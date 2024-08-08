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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Вбивство Вербицького та викрадення Луценка: Фігуранта справи Волкова звільнили з-під варти

волков

Олександра Волкова, якому інкримінували організацію викрадення, катування і вбивства Юрія Вербицького, а також викрадення та катування Ігоря Луценка, звільнили з-під варти.

Про це повідомив ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора суд випустив Олександра Волкова, члена банди, котра викрала нас із покійним Юрієм Вербицьким під час Майдану. Звільнили просто у залі суду. Я не був на засіданні, на жаль.

Правоохоронцям не вдалося довести, що це була заздалегідь організована банда для викрадення і насильства над майданівцями. Відтак, її лідер - Олексій Чеботарьов, котрий зараз у РФ, - може уникнути покарання, хоча б у вигляді позбавлення численних його активів в Україні. Далі зможе вести бізнес", - розповів він.

За словами Луценка, те, що Волков провів кілька років у СІЗО - це найбільше покарання у справі Вербицького-Луценка.

"Всі інші або втекли (в тч за сприяння "наших"), або відбулися менш суворими проблемами", - додав він.

Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала протягом декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про своє місцеперебування. Пізніше в тому ж районі було виявлено тіло Вербицького.

Читайте: Пашинський - важлива для українського ВПК людина, його усунення від процесів матиме негативні наслідки, - Ігор Луценко

Автор: 

суд (11653) Вербицький Юрій (61) Луценко Ігор (179) злочини проти Майдану (309)


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Топ коментарі
+35
Це Червінського треба досі тримати під арештом, а катів та вбивць можна відпустити...
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08.08.2024 12:05
+34
Все, що треба знати про нашу владу і судову систему 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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08.08.2024 11:58
+34
Яка іронія, правда?

Цей утирок провів декілька років у СІЗО за часів Пороха, який Луценку дуже не подобався.

Нова влада, яка Луценку подобалась значно більше, та портновський суд звільнили бандюка. А як же, такими кадрами не розкидаються...
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08.08.2024 11:59
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Так переможемо,судячи з уявлень татарова.
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08.08.2024 11:56 Відповісти
Власть освобождает тюрьмы для ухилянтов.
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08.08.2024 11:57 Відповісти
Все, що треба знати про нашу владу і судову систему 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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08.08.2024 11:58 Відповісти
Не згоден щодо судової системи. Суд лише виступає арбітром між прокурором (держава) та адвокатом (громадянин). Ініціатором процесу завжди була прокуратура, як сторона обвинувачення.

Це ніяким чином не знімає відповідальність з суддів, якщо були спроби затягнути судовий процес саме суддями (відпустки, хвороби, тощо). Але, без жорсткої позиції обвинувачення - прокуратури процес буде рухатися дуже мляво.

те саме і про підстави звільнення. Є закон. Він поганий, але ігнорувати закон суд не може, бо це не в його компетенції.

Те, що ми спостерігаємо на прикладі цього процесу більше є відзеркаленням бажаного результату для влади (ОП, Зеленського), яка контролює прокуратуру.
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08.08.2024 16:11 Відповісти
Не так давно в Запоріжжі був убитий "активіст, борець з корупцією", якому ніби то погрожував розправою Іван Федоров, голова Запорізької ОВА. То цей убитий - діючий адвокат, який разом з суддями вимагав у підсудних хабарі, за зменшення строку, закриття справ і т.д. Судова система одна з найкорумпованіших структур в нашій країні! Всі судді мільйонери🤬
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08.08.2024 16:32 Відповісти
Яка іронія, правда?

Цей утирок провів декілька років у СІЗО за часів Пороха, який Луценку дуже не подобався.

