Украина и Молдова разоблачили вербовщиков ЧВК "Вагнер" в рамках спецоперации "Мстители II". ВИДЕО

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью Молдовы проведена вторая фаза международной спецоперации "Мстители II".

Цель — разоблачение и документирование вербовки наемников для войны против Украины в составе российских ЧВК, сообщает Цензор.НЕТ.

Разоблачены вербовщики ЧВК "Вагнер"

Совместная следственная группа, созданная в октябре 2024 года, объединила ресурсы и данные двух государств по набору, подготовке и финансированию участников ЧВК "Вагнер".

Результаты спецоперации

Проведено 68 обысков;

Изъяты документы, техника и носители информации, содержащие доказательства вербовки, условий прохождения службы в ЧВК "Вагнер" и подтверждающие участие наемников в боевых действиях на территории Украины;

Идентифицировано 11 граждан Украины, которые в 2022-2024 годах вступили в ЧВК "Вагнер";

Им сообщено о подозрении в государственной измене.

Также сообщено о подозрении в наемничестве гражданину Молдовы, а еще 15 гражданам Молдовы — за участие в вооруженных конфликтах в составе ЧВК.

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.

В спецоперации участвовали более 200 правоохранителей Украины и Молдовы при координации ГУР МО Украины, Европола и проекта AP CIC.

