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Новини Розслідування злочинів на Майдані Справа Вербицького-Луценка
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Викрадення Вербицького та Луценка: Апеляційний суд залишив без змін вирок Медвідю - він не відбуватиме покарання

Обвинувачений у викраденні Вербицького та Луценка Медвідь

Вступив в законну силу вирок Олександру Медвідю у справі про незаконне викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка з Олександрівської лікарні 21 січня 2014.

Про це повідомляє Адвокатська дорадча група, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, вирок обвинувальний, але відбувати покарання засуджений не буде, оскільки за ч. 2 ст. 146 - незаконне позбавлення волі або викрадення людини (злочин середньої тяжкості) - строки давності для притягнення до відповідальності давно спливли.

Апеляція залишила чинним вирок

27 листопада 2025 року Київський апеляційний суд залишив без змін обвинувальний вирок Шевченківського районного суду Києва від 03 квітня 2023 року. Цей вирок оскаржували представники потерпілих, прокурор та захисник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справи Майдану: Суд визнав "тітушку" Медвідя винним у викраденні Вербицького, але звільнив від покарання

Зміна кваліфікації злочину

В суді першої інстанції суддя Лідія Щебуняєва визнанала Медвідя винним у ч.2 ст. 146 ККУ (незаконне викрадення Юрія Вербицького і Ігоря Луценка, вчинене за попередньо змовою групою осіб). Та призначила покарання - 5 років позбавлення волі.

При цьому суддя змінила кваліфікацію злочину, який Медвідю інкримінувала прокуратура. Це означає, що Суд не побачив тяжких наслідків викрадення - заподіяння фізичного болю потерпілим і смерть Юрія Вербицького.

Прямим наслідком зміни обвинувачення Судом стало звільнення Медвідя від відбування призначеного покарання у зв'язку із закінченням строку давності для притягнення до відповідальності за ч. 2 ст. 146 (злочин середньої тяжкості) замість інкримінованого прокуратурою ч. 3 ст. 146 (тяжкий злочин).

Також читайте: Справа про вбивство Вербицького та викрадення Луценка: Суд на 9 років позбавив волі обвинуваченого Волкова

Також суд частково задовольнив цивільний позов Ігоря Луценка та призначив стягнути 200 тис. грн моральної шкоди та близько 50 тис. грн матеріальної шкоди та судових витрат. Цивільний позов брата Юрія - Сергія Вербицького суд залишив без розгляду у зв'язку зі смертю Сергія Вербицького.

Захисник обвинуваченого просив закрити справу через закінчення строків давності.

Представники потерпілих та прокурор наполягали на тому, що Медвідя треба визнати винним саму у викраденні людини, що спричинило ТЯЖКІ НАСЛІДКИ (ч.3 ст 146 КК України).

Апеляційний суд ухвалив залишити всі скарги без задоволення, а вирок Шевченківського суду без змін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігуранта справи Вербицького-Луценка Волкова відпустили з-під варти: захист 8 місяців не може оскаржити рішення

Що передувало?

Нагадаємо, 21 січня 2014 року Ігоря Луценка і Юрія Вербицького викрали з Олександрівської лікарні в Києві. Їх вивезли за місто й катували протягом багатьох годин. Після катувань Ігоря і Юрія вивезли і кинули в різних місцях у лісі. Ігор Луценко врятувався, а тіло Юрія Вербицького 22 січня знайшли в лісі за 500 метрів від дороги Гнідин-Петрівське.

Це четвертий вирок у справах щодо викрадення і вбивства Юрія Вербицького та викрадення Ігоря Луценка.

У 2021 році Бориспільський міськрайонний суд Київської області визнав Волкова винуватим і призначив йому 9 років позбавлення волі. Під вартою Волков перебував з моменту затримання у липні 2017-го року.

Влітку 2024 року Київський апеляційний суд звільнив Волкова в залі суду через закінчення строків давності. Також суд залишив без задоволення апеляційні скарги сторін. Рішення досі не опубліковано в судовому реєстрі і не надане усім сторонам.

Раніше Олександра Перестюка та Андрія Березового визнано винними у співучасті у викраденні та катуванні.

Автор: 

Вербицький Юрій (62) Євромайдан (939) Луценко Ігор (191) злочини проти Майдану (305)
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Топ коментарі
+16
черговий вивірт кривосуддя... Суд не побачив тяжких наслідків викрадення - заподіяння фізичного болю потерпілим і смерть Юрія Вербицького смерть людини є, а суд цього не бачить... дуже зручно, якщо суд чогось не бачить, виходить цього й не існує...
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28.11.2025 15:23 Відповісти
+16
Викрасти викрадача разом із "суддями", вивезти у посадку десь на нуль, отмудохати і прикопати !
І це буде справедливо!
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28.11.2025 15:24 Відповісти
+7
Ще один вияв "справедливості" системи
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28.11.2025 15:25 Відповісти
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Не було такого давно - і от знову...
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28.11.2025 15:20 Відповісти
Класно, тепер можна і зеленим послужити, когось ще угробити
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28.11.2025 15:21 Відповісти
черговий вивірт кривосуддя... Суд не побачив тяжких наслідків викрадення - заподіяння фізичного болю потерпілим і смерть Юрія Вербицького смерть людини є, а суд цього не бачить... дуже зручно, якщо суд чогось не бачить, виходить цього й не існує...
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28.11.2025 15:23 Відповісти
Кривосуддя ??? А чого ж ваший Порох його не посадив ?
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28.11.2025 17:40 Відповісти
Амерів стид - олігарх Трамп. України стид- олігарх Парашенка. Запорошені очі 20%-х. Бачили очі, що натворили, тепер їжте, хоч повилазьте...
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29.11.2025 23:00 Відповісти
Викрасти викрадача разом із "суддями", вивезти у посадку десь на нуль, отмудохати і прикопати !
І це буде справедливо!
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28.11.2025 15:24 Відповісти
Ще один вияв "справедливості" системи
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28.11.2025 15:25 Відповісти
Коли там вже цивільним дозволять короткостволи?
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28.11.2025 15:27 Відповісти
Беріть, не чекайте дозволу.
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28.11.2025 16:54 Відповісти
цирк абсурду а не правосуддя!
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28.11.2025 15:31 Відповісти
реванш регіоналів по всім напрямкам
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28.11.2025 15:44 Відповісти
Ех, Герінг аплодує стоячи...
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28.11.2025 15:46 Відповісти
Цинізм так званого українського "правосуддя" немає меж!
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28.11.2025 16:16 Відповісти
Грош ціна такій правоохоронній системі (...лядській).Вербицький міг померти від нервового зриву,серцевої недостатності,переохолодження,від катуванняХіба це не прямі наслідки від викрадення?Ще звинувачую всіх депутатів різних скликань які приймали такі Закони.
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28.11.2025 16:18 Відповісти
На нєт і суда нєт.
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28.11.2025 17:15 Відповісти
Бо при Зеленскому повернулись антимайданівці. І мало того, що повернулись, а і дістали у Владі вищі посади.
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28.11.2025 17:51 Відповісти
Не может быть!!! 10 вся эта перхоть *********** получали зарплаты, и нихуя не сделали. У меня простой вопрос, а ***** нам вообще судьи, прокуроры, следователи, и т.д. чтобы их кормить бесплатно всю жизнь?!
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28.11.2025 20:22 Відповісти
Усі "наші" судді ненавидять Україну і працюють на *********. Навіть не приховують цього.
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02.12.2025 07:35 Відповісти
 
 