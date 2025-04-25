Фігуранта справи Вербицького-Луценка Волкова відпустили з-під варти: захист 8 місяців не може оскаржити рішення

Олександра Волкова, якого підозрювали в організації викрадення, катування та вбивства Юрія Вербицького, а також у викраденні та катування Ігоря Луценка, звільнили від відбування покарання. Проте через 8 місяців після цього текст вироку досі не оприлюднено.

Про це пише Адвокатська дорадча група, інформує Цензор.НЕТ.

У 2021 році Бориспільський міськрайонний суд Київщини визнав Волкова винним та призначив йому 9 років позбавлення волі.

Вже влітку 2024 року Київський апеляційний суд звільнив його з-під варти в залі суду через сплив строків давності. Колегію очолювала суддя Тетяна Тютюн. Проте рішення досі не опубліковано в судовому реєстрі та не надано всім сторонам.

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Все це не дозволяє потерпілим звернутися до Верховного Суду, щоб оскаржити рішення апеляції.

Адвокатка Оксан Михалевич розповіла, що на її заяви щодо надання повного тексту у суді не відповідають.

"В суді нічого не кажуть, я раз на 2 тижні шлю їм заяви про видачу рішення, канцелярія реєструє, відповіді — нуль. Кілька разів перетиналася з суддею, вона каже, що пам’ятає, скоро буде, але перевантажена. Відсутність тексту гальмує можливість потерпілою та прокурором, які не згодні з рішенням, подати касацію", - пояснила захисниця.

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