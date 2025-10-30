РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10445 посетителей онлайн
Новости Видео Дети - жертвы войны Преступления РФ против детей в Украине
493 5

Россия милитаризирует украинских детей на оккупированных территориях: 7 причастных получили подозрения. ВИДЕО

Ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении семи гражданам Украины, которые привлекали несовершеннолетних к деятельности военно-патриотического движения, контролируемого вооруженными силами РФ.

По данным следствия, на временно оккупированных территориях распространяется деятельность так называемой "Юнармии", созданной Министерством обороны РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

В Донецкой области 7 человек вербовали детей в "Юнармию"

Ее цель — формировать лояльность к государству-агрессору и готовить детей к службе в его армии.

Руководитель регионального штаба и шесть руководителей местных подразделений в Донецкой области в течение 2019–2025 годов привлекли к этому движению более 6 тысяч украинских детей. Им проводили строевую и начальную военную подготовку, пропагандировали вступление в вооруженные силы РФ.

Фиксируются случаи, когда после достижения совершеннолетия воспитанники "юнармии" участвовали в боевых действиях против Украины.

Действия подозреваемых квалифицированы, в частности, как нарушение законов и обычаев войны.

Читайте: Замминистра сельского хозяйства РФ получил подозрение в военном преступлении за хищение более 4 млн тонн украинского зерна

Читайте: Раскрыт международный канал контрабанды наркотиков: обнаружено 27 килограммов кокаина, PVP и амфетамина. ФОТО

Автор: 

армия РФ (21099) оккупация (10350) россия (97880) Офис Генпрокурора (2737) война в Украине (6700)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
питання "скажи паляниця" набуває нові фарби..
а на руснявії теж бусіки перекидують , чи то наше місцеве одеськее xау ноу?
показать весь комментарий
30.10.2025 12:10 Ответить
- Алиса, а какой будет наша молодая, только что образовавшаяся цветущая Донецкая Народная Республика через десять лет, в 2025?
- Путин убьет Пригожина после того как Пригожин устроит военный путч против Путина, Гиркина Путин посадит, Монтян объявит экстремисткой, Захарченко взорвут в кафе «Сепар», Моторолу в лифте, Прилепина в «Тойоте», Татарского в статуэтке, Киву в Ростове, а дочку Дугина в Москве. Поклонская превратится в неоязычницу Радведу. Шендерович - в Бабченко. Навальный в лавочку. Украина ********** к **** весь Черноморский флот и сорок процентов НПЗ, включая Чувашию и Карелию, маленькие дроны взорвут половину стратегической авиации, Путин закопает в украинских лесопосадках миллион бурятов, непальцев, корейцев и кубинцев, на Красной площади будет стоять джихад-мобиль ПВО, Путин будет висеть в Международном розыске, Талибан бухать в Кремле, Израиль раздолбает Иран, Трамп возобновит ядерные испытания, бензин снова по талонам, а вы станете срать в пакетик и бросать свое говно в окошки друг другу на головы. Не благодарите, всем прекрасное далёко и чмоки-чмоки.
- .... ..... ....
- Алиса… Ты ******, Алиса…

https://t.me/babchenko77/13133
показать весь комментарий
30.10.2025 12:12 Ответить
... про Сирію, Азербайджан, Китай тема не раскрита
показать весь комментарий
30.10.2025 13:01 Ответить
Може час вже дійсно карати "на горло"? Чи ми хочемо загинути "святими"?
показать весь комментарий
30.10.2025 12:17 Ответить
отряди для путінюгенд..
показать весь комментарий
30.10.2025 13:09 Ответить
 
 