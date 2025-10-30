Україна та Молдова викрили вербувальників ПВК "Вагнер" у межах спецоперації "Месники ІІ". ВIДЕО

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора спільно з Прокуратурою по боротьбі з організованою злочинністю Молдови проведено другу фазу міжнародної спецоперації "Месники ІІ".

Мета — викриття та документування вербування найманців для війни проти України у складі російських ПВК, повідомляє Цензор.НЕТ.

Викрито вербувальників ПВК "Вагнер"

Спільна слідча група, створена у жовтні 2024 року, об’єднала ресурси та дані двох держав щодо набору, підготовки та фінансування учасників ПВК "Вагнер".

Результати спецоперації

Проведено 68 обшуків;

Вилучено документи, техніку та носії інформації, які містять докази вербування, умов проходження служби у ПВК "Вагнер" і підтверджують участь найманців у бойових діях на території України;

Ідентифіковано 11 громадян України, які у 2022–2024 роках вступили до ПВК "Вагнер";

Їм повідомлено про підозру у державній зраді.

Також повідомлено про підозру у найманстві громадянину Молдови, а ще 15 громадянам Молдови — за участь у збройних конфліктах у складі ПВК.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

У спецоперації брали участь понад 200 правоохоронців України та Молдови за координації ГУР МО України, Європолу та проєкту AP CIC.

