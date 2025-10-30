УКР
Росія мілітаризує українських дітей на окупованих територіях: 7 причетних отримали підозри. ВIДЕО

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру семи громадянам України, які залучали неповнолітніх до діяльності військово-патріотичного руху, контрольованого збройними силами РФ.

За даними слідства, на тимчасово окупованих територіях поширюється діяльність так званої "Юнармії", створеної Міністерством оборони РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

На Донеччині 7 осіб вербували дітей до "Юнармії"

Її мета — формувати лояльність до держави-агресора та готувати дітей до служби в її армії.

Керівник регіонального штабу та шестеро керівників місцевих підрозділів у Донецькій області упродовж 2019–2025 років залучили до цього руху понад 6 тисяч українських дітей. Їм проводили стройову та початкову військову підготовку, пропагували вступ до збройних сил РФ.

Фіксуються випадки, коли після досягнення повноліття вихованці "юнармії" брали участь у бойових діях проти України.

Дії підозрюваних кваліфіковано, зокрема, за порушення законів та звичаїв війни.

армія рф окупація росія Офіс Генпрокурора війна в Україні
питання "скажи паляниця" набуває нові фарби..
а на руснявії теж бусіки перекидують , чи то наше місцеве одеськее xау ноу?
30.10.2025 12:10 Відповісти
- Алиса, а какой будет наша молодая, только что образовавшаяся цветущая Донецкая Народная Республика через десять лет, в 2025?
- Путин убьет Пригожина после того как Пригожин устроит военный путч против Путина, Гиркина Путин посадит, Монтян объявит экстремисткой, Захарченко взорвут в кафе «Сепар», Моторолу в лифте, Прилепина в «Тойоте», Татарского в статуэтке, Киву в Ростове, а дочку Дугина в Москве. Поклонская превратится в неоязычницу Радведу. Шендерович - в Бабченко. Навальный в лавочку. Украина ********** к **** весь Черноморский флот и сорок процентов НПЗ, включая Чувашию и Карелию, маленькие дроны взорвут половину стратегической авиации, Путин закопает в украинских лесопосадках миллион бурятов, непальцев, корейцев и кубинцев, на Красной площади будет стоять джихад-мобиль ПВО, Путин будет висеть в Международном розыске, Талибан бухать в Кремле, Израиль раздолбает Иран, Трамп возобновит ядерные испытания, бензин снова по талонам, а вы станете срать в пакетик и бросать свое говно в окошки друг другу на головы. Не благодарите, всем прекрасное далёко и чмоки-чмоки.
- .... ..... ....
- Алиса… Ты ******, Алиса…

https://t.me/babchenko77/13133
30.10.2025 12:12 Відповісти
... про Сирію, Азербайджан, Китай тема не раскрита
30.10.2025 13:01 Відповісти
Може час вже дійсно карати "на горло"? Чи ми хочемо загинути "святими"?
30.10.2025 12:17 Відповісти
отряди для путінюгенд..
30.10.2025 13:09 Відповісти
Кацапи мілітаризують дітей, а наші керівники відпускають за кордон уже зрілих чоловіків 18-22 років. То у кого більше шансів на перемогу ???
30.10.2025 13:27 Відповісти
 
 