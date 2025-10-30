Украина и Молдова разоблачили вербовщиков ЧВК "Вагнер" в рамках спецоперации "Мстители II". ВИДЕО
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью Молдовы проведена вторая фаза международной спецоперации "Мстители II".
Цель — разоблачение и документирование вербовки наемников для войны против Украины в составе российских ЧВК, сообщает Цензор.НЕТ.
Разоблачены вербовщики ЧВК "Вагнер"
Совместная следственная группа, созданная в октябре 2024 года, объединила ресурсы и данные двух государств по набору, подготовке и финансированию участников ЧВК "Вагнер".
Результаты спецоперации
- Проведено 68 обысков;
- Изъяты документы, техника и носители информации, содержащие доказательства вербовки, условий прохождения службы в ЧВК "Вагнер" и подтверждающие участие наемников в боевых действиях на территории Украины;
- Идентифицировано 11 граждан Украины, которые в 2022-2024 годах вступили в ЧВК "Вагнер";
- Им сообщено о подозрении в государственной измене.
Также сообщено о подозрении в наемничестве гражданину Молдовы, а еще 15 гражданам Молдовы — за участие в вооруженных конфликтах в составе ЧВК.
В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.
В спецоперации участвовали более 200 правоохранителей Украины и Молдовы при координации ГУР МО Украины, Европола и проекта AP CIC.
