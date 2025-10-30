РУС
Украина и Молдова разоблачили вербовщиков ЧВК "Вагнер" в рамках спецоперации "Мстители II". ВИДЕО

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью Молдовы проведена вторая фаза международной спецоперации "Мстители II".

Цель — разоблачение и документирование вербовки наемников для войны против Украины в составе российских ЧВК, сообщает Цензор.НЕТ.

Разоблачены вербовщики ЧВК "Вагнер"

Совместная следственная группа, созданная в октябре 2024 года, объединила ресурсы и данные двух государств по набору, подготовке и финансированию участников ЧВК "Вагнер".

Результаты спецоперации

  • Проведено 68 обысков;
  • Изъяты документы, техника и носители информации, содержащие доказательства вербовки, условий прохождения службы в ЧВК "Вагнер" и подтверждающие участие наемников в боевых действиях на территории Украины;
  • Идентифицировано 11 граждан Украины, которые в 2022-2024 годах вступили в ЧВК "Вагнер";
  • Им сообщено о подозрении в государственной измене.

Также сообщено о подозрении в наемничестве гражданину Молдовы, а еще 15 гражданам Молдовы — за участие в вооруженных конфликтах в составе ЧВК.

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.

В спецоперации участвовали более 200 правоохранителей Украины и Молдовы при координации ГУР МО Украины, Европола и проекта AP CIC.

Молдова (1956) Украина (45184) вербовка (281) ЧВК Вагнер (1339) Офис Генпрокурора (2737) ГУР (638)
Президент Володимир Зеленський https://youtu.be/fAPSWg5jw3o?t=2014 сказав в інтерв'ю «VIP з Наталією Мосейчук», що особисто попередив Олександра Лукашенка про бойовиків ПВК «Вагнер», коли вони були вже в Білорусі.

«Коли вагнерівці були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, я сказав йому та попередив, що готовий передати йому всю інформацію щодо цих людей - ми вже розуміли, які там прізвища. Ми розуміли, хто вони такі. Я не пам'ятаю. Передавав, здається, наш посол… Тим не менш, він сказав мені по телефону: "Я розумію, дорогий мій Володимире Олександровичу, ти ж знаєш, як я до тебе ставлюся, як Білорусь любить Україну. Я тебе не підведу, все буде нормально. Ти ж знаєш, зараз у мене тут не все спокійно, я розберусь". Я був впевнений, що він передасть нам цих вбивць. Але потім відбулось те, що відбулось», - розповів Зеленський та уточнив, що це була його остання розмова з Лукашенком.
показать весь комментарий
30.10.2025 13:40 Ответить
так була зірвана операція по захопленню бойовиків групи "Вагнер" президентом України зеленським
показать весь комментарий
30.10.2025 13:41 Ответить
мар'янка безугла з'ясувала, що ніяких вагнеровців не існує
і взагалі ні зе!поц ні дєрьмак не мають до цього ніякого відношення.
а офіцерів що розказали правду, почали кошмарити зовсім не за вагненрівців.
так шо, хай молдова не вигадує....
показать весь комментарий
30.10.2025 13:44 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2025 13:58 Ответить
А в Єрмака дозвіл питали?
показать весь комментарий
30.10.2025 14:17 Ответить
 
 