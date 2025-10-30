Екскерівника київського "Беркуту" Кусюка засуджено до 10 років позбавлення волі. ФОТО

Прокурори Офісу Генерального прокурора у суді довели причетність колишнього командира київського полку "Беркут" Сергія Кусюка до приховування злочинів, вчинених проти учасників Революції Гідності 20 лютого 2014 року.

Він, користуючись службовим становищем, організував знищення зброї та службових документів, що мали ключове значення для встановлення обставин розстрілів протестувальників, передає Цензор.НЕТ.

Приховував докази розстрілів Майдану

Зокрема, з місця дислокації полку було вивезено та надалі знищено:

24 автомати АКМС;

снайперську гвинтівку Драгунова;

рушниці "Форт-500" та "Форт-12".

Зброю розрізали, видалили маркування та приховали на території річки Віта, щоб унеможливити її ідентифікацію та прив’язку до вбивств.

Також він заволодів службовими документами підрозділу, які після цього зникли. Це значно ускладнило встановлення конкретних виконавців.

Суд визнав його винним і призначив 10 років позбавлення волі. З нього також стягнуто майже 680 тисяч гривень матеріальної шкоди на користь держави. Вирок ухвалено заочно, оскільки обвинувачений переховується.

У 2023 році за аналогічними обставинами до 10 років ув’язнення вже засуджено його співучасника, який безпосередньо знищував зброю. Вирок набрав законної сили.

Додамо, що екскерівник київського "Беркуту" Сергій Кусюк, який був заступником командира полку і відзначився участю в силових розгонах, зокрема штурмі Євромайдану в грудні 2013 року, після втечі до Росії отримав звання полковника російського ОМОНу Росгвардії.

Нагадаємо, розслідування злочинів на Майдані 2014 року триває, і досі залишається в центрі уваги громадськості та міжнародної спільноти. Багато відповідальних за масові розстріли активістів, серед яких експрезидент Віктор Янукович, все ще перебувають на лаві підсудних. Апеляційні суди продовжують розглядати скарги на вироки