Нова влада, яка Луценку подобалась значно більше, та портновський суд звільнили бандюка. А як же, такими кадрами не розкидаються...
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08.08.2024 11:59 Відповісти
А коли ж тепер матеріальну та фін. компенсацію у потрійному розмірі цій гниді нададуть?
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08.08.2024 12:59 Відповісти
Не брешіть , Ігор Луценко був депутатом від "Батьківщини" а аж ніяк не "служок" . Він ніколи це опудало фофана не підтримував . Опудало разом з Порошенко в першому турі не набрали навіть 50% . Зараз Ігор Луценко є посередником між "Свободою" й "Батьківщиною" й не ніякий не секрет, що з усіх демократичних партій : "ЕС" , "Голос" , "Батьківщина" у націоналістів найкращі стосунки саме з "Батьківщиною" . Бо є перетинання ідеалогій по ключовим титанням : ринку землі , легалезація слабких наркотиків й грального бізнесу , ринок газу . А по питанню захисту проти Рашки -- абсолютне співпадіння . Скоріше за усе перед виборами у ВР буде тимчасова коаліція миж "Батьківщиной" , "Свободою" й "Радикалами" Ляшка . Що впевненно завести у раду соціально орієнтованних патріотів України , для яких гральний бізнес - зло , ринок легких наркотиків - мафія и ринок землі повинен бути для тих хто її обробляє , а не для олігархату чи іноземних корпорацій на кшалт "Кернелу" .
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08.08.2024 19:50 Відповісти
Й потім , Пєтя на усіх мав вблив , але не на Авакова . Це при Авакові це опудало сиділо .

А Аваков мав завжди особливі особисті стосунки з Юлею й з Власенком .

Цей бандит й після Петі просидів 3 роки , поки був Аваков ... справу на його не топили . постійно продовжували .
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08.08.2024 19:59 Відповісти
Шок! "Правова" блін держава...
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08.08.2024 12:03 Відповісти
Тільки Український "Масад" вичистити зможе Україну від мразоти..... нажаль такі реалії.
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08.08.2024 12:03 Відповісти
Офігєть
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08.08.2024 12:03 Відповісти
Це Червінського треба досі тримати під арештом, а катів та вбивць можна відпустити...
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08.08.2024 12:05 Відповісти
це ЗЕкривосуддя... на ділі.....
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08.08.2024 23:48 Відповісти
Виходячи з того, хто кермує у нас судовою системою, це рішення було очікуваним.
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08.08.2024 12:06 Відповісти
Вербицького було вбито за те, що він відмовився з виродками розмовляти російською мовою. Так сказав свідок Луценко. Вони оскаженіли на українську мову. Фаріон вбито за українську мову. Допоки ми дозволяємо існувати росмові в Україні, все буде повертатись знову і знову. Вони нас вбиватимуть за рідну мову в рідній країні?влада невпинно повертає росію в Україну.
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08.08.2024 12:12 Відповісти
Певно судді вирішили, що вбивці були "абсолютно проукраїнські". нєбітов не дасть збрехати.
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08.08.2024 14:34 Відповісти
"Вербицького було вбито за те, що він відмовився з виродками розмовляти російською мовою."

Ну що, чекаємо виступів Жоріна та Кротевича.
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08.08.2024 14:37 Відповісти
Шановна Tania.

Ви, спочатку, будь ласочка поверніться до України (як всі справжні Українські жінки), а потім висловлюйте свою точку зору.

Я розумію, що з Німеччини краще висловлювати свою думку (поповнюя їх генефонд), але, можливо, ви б тут більш знадобились???
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08.08.2024 16:05 Відповісти
Не в тему!
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08.08.2024 17:23 Відповісти
За кордоном живе близько 10 млн. Українців.Я не говорю про біженців, а про українців. У кожного з нас по різному складається доля. У кожного з нас є подвійне громадянство, а дехто, приміром Канада, досі не забуває свою мову і традиції сотнями років. Тому ми досі залишаємось українцями. Ви забороняєте нам, українській діаспорі і українським громадянам висловлювати свої думки?Ви забороняєте мені донатити українській армії щомісячно? То запам"ятай - ми не кацапи, у нас є генетична пам"ять і генетична помста і ми несемо її крізь віки. Не знаю, що ти робиш особисто, дозволивши кацапам квакати в нашій Україні, правити нашої Україною і вбивати нас в нашій Батьківщині. І мої діти та внуки продовжуватимуть українську мову і казатимуть - ми українці, не твої, я більш ніж впевнена.
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08.08.2024 17:33 Відповісти
таня, ти тут так епічно наваляла, що я ледь не повісивсься від жаху. Прямо Warhammer 40k якийсь. Я про те, що батьківшіну ******* ті, хто живе на її території. А сидіти в теплому та беспечному місті та розповідати про генетичну пам'ять, це, м'яко кажучи - мимо. Стосовно того, щоб я щось запам'ятав - в випадку з тобою - нічого пам'ятати.

