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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Справа про вбивство Вербицького та викрадення Луценка: Суд на 9 років позбавив волі обвинуваченого Волкова

Справа про вбивство Вербицького та викрадення Луценка: Суд на 9 років позбавив волі обвинуваченого Волкова

Бориспільський суд Київської області засудив на 9 років позбавлення волі Олександра Волкова, якого звинувачують у викраденні і вбивстві Юрія Вербицького та викраденні Ігоря Луценка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив Ігор Луценко.

"Сьогодні Бориспільський міськрайонний суд засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова, обвинуваченого у викраденні і вбивстві Юрія Вербицького і мене під час подій Майдану. Визнали винним у тортурах, викраданні і протидії мирним зібранням. (Ст. 340, ч. 3 ст.27 і ч . 3 ст. 146, 127). Прокуратура висувала також звинувачення у вбивстві і створенні організованого злочинного угруповання, але це суд не підтримав. Це - рішення першої інстанції і вступить в силу не раніше, ніж відбудеться розгляд в апеляції", - сказано в повідомленні.

Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала впродовж декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про своє місце перебування. Пізніше в тому ж районі було виявлено тіло Вербицького.

Читайте також: Повідомлено про підозру ще одному учаснику викрадення Вербицького і Луценка під час Євромайдану

Автор: 

Вербицький Юрій (62) Луценко Ігор (180) Волков Олександр (9)


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Топ коментарі
+13
Только пожизненное!
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16.04.2021 16:32 Відповісти
+13
Фігасє! Одного калічили, іншого вбили! Тільки пожиттєве!
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16.04.2021 16:43 Відповісти
+7
Шось ви якусь хню накропали, богдане влад!Нічьо ніпанятно...
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16.04.2021 16:48 Відповісти
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16.04.2021 16:32 Відповісти
Расследовали, как Стельмаху (отчим Луценко) удалось договориться с Порошенко, что-бы Луценко отпустили
Допросили Стельмаха, с кем нужно договариваться об освобождении пасынка?
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16.04.2021 16:40 Відповісти
Местные боты заспамят конечно...
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16.04.2021 16:44 Відповісти
Шось ви якусь хню накропали, богдане влад!Нічьо ніпанятно...
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16.04.2021 16:48 Відповісти
Когда этих двух пацанов похитили, отец одного (Игоря Луценко), ну не отец, он женат на матери Луценко), это бывший глава НБУ Стельмах
Так этот Стельмах прибежал к Порошенко, и уговорил отпустить пасынка
Луценки избитого около ямы бросили, второго убили
Факт тот, что Стельмах прибежал просить за пасынка Порошенко, и того отпустили, второго убили
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16.04.2021 17:06 Відповісти
Бодя, ты дурбецало!.. Стельмах звонил лично Клюеву, а Порошенко в январе 2014 года был в политическом смысле никто..
ты сказочник, Бодя!
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16.04.2021 17:19 Відповісти
Нужно было у Стельмаха спросить, с кем он договаривался что-бы спасти сына
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16.04.2021 17:21 Відповісти
еще раз, БОдя.. все титушки, которые работали на Майдане, вокруг Майдана, и на подъездах к Майдану, подчинялись нескольким уголовным "буграм"(фамилии и поганяла их известны), а подчинялись эти "бугры" на прямую руководителю силового крыла "Партии рЫгЫонов"..
а тот в свою очередь замыкался прямо на Клюева..
Порох в январе 2014 был для "рЫггЫоналом" никем!..
Стельмах не звонил и не мог звонить Порошенку!
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16.04.2021 17:27 Відповісти
Порошенко был министром у Яныка, забыли уже? И он основатель ПР
Но дело не в этом.
Факт что Стельмах прилетел к Порошенко, этому были десятки очевидцев
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16.04.2021 17:44 Відповісти
"Порох основатель ПР" а "Земля плоская".. каким бредом ты еще "порадуешь"?
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16.04.2021 17:59 Відповісти
назови хотя бы первых пять очевидцев
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16.04.2021 19:50 Відповісти
правильно мы тебя понимаем? - Поршенко на Майдане руководил всеми тиутшками, которые похищали и убивали патриотов? Все верно?
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16.04.2021 19:52 Відповісти
Фігасє! Одного калічили, іншого вбили! Тільки пожиттєве!
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16.04.2021 16:43 Відповісти
Исполнителей повязали
У бывшего главы нацбанка Стельмаха нужно было спросить, как ему ему пришло в голову, и удалось уговорить Порошенко отпустить своего пасынка (Луценко)
И как Порошенко смог его выпустить..
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16.04.2021 16:43 Відповісти
Через зелебобика, тот челобитную Бене, от туда Овощу-младшему. И понеслась.
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16.04.2021 16:46 Відповісти
Тогда Зеленский ещё клоуном был, и ничего не решал
И не мог договориться с Порошенко отпустить "сакральных жертв"
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16.04.2021 16:48 Відповісти
Он мог договориться со своим анальным хозяином-Бенционом.
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16.04.2021 16:53 Відповісти
Ты кацап наверно? Это у них всё про анал и жопу
Палевные какие-то боты
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16.04.2021 16:54 Відповісти
Тебе показывают на идиотизм твоей версии, а ты как то очень серьезно начинаешь оспаривать
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16.04.2021 19:54 Відповісти
Пане Богдане влад, вам би полєчіцца. Шо ви мелете?! І тут Порошенко встиг?!)))
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16.04.2021 16:55 Відповісти
Смотрите как было, что известно
Когда этих двух пацанов похитили, отец одного из них (Игоря Луценко), ну не отец, он женат на матери Игоря Луценко), это бывший глава НБУ Стельмах
Так этот Стельмах прибежал к Порошенко, и уговорил отпустить пасынка
Луценки избитого около ямы бросили в последнюю минуту, второго кого похитили с ним убили
Факт тот, что Стельмах прибежал просить за пасынка у Порошенко, и того отпустили, второго убили
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16.04.2021 17:08 Відповісти
Значит уже дома. По закону Савченко
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16.04.2021 17:05 Відповісти
Интересно, а Игорь Луценко физиономию опознал или, как всегда, стрелочника посадили?
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16.04.2021 17:15 Відповісти
Его отчима нужно было спросить, Стельмаха (бывшего главы НБУ) с кем он договорился, что-бы его пасынка отпустили
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16.04.2021 17:19 Відповісти
Когда там беркутню уже начнут садить за убийства? Ну ту самую, которую зелечмо выпустило на свободу?
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16.04.2021 17:29 Відповісти
 
 