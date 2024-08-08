"Закон Савченко" допоміг фігуранту справи Вербицького-Луценка Волкову вийти з-під варти, - адвокатка Луценка Криган

Рішенням Київського апеляційного суду Олександра Волкова, якому інкримінували організацію викрадення, катування і вбивство Юрія Вербицького, а також викрадення та катування Ігоря Луценка, звільнили з-під варти, оскільки за "законом Савченко" один день попереднього ув'язнення рахувався за 2 дні позбавлення волі.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ повідомила адвокатка Ігоря Луценка Любов Криган.

За її словами, повне рішення суду буде оголошено 12 серпня.

"Тоді ми зможемо вже надати оцінку мотивам суду і погоджуватися чи не погоджуватися з ними. Для мене особисто складно сприйняти це рішення. Ми не подавали окремої апеляційної скарги, бо ми підтримували в першу чергу сторону обвинувачення прокурора Малашич", - заявила вона.

Криган нагадує, що справа Волкова почала слухатися у 2018 році Бориспільським міськрайонним судом Київської області. У квітні 2021 року цей суд засудив Волкова до 9 років позбавлення волі.

На цей вирок від 2021 року було подано 4 апеляційні скарги: одна з них - апеляція самого Волкова і його захисників, інші - апеляційна скарга прокурора Офісу генпрокурора Юлії Малашич та представника брата Вербицького Євгенії Закревської.

Ці скарги розглядав Київський апеляційний суд під головуванням судді Тютюн.

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"Закон Савченко" зіграв на руку Волкову

"З 2021 року вчора отримали вердикт апеляційного суду стосовно вироку, який був встановлений Борисполем. Тобто, судовий шлях цієї справи з 2018 року - 6 років. 6 років розгляду однієї справи в суді!", - пояснила адвокатка.

Криган підтвердила, що Волкова звільнили прямо в залі суду.

Пояснюю: вироком суду першої інстанції Олександра Волкова було засуджено до 9 років позбавлення волі. Його було засуджено за ст.146, ст.127 та ст. 135. Строк відбування покарання Волкову почали рахувати з липня 2017 року, коли його було затримано та взято під варту. І враховуючи те, що у 2017 році Волков був затриманий, то строк попереднього ув'язнення з 29 липня 2017 року до дня набрання законної сили вироком суду рахувався з розрахунку 1 день попереднього ув'язнення за 2 дні позбавлення волі. "Закон Савченко" став підставою, завдяки чому вчора Волков вийшов із зали суду", - зауважила вона.

Оскарження вироку

За її словами, є можливість касаційного оскарження цього вироку. Це можуть зробити особи, які подавали апеляцію.

"Ми не можемо оскаржувати рішення апеляції, тому що в нас не було апеляційної скарги. Я не можу наразі коментувати, яка позиція з цього питання буде в прокуратури (захист Луценка підтримав апеляцію прокуратури. - Ред.) чи представників Вербицького. Щодо Вербицького потерпілим у межах провадження був брат Юрія Вербицького Сергій, який у 2023 році теж помер. Ми фактично втратили потерпілого. Основна проблема в цьому кримінальному провадженні - те, що за версією сторони обвинувачення, Волкова, зокрема, звинувачували у вбивстві Вербицького. Суд першої інстанції вирішив, що ст. 115 - вбивства немає і перекваліфікував на залишення в небезпеці - на ст. 135. Це, відповідно, є менш тяжким злочином", - пояснила адвокатка.

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Суд, як каже Криган, послався на те, що відповідно до висновку судово-медичної експертизи, причиною смерті Вербицького стало переохолодження.

Олексій Чеботарьов

"Волков у нас лише один із гвинтиків в цій системі, яка існувала. На її чолі стояв Олексій Чеботарьов - колишній бізнес-партнер ексміністра МВС Захарченка. Наразі кримінальне провадження щодо Чеботарьова слухається в порядку заочки в Подільському райсуді. Ці люди були об'єднані одним спільним злочинним умислом. Це була організація, яка разом планувала, як викрадати майданівців, координувала дії, куди їх везти, де їх катувати. Допитаний свідок у суді розповідав, як він під'їхав до Києво-Печерської лаври, з якої вийшов Чеботарьов, для того, щоб отримати кошти для фінансування залучених тітушок. Волков - сіра особистість порівняно з тими особами, які стояли за цим всім. Це Олексій Чеботарьов, це Віктор Зубрицький, це одна злочинна сім'я, яка такою лишається наразі, тому що велика частина цього угруповання втекла в Росію... Ми розуміємо, що справа Вербицького та Луценка - це те, що дійшло до суду, ці люди ніколи не зізнаються, скількох людей вони викрали. У нас є випадок викрадення Іваненка, інші фігуранти в межах цього провадження - Сергій Мисливий і Іван Навотний. Волков не перший, хто за допомогою латентності судової системи виходить на свободу. Навотному колегія суддів у Білій Церкві напередодні своєї відпустки не встигла продовжити запобіжний захід", - резюмує вона.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що фігуранта справи про вбивство Вербицького та викрадення Луценка Олександра Волкова звільнили з-під варти.

У квітні 2021 року Бориспільський суд Київської області засудив на 9 років позбавлення волі Олександра Волкова, якого звинувачують у викраденні і вбивстві Юрія Вербицького та викраденні Ігоря Луценка.

Нагадаємо, Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала протягом декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про своє місцеперебування. Пізніше в тому ж районі було виявлено тіло Вербицького.