 15 громадянам Молдови — за участь у збройних конфліктах у складі ПВК.
Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
У спецоперації брали участь понад 200 правоохоронців України та Молдови за координації ГУР МО України, Європолу та проєкту AP CIC.
«Коли вагнерівці були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, я сказав йому та попередив, що готовий передати йому всю інформацію щодо цих людей - ми вже розуміли, які там прізвища. Ми розуміли, хто вони такі. Я не пам'ятаю. Передавав, здається, наш посол… Тим не менш, він сказав мені по телефону: "Я розумію, дорогий мій Володимире Олександровичу, ти ж знаєш, як я до тебе ставлюся, як Білорусь любить Україну. Я тебе не підведу, все буде нормально. Ти ж знаєш, зараз у мене тут не все спокійно, я розберусь". Я був впевнений, що він передасть нам цих вбивць. Але потім відбулось те, що відбулось», - розповів Зеленський та уточнив, що це була його остання розмова з Лукашенком.
і взагалі ні зе!поц ні дєрьмак не мають до цього ніякого відношення.
а офіцерів що розказали правду, почали кошмарити зовсім не за вагненрівців.
так шо, хай молдова не вигадує....