P.S. Доречі, в який саме фонд донатила?

P.P.S. Яке ставлення ти маєш до Канади?

P.P.P.S. Україна не твоя. Ти з тих хто збігли. Або чиї батьки збігли. Тому, не навалюй.
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08.08.2024 23:37 Відповісти
Стерненку. Все інше - повз.... Безграмотний белькіт напівсвідомого російського пролетарія.
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09.08.2024 06:08 Відповісти
"Стерненку. Все інше - повз.... Безграмотний белькіт напівсвідомого російського пролетарія."

ЩІТО?????????????????????????????????????????????????????????????

P.S. No, SERIOUSLY!!! ЩІТО??? Я зробив бакалавра та магістра в Великої Британії. Другу магістратуру, я отримав в Нідерландах. Після чого, повернувся додому, щоб жити та працювати в своїй Державі. І якась таня буде мені тут щось навалювати??? Сиди в Німеччині, пий шнапс, їж ковбаски. Це все на що здатна твоя генетична недопам'ять.

P.P.S. Апостроф - це ' , а не ". Вимкни роїсянсько роскладку.
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09.08.2024 11:06 Відповісти
"Хто не може захистити в Україні рідну мову...-

той НІКОЛИ НЕ ЗАХИСТИТЬ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!"

І.Д. ФАРІОН....
золоті слова....
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08.08.2024 23:56 Відповісти
Антимайдан виявився зеленого кольору
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08.08.2024 12:12 Відповісти
Синьо-зеленого.
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08.08.2024 13:01 Відповісти
ну, харошій чєлавєк, панятний зеленій владі, чому б і не звільнити? це ж не червінський якийсь там!!
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08.08.2024 12:16 Відповісти
Згідно з https://digitalmaidan.org/fileadmin/Photo/Nebesna_sotnia/Verbytsky/Vyrok_Volkov/Vyrok_Volkov_sme.jpg висновком судово-медичної експертизи, Юрієві Вербицькому було завдано надзвичайно тяжких травм:

Зламані ліва рука і 13 ребер, перелом тіла грудини в 4-му міжребер'ї з внутрішнім крововиливом. Закрита травма грудної клітки. Травми внутрішніх органів.

Спина і груди у численних синцях і крововиливах. Ноги, особливо гомілки також у суцільних синцях і битих ранах, які утворюються внаслідок тривалих ударів по одному місці (тоді лопається шкіра і утворюються відкриті до м'язів рани).

На обличчі та голові численні сліди ударів та катувань

Злочинна група, яка по звірячому побила Вербицького та залишила його в лісі на морозі, добре усвідомлювала, що з такими травмами людина вижити не зможе.

один з організаторів та координатор злочину Олександр Волков. Волкову 16 квітня 2021 р. був винесений вирок суду - 9 років ув'язнення



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08.08.2024 12:25 Відповісти
якщо так, то він вже відсидів
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08.08.2024 13:40 Відповісти
зе!шобло, це антимайдан в абсолюті!

це, портнов і медведчук, руками зе!гундоса, мстяться та знищують україну зсередини.

не вдається перемогти на фронті, будуть максимально ламати зсередини. нищити зсу, нищити економіку, нищити інститути державності.

