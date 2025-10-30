Россия милитаризирует украинских детей на оккупированных территориях: 7 причастных получили подозрения. ВИДЕО

Ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении семи гражданам Украины, которые привлекали несовершеннолетних к деятельности военно-патриотического движения, контролируемого вооруженными силами РФ.

По данным следствия, на временно оккупированных территориях распространяется деятельность так называемой "Юнармии", созданной Министерством обороны РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

В Донецкой области 7 человек вербовали детей в "Юнармию"

Ее цель — формировать лояльность к государству-агрессору и готовить детей к службе в его армии.

Руководитель регионального штаба и шесть руководителей местных подразделений в Донецкой области в течение 2019–2025 годов привлекли к этому движению более 6 тысяч украинских детей. Им проводили строевую и начальную военную подготовку, пропагандировали вступление в вооруженные силы РФ.

Фиксируются случаи, когда после достижения совершеннолетия воспитанники "юнармии" участвовали в боевых действиях против Украины.

Действия подозреваемых квалифицированы, в частности, как нарушение законов и обычаев войны.

