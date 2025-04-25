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Новини Справа Вербицького-Луценка
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Фігуранта справи Вербицького-Луценка Волкова відпустили з-під варти: захист 8 місяців не може оскаржити рішення

Справа Вербицького та Луценка. Захист не може оскаржити вирок Волкову

Олександра Волкова, якого підозрювали в організації викрадення, катування та вбивства Юрія Вербицького, а також у викраденні та катування Ігоря Луценка, звільнили від відбування покарання. Проте через 8 місяців після цього текст вироку досі не оприлюднено.

Про це пише Адвокатська дорадча група, інформує Цензор.НЕТ.

У 2021 році Бориспільський міськрайонний суд Київщини визнав Волкова винним та призначив йому 9 років позбавлення волі. 

Вже влітку 2024 року Київський апеляційний суд звільнив його з-під варти в залі суду через сплив строків давності. Колегію очолювала суддя Тетяна Тютюн. Проте рішення досі не опубліковано в судовому реєстрі та не надано всім сторонам.

Також читайте: Справи Майдану: Суд визнав "тітушку" Медвідя винним у викраденні Вербицького, але звільнив від покарання

Все це не дозволяє потерпілим звернутися до Верховного Суду, щоб оскаржити рішення апеляції.

Адвокатка Оксан Михалевич розповіла, що на її заяви щодо надання повного тексту у суді не відповідають.

"В суді нічого не кажуть, я раз на 2 тижні шлю їм заяви про видачу рішення, канцелярія реєструє, відповіді — нуль. Кілька разів перетиналася з суддею, вона каже, що пам’ятає, скоро буде, але перевантажена. Відсутність тексту гальмує можливість потерпілою та прокурором, які не згодні з рішенням, подати касацію", - пояснила захисниця.

Читайте: "Закон Савченко" допоміг фігуранту справи Вербицького-Луценка Волкову вийти з-під варти, - адвокатка Луценка Криган

Справа Вербицького та Луценка. Захист не може оскаржити вирок Волкову
Справа Вербицького та Луценка. Захист не може оскаржити вирок Волкову
Справа Вербицького та Луценка. Захист не може оскаржити вирок Волкову
Справа Вербицького та Луценка. Захист не може оскаржити вирок Волкову

Автор: 

Вербицький Юрій (62) Апеляційний суд (398) Луценко Ігор (180) Волков Олександр (9)


