Фігуранта справи Вербицького-Луценка Волкова відпустили з-під варти: захист 8 місяців не може оскаржити рішення
Олександра Волкова, якого підозрювали в організації викрадення, катування та вбивства Юрія Вербицького, а також у викраденні та катування Ігоря Луценка, звільнили від відбування покарання. Проте через 8 місяців після цього текст вироку досі не оприлюднено.
Про це пише Адвокатська дорадча група, інформує Цензор.НЕТ.
У 2021 році Бориспільський міськрайонний суд Київщини визнав Волкова винним та призначив йому 9 років позбавлення волі.
Вже влітку 2024 року Київський апеляційний суд звільнив його з-під варти в залі суду через сплив строків давності. Колегію очолювала суддя Тетяна Тютюн. Проте рішення досі не опубліковано в судовому реєстрі та не надано всім сторонам.
Все це не дозволяє потерпілим звернутися до Верховного Суду, щоб оскаржити рішення апеляції.
Адвокатка Оксан Михалевич розповіла, що на її заяви щодо надання повного тексту у суді не відповідають.
"В суді нічого не кажуть, я раз на 2 тижні шлю їм заяви про видачу рішення, канцелярія реєструє, відповіді — нуль. Кілька разів перетиналася з суддею, вона каже, що пам’ятає, скоро буде, але перевантажена. Відсутність тексту гальмує можливість потерпілою та прокурором, які не згодні з рішенням, подати касацію", - пояснила захисниця.
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майдан програв.
а по телевізору для лохів сказали що переміг.
щодо 19 року так українці за 34 16 разів голосували а не тільки в 19 році, і всі 16 разів головою не думали.
бо якби думали то спитали б себе - а яка різниця між лохотроном і виборами?
у нас, в українців, якщо не знаєте людину то на ви.
звісно, якщо ви косите під росіянина то можете на ти але не зі мною.
"Не голосував ні за жодного" - це як маркер, що голосував за зелень
09.12.2015 Інформація про результати перевірки щодо Тютюн Т.М.
Інформуємо, що в Апеляційному суді міста Києва завершено проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», щодо Тютюн Тетяни Миколаївни, судді Апеляційного суду міста Києва.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Тютюн Тетяни Миколаївни не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».
І не тільки вбивць, а й всіх топ обригантів.
А й деяких суддів
Хто судитиме суддів віковічне питання
https://rsu.gov.ua/uploads/news/aud-20181025-wa0002-3f1b2091a2.mp3 Прослухати робочу версію Гімну Ради суддів України