чим довше зе!пересідент керує державою, тим глибше ми поринаємо у безвихідь.
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08.08.2024 12:33 Відповісти
Сломают в середине Украину, тогда и на фронте пойдут дела легче для Путина.
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08.08.2024 13:36 Відповісти
Зелень плесень.
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08.08.2024 12:46 Відповісти
de Тania Noname
Згідно з висновком судово-медичної експертизи, Юрієві Вербицькому було завдано надзвичайно тяжких травм:

Зламані ліва рука і 13 ребер, перелом тіла грудини в 4-му міжребер'ї з внутрішнім крововиливом. Закрита травма грудної клітки. Травми внутрішніх органів.

Спина і груди у численних синцях і крововиливах. Ноги, особливо гомілки також у суцільних синцях і битих ранах, які утворюються внаслідок тривалих ударів по одному місці (тоді лопається шкіра і утворюються відкриті до м'язів рани).

На обличчі та голові численні сліди ударів та катувань

Злочинна група, яка по звірячому побила Вербицького та залишила його в лісі на морозі, добре усвідомлювала, що з такими травмами людина вижити не зможе.

один з організаторів та координатор злочину Олександр Волков. Волкову 16 квітня 2021 р. був винесений вирок суду - 9 років ув'язнення

ВІДПУСТИЛИ?
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дали 9 років - він їх і відсидів (сізо зараховувалося). але винуватий порошенко - не вказав судді аби дала довічний тепрмін. Чи як?
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08.08.2024 13:43 Відповісти
Льоня, давай тіки не *****! Кого він повипускав? Ти його з зєльоними ******* мабуть попутав?
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08.08.2024 13:48 Відповісти
Судьи сейчас боятся прихода россиян гораздо больше, чем народ Украины. Я уже не говорю о страхе перед Богом.
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08.08.2024 13:05 Відповісти
А что, Бог есть?
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08.08.2024 13:51 Відповісти
Ігорьок, ну хуже ж не будет... Чи як!?.
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08.08.2024 13:24 Відповісти
Он Зеленскому теперь понадобится.
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08.08.2024 13:34 Відповісти
Луценко такий самий бандит і рекетер, що обслуговував Авакова.

Щось не поділили.
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08.08.2024 13:46 Відповісти
Кому голова Ваша служить?
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08.08.2024 17:31 Відповісти
Тут обговорюється тяжкий злочин викрадення і наступне вбивство вчинене групою осіб за попередньою змовою, і Луценко потерпілий.
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08.08.2024 18:27 Відповісти
Я зустрічав Вербицького на Майдані вночі десь за 10 днів до його вбивства. Шкода, що зло не покаране!
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08.08.2024 13:54 Відповісти
зе-команда
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08.08.2024 13:57 Відповісти
Фактично вбивця вийде на волю
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08.08.2024 14:05 Відповісти
Як сказав Гетьманцев після виборів на питання, чи буде виданий Коломойський США - "Сваіх нє брасаєм!"
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08.08.2024 14:17 Відповісти
дуже сумно таке чути
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08.08.2024 15:01 Відповісти
Одна людина вбита, інший вижив після катувань, є бандюки, а ніхто не покараний. Оце і все що можна сказати про цю ******** правоохоронну систему.
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08.08.2024 15:06 Відповісти
Що це за закони такі, щоб за вбивство звільняли в залі суду. Абсурд.
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08.08.2024 15:11 Відповісти
Зараз залишмвся тіки самосуд. За такий злочин суддів та бандита треба вбити
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08.08.2024 15:44 Відповісти
Кілера в студію !!!
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08.08.2024 16:44 Відповісти
Спочатку Лінч, потім закон. Так колись США будували судову систему. У нас судової системи фактично немає.
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08.08.2024 20:07 Відповісти
Думаю не проблема скинуться на дрон
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08.08.2024 22:21 Відповісти
Справедливість від банди Зелених ригів
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08.08.2024 23:41 Відповісти
Антимайдан на марші.

А чого ви хотіли від правосуддя імені Портнова-Татарова?
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08.08.2024 23:47 Відповісти
владу в Україні треба міняти
терміново
вона не є проукраїнська
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11.08.2024 15:19 Відповісти
 
 