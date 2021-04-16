Справа про вбивство Вербицького та викрадення Луценка: Суд на 9 років позбавив волі обвинуваченого Волкова
Бориспільський суд Київської області засудив на 9 років позбавлення волі Олександра Волкова, якого звинувачують у викраденні і вбивстві Юрія Вербицького та викраденні Ігоря Луценка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив Ігор Луценко.
"Сьогодні Бориспільський міськрайонний суд засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова, обвинуваченого у викраденні і вбивстві Юрія Вербицького і мене під час подій Майдану. Визнали винним у тортурах, викраданні і протидії мирним зібранням. (Ст. 340, ч. 3 ст.27 і ч . 3 ст. 146, 127). Прокуратура висувала також звинувачення у вбивстві і створенні організованого злочинного угруповання, але це суд не підтримав. Це - рішення першої інстанції і вступить в силу не раніше, ніж відбудеться розгляд в апеляції", - сказано в повідомленні.
Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала впродовж декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про своє місце перебування. Пізніше в тому ж районі було виявлено тіло Вербицького.
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Допросили Стельмаха, с кем нужно договариваться об освобождении пасынка?
Так этот Стельмах прибежал к Порошенко, и уговорил отпустить пасынка
Луценки избитого около ямы бросили, второго убили
Факт тот, что Стельмах прибежал просить за пасынка Порошенко, и того отпустили, второго убили
ты сказочник, Бодя!
а тот в свою очередь замыкался прямо на Клюева..
Порох в январе 2014 был для "рЫггЫоналом" никем!..
Стельмах не звонил и не мог звонить Порошенку!
Но дело не в этом.
Факт что Стельмах прилетел к Порошенко, этому были десятки очевидцев
У бывшего главы нацбанка Стельмаха нужно было спросить, как ему ему пришло в голову, и удалось уговорить Порошенко отпустить своего пасынка (Луценко)
И как Порошенко смог его выпустить..
И не мог договориться с Порошенко отпустить "сакральных жертв"
Палевные какие-то боты
Когда этих двух пацанов похитили, отец одного из них (Игоря Луценко), ну не отец, он женат на матери Игоря Луценко), это бывший глава НБУ Стельмах
Так этот Стельмах прибежал к Порошенко, и уговорил отпустить пасынка
Луценки избитого около ямы бросили в последнюю минуту, второго кого похитили с ним убили
Факт тот, что Стельмах прибежал просить за пасынка у Порошенко, и того отпустили, второго убили