Вбивство Вербицького та викрадення Луценка: Фігуранта справи Волкова звільнили з-під варти
Олександра Волкова, якому інкримінували організацію викрадення, катування і вбивства Юрія Вербицького, а також викрадення та катування Ігоря Луценка, звільнили з-під варти.
Про це повідомив ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора суд випустив Олександра Волкова, члена банди, котра викрала нас із покійним Юрієм Вербицьким під час Майдану. Звільнили просто у залі суду. Я не був на засіданні, на жаль.
Правоохоронцям не вдалося довести, що це була заздалегідь організована банда для викрадення і насильства над майданівцями. Відтак, її лідер - Олексій Чеботарьов, котрий зараз у РФ, - може уникнути покарання, хоча б у вигляді позбавлення численних його активів в Україні. Далі зможе вести бізнес", - розповів він.
За словами Луценка, те, що Волков провів кілька років у СІЗО - це найбільше покарання у справі Вербицького-Луценка.
"Всі інші або втекли (в тч за сприяння "наших"), або відбулися менш суворими проблемами", - додав він.
Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала протягом декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про своє місцеперебування. Пізніше в тому ж районі було виявлено тіло Вербицького.
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Це ніяким чином не знімає відповідальність з суддів, якщо були спроби затягнути судовий процес саме суддями (відпустки, хвороби, тощо). Але, без жорсткої позиції обвинувачення - прокуратури процес буде рухатися дуже мляво.
те саме і про підстави звільнення. Є закон. Він поганий, але ігнорувати закон суд не може, бо це не в його компетенції.
Те, що ми спостерігаємо на прикладі цього процесу більше є відзеркаленням бажаного результату для влади (ОП, Зеленського), яка контролює прокуратуру.
Цей утирок провів декілька років у СІЗО за часів Пороха, який Луценку дуже не подобався.
Нова влада, яка Луценку подобалась значно більше, та портновський суд звільнили бандюка. А як же, такими кадрами не розкидаються...
А Аваков мав завжди особливі особисті стосунки з Юлею й з Власенком .
Цей бандит й після Петі просидів 3 роки , поки був Аваков ... справу на його не топили . постійно продовжували .
Ну що, чекаємо виступів Жоріна та Кротевича.
Ви, спочатку, будь ласочка поверніться до України (як всі справжні Українські жінки), а потім висловлюйте свою точку зору.
Я розумію, що з Німеччини краще висловлювати свою думку (поповнюя їх генефонд), але, можливо, ви б тут більш знадобились???
P.S. Доречі, в який саме фонд донатила?
P.P.S. Яке ставлення ти маєш до Канади?
P.P.P.S. Україна не твоя. Ти з тих хто збігли. Або чиї батьки збігли. Тому, не навалюй.
ЩІТО?????????????????????????????????????????????????????????????
P.S. No, SERIOUSLY!!! ЩІТО??? Я зробив бакалавра та магістра в Великої Британії. Другу магістратуру, я отримав в Нідерландах. Після чого, повернувся додому, щоб жити та працювати в своїй Державі. І якась таня буде мені тут щось навалювати??? Сиди в Німеччині, пий шнапс, їж ковбаски. Це все на що здатна твоя генетична недопам'ять.
P.P.S. Апостроф - це ' , а не ". Вимкни роїсянсько роскладку.
той НІКОЛИ НЕ ЗАХИСТИТЬ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!"
І.Д. ФАРІОН....
золоті слова....
Зламані ліва рука і 13 ребер, перелом тіла грудини в 4-му міжребер'ї з внутрішнім крововиливом. Закрита травма грудної клітки. Травми внутрішніх органів.
Спина і груди у численних синцях і крововиливах. Ноги, особливо гомілки також у суцільних синцях і битих ранах, які утворюються внаслідок тривалих ударів по одному місці (тоді лопається шкіра і утворюються відкриті до м'язів рани).
На обличчі та голові численні сліди ударів та катувань
Злочинна група, яка по звірячому побила Вербицького та залишила його в лісі на морозі, добре усвідомлювала, що з такими травмами людина вижити не зможе.
один з організаторів та координатор злочину Олександр Волков. Волкову 16 квітня 2021 р. був винесений вирок суду - 9 років ув'язнення
ВІДПУСТИЛИ?
це, портнов і медведчук, руками зе!гундоса, мстяться та знищують україну зсередини.
не вдається перемогти на фронті, будуть максимально ламати зсередини. нищити зсу, нищити економіку, нищити інститути державності.
чим довше зе!пересідент керує державою, тим глибше ми поринаємо у безвихідь.
Згідно з висновком судово-медичної експертизи, Юрієві Вербицькому було завдано надзвичайно тяжких травм:
Зламані ліва рука і 13 ребер, перелом тіла грудини в 4-му міжребер'ї з внутрішнім крововиливом. Закрита травма грудної клітки. Травми внутрішніх органів.
Спина і груди у численних синцях і крововиливах. Ноги, особливо гомілки також у суцільних синцях і битих ранах, які утворюються внаслідок тривалих ударів по одному місці (тоді лопається шкіра і утворюються відкриті до м'язів рани).
На обличчі та голові численні сліди ударів та катувань
Злочинна група, яка по звірячому побила Вербицького та залишила його в лісі на морозі, добре усвідомлювала, що з такими травмами людина вижити не зможе.
один з організаторів та координатор злочину Олександр Волков. Волкову 16 квітня 2021 р. був винесений вирок суду - 9 років ув'язнення
ВІДПУСТИЛИ?
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дали 9 років - він їх і відсидів (сізо зараховувалося). але винуватий порошенко - не вказав судді аби дала довічний тепрмін. Чи як?
Щось не поділили.
А чого ви хотіли від правосуддя імені Портнова-Татарова?
терміново
вона не є проукраїнська