Росія мілітаризує українських дітей на окупованих територіях: 7 причетних отримали підозри. ВIДЕО

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру семи громадянам України, які залучали неповнолітніх до діяльності військово-патріотичного руху, контрольованого збройними силами РФ.

За даними слідства, на тимчасово окупованих територіях поширюється діяльність так званої "Юнармії", створеної Міністерством оборони РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

На Донеччині 7 осіб вербували дітей до "Юнармії"

Її мета — формувати лояльність до держави-агресора та готувати дітей до служби в її армії.

Керівник регіонального штабу та шестеро керівників місцевих підрозділів у Донецькій області упродовж 2019–2025 років залучили до цього руху понад 6 тисяч українських дітей. Їм проводили стройову та початкову військову підготовку, пропагували вступ до збройних сил РФ.

Фіксуються випадки, коли після досягнення повноліття вихованці "юнармії" брали участь у бойових діях проти України.

Дії підозрюваних кваліфіковано, зокрема, за порушення законів та звичаїв війни.

