Вбивство Вербицького та викрадення Луценка: Фігуранта справи Волкова звільнили з-під варти

Олександра Волкова, якому інкримінували організацію викрадення, катування і вбивства Юрія Вербицького, а також викрадення та катування Ігоря Луценка, звільнили з-під варти.

Про це повідомив ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора суд випустив Олександра Волкова, члена банди, котра викрала нас із покійним Юрієм Вербицьким під час Майдану. Звільнили просто у залі суду. Я не був на засіданні, на жаль.

Правоохоронцям не вдалося довести, що це була заздалегідь організована банда для викрадення і насильства над майданівцями. Відтак, її лідер - Олексій Чеботарьов, котрий зараз у РФ, - може уникнути покарання, хоча б у вигляді позбавлення численних його активів в Україні. Далі зможе вести бізнес", - розповів він.

За словами Луценка, те, що Волков провів кілька років у СІЗО - це найбільше покарання у справі Вербицького-Луценка.

"Всі інші або втекли (в тч за сприяння "наших"), або відбулися менш суворими проблемами", - додав він.

Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала протягом декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про своє місцеперебування. Пізніше в тому ж районі було виявлено тіло Вербицького.

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