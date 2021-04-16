Справа про вбивство Вербицького та викрадення Луценка: Суд на 9 років позбавив волі обвинуваченого Волкова

Бориспільський суд Київської області засудив на 9 років позбавлення волі Олександра Волкова, якого звинувачують у викраденні і вбивстві Юрія Вербицького та викраденні Ігоря Луценка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив Ігор Луценко.

"Сьогодні Бориспільський міськрайонний суд засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова, обвинуваченого у викраденні і вбивстві Юрія Вербицького і мене під час подій Майдану. Визнали винним у тортурах, викраданні і протидії мирним зібранням. (Ст. 340, ч. 3 ст.27 і ч . 3 ст. 146, 127). Прокуратура висувала також звинувачення у вбивстві і створенні організованого злочинного угруповання, але це суд не підтримав. Це - рішення першої інстанції і вступить в силу не раніше, ніж відбудеться розгляд в апеляції", - сказано в повідомленні.

Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала впродовж декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про своє місце перебування. Пізніше в тому ж районі було виявлено тіло Вербицького.

Читайте також: Повідомлено про підозру ще одному учаснику викрадення Вербицького і Луценка під час Євромайдану