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Топ коментарі
+14
Татаров свої обов'язки виконує на 5 балів, так 73%? Розумію, що це бальзам на душу даунбасят, вони ненавиділи Майдан і ненавидять "бандьор", а ви корисні ідіоти із західних і центральних областей України, дивилися кого обоали?
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25.04.2025 10:32
+8
слава українському реформованому суду, найчеснішому суду в світі.
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25.04.2025 10:32
+5
А що ви хотіли від інвалідів, пенсії по 100 т., самі себе не витратять…
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25.04.2025 10:37
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слава українському реформованому суду, найчеснішому суду в світі.
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25.04.2025 10:32 Відповісти
А що ви хотіли від інвалідів, пенсії по 100 т., самі себе не витратять…
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25.04.2025 10:37 Відповісти
Скоріше вони вже не можуть жити на таки мали гроші.
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25.04.2025 10:38 Відповісти
я хотів перемоги майдану. на жаль, це не сталося, тож, я чужий на цьому святі життя.
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25.04.2025 10:44 Відповісти
Перемога була ..але в 2019 Українці голосували не головою а ср&&ою ..нажаль...і деякі досі тим думають...
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25.04.2025 12:19 Відповісти
якби майдан переміг то люстрація була б невідворотньою а не так що позаносили кому треба і позалишалися.
майдан програв.
а по телевізору для лохів сказали що переміг.
щодо 19 року так українці за 34 16 разів голосували а не тільки в 19 році, і всі 16 разів головою не думали.
бо якби думали то спитали б себе - а яка різниця між лохотроном і виборами?
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25.04.2025 12:56 Відповісти
Подивись що зараз коїться, хоч одна політична сила чи кандидат, каже про зрадників що розікрали країну та армію за всі 30 років? Хто створив цей олігархат, та про самих олігархів? Ні. Олігархи вже готовлять заміну ЗЕ, буде якийсь новий БЕ, лохи підуть та проголосують знову.
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25.04.2025 13:14 Відповісти
більше поваги до незнайомої людини, ви з українцем а не з росіянином розмовляєте.
у нас, в українців, якщо не знаєте людину то на ви.
звісно, якщо ви косите під росіянина то можете на ти але не зі мною.
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25.04.2025 13:19 Відповісти
Ого, приїхали…
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25.04.2025 13:29 Відповісти
Татаров свої обов'язки виконує на 5 балів, так 73%? Розумію, що це бальзам на душу даунбасят, вони ненавиділи Майдан і ненавидять "бандьор", а ви корисні ідіоти із західних і центральних областей України, дивилися кого обоали?
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25.04.2025 10:32 Відповісти
Мабуть дивилися, бажали найкращого, не бажали старе керівництво, но вийшло як завжди. Я не голосував ні за жодного кандидата бо один був не гідний стати президентом, а другий все життя був при владі і що. Можна критикувати владу, но не людей якщо ви бажаєте колись прийти до влади, бо так и залишитесь 20%.
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25.04.2025 10:44 Відповісти
З зелені виборці зараз вже ніхто не голосував.
"Не голосував ні за жодного" - це як маркер, що голосував за зелень
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25.04.2025 10:47 Відповісти
А за кого я повинен був голосувати, якщо вважав обох негідними, і надалі за них голосувати не буду
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25.04.2025 10:56 Відповісти
Ну то маєте те що маєте...не голосуйте й надалі ..живіть в цьому зеленому болоті...
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25.04.2025 12:20 Відповісти
"Негідників у владу обирають негідники що не ходять на вибори"!
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25.04.2025 12:45 Відповісти
Я думаю, ти голосував за зелень, але тепер прикидаєшся, що не голосував.
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25.04.2025 12:48 Відповісти
Не пишіть дурню, бо якщо Вас послухати, то всі були поганні, одне, яке витирало ногим об Україну і українців було достойне та гідне. Називало країну порноакторкою, Томос-термосом, українців хохлами, *********** палочками готовий був розганяти Майдан, "отодвигал кордон", "если ви не заберете зелених человечіков то ми заберем с москви наших девушек", "один нарот", "один язік і он руській"... то це було достойне? Свої булочкі донецкіє, северодонецкіх, а не свої львовськії, каменец-подольськіє..." не чули його репертуару довбні???
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25.04.2025 10:53 Відповісти
Я його 95 квартал перестав дивитися ще у 18 році, вважав його аморальним, як і його керівника, так що у зеленим відношення ніколи не мав
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25.04.2025 10:59 Відповісти
Не прикидайтесь дурником, ви і такі як ви дали дорогу ворогам України на найвищі щаблі влади і дали їм ще і монобільшість в Раді, що неуможливило щось змінити. Вони вже владу не віддадуть ніколи, бо то біде означати їм довічне. Ви і такі як Ви проміняли "Армію, мову, віру, рух в ЄС і НАТО" на "какую разницу", "перестать стрелять", "ми з кацапами один нарот" і тому подібне. А зараз порівняйте того, за якого ідіоти не голосовали і того, за якого голосували. Що зробив той всього за 5 років, і що розбив в пух і прах цей за шість років. Після 2019 року для України залишилось небагато - отримали безввіз, асоціацію, відновили економіку, яка зросла, відродили армію, закрилися від ворога мінними полями, фортифікаціями, задавали їх міжнародними санкціями, навіть створили всього за 5 років свої ракети...залитшилося ще рік-два і ми були б в ЄС і НАТО, але ж ні дебілам і зеленим баранам захотілося поржати і "хежє нє будет"., розвалили все, розмінували все, знищили все і це на вині 73%, ви зробили себе, своїх дітей, внуків і Україну разом. Пізно вже щось радити, доживайте свою ганьбу під ракетами і шахедами кацапів і повторюйте "що не було з кого вибирати".
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25.04.2025 14:10 Відповісти
А Майдану ми допомагали всім колективом з самого початку його виникнення
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25.04.2025 11:00 Відповісти
А потім обісралися дозволивши представнику антімайдану очолити країну.
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25.04.2025 12:51 Відповісти
Ви мене розсмішили. Майдану Ви і ваші колеги допомогли чаєм, бутербродами, коли їх просто вбивали, переслідували, з одного боку "беркута" і вся МВС, а по місту даунбасята з молотками і різні "тітушки", прокурори, суди... Татаров і його команда фальшували на них справи і кидали за грати на 15 років...Майдан встояв, а якби ні? То всі сиділи б? А у 2019 році і по сьогоднійшні день Ви і такі як Ви дали антимайдану, які вбивали Майдан, найвищі посали, доступ до каси держави, банків, силових структур, прокуратури, державних підприємств..., то кому Ви і такі як Ви більше допомогли? Є чим подумати, чи коробочка закачена на повну зеленим лайном???
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25.04.2025 14:46 Відповісти
Татаров кажете...

09.12.2015 Інформація про результати перевірки щодо Тютюн Т.М.

Інформуємо, що в Апеляційному суді міста Києва завершено проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», щодо Тютюн Тетяни Миколаївни, судді Апеляційного суду міста Києва.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Тютюн Тетяни Миколаївни не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».
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25.04.2025 11:56 Відповісти
Ну це ж не в поліцаїв страйбольними гранатами кидатися, можна й відпустити.
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25.04.2025 10:34 Відповісти
,,Нужний челавєк"--декому ще пригодиться .
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25.04.2025 10:36 Відповісти
Ти мені, я тобі, та ще обвинувачам, і усі задоволені, все при справі, всі мають за що купувати дома за рубежем
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25.04.2025 10:37 Відповісти
Антимайдан переміг
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25.04.2025 10:40 Відповісти
Він при владі завдяки піввареникам і як це не парадоксально - утьтрамайданівцям, які голосували "аби не Порошенко". Ті ж дрібні підприємці, які забезпечували Майдан їжею, матеріалами і ресуосами вибрали у владу младорегіоналів - татарових/єрмаків, що ховалися за "новим ліцом" Зєлєнскім.
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25.04.2025 10:48 Відповісти
Не переміг, а його відновили так звані сектанти 73%
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25.04.2025 10:49 Відповісти
Дуже влучне запитання.
І не тільки вбивць, а й всіх топ обригантів.
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25.04.2025 10:51 Відповісти
Що заважає знайти його і вчинити правосуддя?
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25.04.2025 10:47 Відповісти
І не тільки його ...
А й деяких суддів
Хто судитиме суддів віковічне питання
https://rsu.gov.ua/uploads/news/aud-20181025-wa0002-3f1b2091a2.mp3 Прослухати робочу версію Гімну Ради суддів України
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25.04.2025 11:33 Відповісти
Оь вам і риго-зелена влада! На словах патрійоти, а на ділі зачищають українську націю.
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25.04.2025 11:37 Відповісти
... патужний алєг татаров все порішає .
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25.04.2025 13:44 Відповісти
 
 