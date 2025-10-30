УКР
706 5

Україна та Молдова викрили вербувальників ПВК "Вагнер" у межах спецоперації "Месники ІІ". ВIДЕО

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора спільно з Прокуратурою по боротьбі з організованою злочинністю Молдови проведено другу фазу міжнародної спецоперації "Месники ІІ".

Мета — викриття та документування вербування найманців для війни проти України у складі російських ПВК, повідомляє Цензор.НЕТ.

Викрито вербувальників ПВК "Вагнер"

Спільна слідча група, створена у жовтні 2024 року, об’єднала ресурси та дані двох держав щодо набору, підготовки та фінансування учасників ПВК "Вагнер".

Результати спецоперації

  • Проведено 68 обшуків;
  • Вилучено документи, техніку та носії інформації, які містять докази вербування, умов проходження служби у ПВК "Вагнер" і підтверджують участь найманців у бойових діях на території України;
  • Ідентифіковано 11 громадян України, які у 2022–2024 роках вступили до ПВК "Вагнер";
  • Їм повідомлено про підозру у державній зраді.

Також повідомлено про підозру у найманстві громадянину Молдови, а ще 15 громадянам Молдови — за участь у збройних конфліктах у складі ПВК.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

У спецоперації брали участь понад 200 правоохоронців України та Молдови за координації ГУР МО України, Європолу та проєкту AP CIC.

Молдова (2165) Україна (6323) вербування (263) ПВК Вагнер (1547) Офіс Генпрокурора (3536) ГУР (721)
Сортувати:
Президент Володимир Зеленський https://youtu.be/fAPSWg5jw3o?t=2014 сказав в інтерв'ю «VIP з Наталією Мосейчук», що особисто попередив Олександра Лукашенка про бойовиків ПВК «Вагнер», коли вони були вже в Білорусі.

«Коли вагнерівці були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, я сказав йому та попередив, що готовий передати йому всю інформацію щодо цих людей - ми вже розуміли, які там прізвища. Ми розуміли, хто вони такі. Я не пам'ятаю. Передавав, здається, наш посол… Тим не менш, він сказав мені по телефону: "Я розумію, дорогий мій Володимире Олександровичу, ти ж знаєш, як я до тебе ставлюся, як Білорусь любить Україну. Я тебе не підведу, все буде нормально. Ти ж знаєш, зараз у мене тут не все спокійно, я розберусь". Я був впевнений, що він передасть нам цих вбивць. Але потім відбулось те, що відбулось», - розповів Зеленський та уточнив, що це була його остання розмова з Лукашенком.
30.10.2025 13:40 Відповісти
так була зірвана операція по захопленню бойовиків групи "Вагнер" президентом України зеленським
30.10.2025 13:41 Відповісти
мар'янка безугла з'ясувала, що ніяких вагнеровців не існує
і взагалі ні зе!поц ні дєрьмак не мають до цього ніякого відношення.
а офіцерів що розказали правду, почали кошмарити зовсім не за вагненрівців.
так шо, хай молдова не вигадує....
30.10.2025 13:44 Відповісти
30.10.2025 13:58 Відповісти
А в Єрмака дозвіл питали?
30.10.2025 14:17 Відповісти
 
 