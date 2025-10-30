Росія мілітаризує українських дітей на окупованих територіях: 7 причетних отримали підозри. ВIДЕО
Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру семи громадянам України, які залучали неповнолітніх до діяльності військово-патріотичного руху, контрольованого збройними силами РФ.
За даними слідства, на тимчасово окупованих територіях поширюється діяльність так званої "Юнармії", створеної Міністерством оборони РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.
На Донеччині 7 осіб вербували дітей до "Юнармії"
Її мета — формувати лояльність до держави-агресора та готувати дітей до служби в її армії.
Керівник регіонального штабу та шестеро керівників місцевих підрозділів у Донецькій області упродовж 2019–2025 років залучили до цього руху понад 6 тисяч українських дітей. Їм проводили стройову та початкову військову підготовку, пропагували вступ до збройних сил РФ.
Фіксуються випадки, коли після досягнення повноліття вихованці "юнармії" брали участь у бойових діях проти України.
Дії підозрюваних кваліфіковано, зокрема, за порушення законів та звичаїв війни.
