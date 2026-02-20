УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10881 відвідувач онлайн
Новини Розгін Майдану Розслідування злочинів на Майдані
1 829 16

Розслідування розстрілів на Майдані: ДБР заочно повідомило про підозру ексначальнику Генштабу Ільїну

майдан

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишніх командирів батальйонів Харківського та Львівського "Беркута", а також помічника начальника штабу одного з цих підрозділів. Також про підозру заочно повідомили колишньому очільнику Генерального штабу за злочини проти активістів Майдану.

Про це повідомила пресслужба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Злочини проти Майдану

Зокрема, екскомандирам "Беркута" інкримінують організацію та сприяння умисним убивствам і заподіянню тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту у лютому 2014 року. Обвинувальний акт скерували до суду. 

За даними слідства, 18 лютого 2014 року вище керівництво України ухвалило рішення про силовий розгін Майдану в центрі Києва. Напередодні підрозділи "Беркута" додатково озброїли помповими рушницями та патронами, зокрема зі свинцевою картеччю і кулями, забороненими до застосування. Також використовувалися світлошумові гранати російського виробництва, які не проходили належної експертизи безпечності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викрадення Вербицького та Луценка: Апеляційний суд залишив без змін вирок Медвідю - він не відбуватиме покарання

У ніч з 18 на 19 лютого 2014 року підрозділи "Беркута" з Харківської та Львівської областей під керівництвом обвинувачених разом з іншими силовиками неодноразово намагалися зачистити Майдан. Вони безпідставно застосували надмірну силу, спецзасоби та вогнепальну зброю. Унаслідок цих дій загинули 12 осіб, понад 130 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, зокрема вогнепальні.

ДБР зазначає, що командир Львівського "Беркута" мав громадянство Росії й згодом був позбавлений українського громадянства. Крім того, помічник начальника штабу цього підрозділу привласнив вогнепальну зброю та приховав її, намагаючись ускладнити проведення балістичних експертиз і роботу слідчих. Суд обрав обвинуваченим запобіжні заходи. На їхнє майно накладено арешт для забезпечення відшкодування шкоди.

Підозра ексначальнику Генштабу Ільїну

Крім того, слідчі ДБР заочно повідомили про підозру колишньому начальнику Генерального штабу, якого вважають учасником злочинної організації, створеної колишнім Президентом України у 2010–2014 роках.

Читайте також: Понад 100 фігурантів справ Майдану уникли покарання - строки давності минули, - Офіс Генпрокурора

  • Слідство встановило, що його призначили на посаду після відмови попереднього керівника Генштабу підписати накази про залучення Збройних сил до "проведення так званої антитерористичної операції 19 лютого 2014 року", тобто розгону протестів.

"Після призначення він організував блокування урядового кварталу, використання військової техніки для перешкоджання акціям протесту, перевезення особового складу МВС та інші дії, спрямовані на обмеження права громадян на мирні зібрання. Загалом до виконання цих завдань залучили щонайменше 1790 військовослужбовців", - повідомляє ДБР.

Йому інкримінують участь у злочинній організації, перевищення влади, незаконне перешкоджання проведенню акцій протесту та дезертирство. Після подій лютого 2014 року він залишив територію України та переховується в державі-агресорі.

  • ДБР не називає імені посадовця. 19 лютого 2014 року Віктор Янукович призначив начальником Генштабу Юрія Ільїна на заміну Володимиру Замані. 28 лютого Ільїна звільнив тодішній виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співучасть у розгоні мітингувальників Майдану у лютому 2014 року: керівникам ФСБ та МВС РФ повідомлено про підозри, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

Беркут (524) розслідування (2295) злочини проти Майдану (305) ДБР (3933)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Роль Татарова у розгоні Майдана ДБР, як завжди не помітило.
показати весь коментар
20.02.2026 16:22 Відповісти
+9
..а "круте" ДБР не має бажання зробити таку саму акцію "рішучості та безкомпромісності" відносно свого госпідаря Татарова? ..і не заочно - це ж тут недалеко?
показати весь коментар
20.02.2026 16:23 Відповісти
+8
Хай ліпше Зеля дасть відкриту конференцію, і розкаже, як красиво, всупереч законам, вивів з під суду "беркутню", і віддав їх Кацапії. А докази проти цих були залізобетонні.
показати весь коментар
20.02.2026 16:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а шо їм вони сидять в Немитій і щі хлебають
показати весь коментар
20.02.2026 16:16 Відповісти
Ключове слово: заочно... А хлопчиків з підрозділів "ліквідаторів" ГУР та СБУ задіяти?!
показати весь коментар
20.02.2026 16:17 Відповісти
Для этого кидоны из Моссада нужны, но реэкспорт запрещен.
показати весь коментар
20.02.2026 16:22 Відповісти
Після звільнення адмірал Ільїн виїхав до окупованого Криму. Колишній в.о. міністра оборони Ігор Тенюх заявляв, що Ільїн у 2014 році схиляв українських військових на півострові до державної зради на користь РФ.
показати весь коментар
20.02.2026 16:44 Відповісти
Вони мамалигу товчуть
показати весь коментар
20.02.2026 20:23 Відповісти
Роль Татарова у розгоні Майдана ДБР, як завжди не помітило.
показати весь коментар
20.02.2026 16:22 Відповісти
..а "круте" ДБР не має бажання зробити таку саму акцію "рішучості та безкомпромісності" відносно свого госпідаря Татарова? ..і не заочно - це ж тут недалеко?
показати весь коментар
20.02.2026 16:23 Відповісти
А коли вже цих «заочників» зберуть на сесію в місці відбування покарань?
показати весь коментар
20.02.2026 16:25 Відповісти
Хай ліпше Зеля дасть відкриту конференцію, і розкаже, як красиво, всупереч законам, вивів з під суду "беркутню", і віддав їх Кацапії. А докази проти цих були залізобетонні.
показати весь коментар
20.02.2026 16:25 Відповісти
Там всю ригодепутатську шоблу треба садити за мовчазну згоду, що прирівнюється до співучасті у розстрілах ''Небесної сотні''!
показати весь коментар
20.02.2026 16:32 Відповісти
Ага, якусь чергову відписку-муйню треба видати на річницю, типу вони щось роблять.
показати весь коментар
20.02.2026 16:33 Відповісти
Попередня влада жувала соплі з розслідуваннями вбивств , ЗЕвлада тим більше не зацікавленна в швидкому розслідуванні .Сподіваюсь в Україні з'явиться влада яка нарешті покарає вбивць Майдану а за одно і " розслідувачів "-саботажників .
показати весь коментар
20.02.2026 16:34 Відповісти
сподівайтесь ...
показати весь коментар
20.02.2026 17:28 Відповісти
Точно не встигнуть..
Зараз аби країну врятувати... Хоч щось встигнути....
Ситуація швах
показати весь коментар
20.02.2026 18:09 Відповісти
Попередня влада зберегла країну та забезпечила вам розвиток і гідне життя в умовах війни. Вам цього було мало? Мрійте далі...

показати весь коментар
20.02.2026 21:30 Відповісти
Не минуло і 112 років...
показати весь коментар
20.02.2026 18:57 Відповісти
 
 