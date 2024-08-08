Убийство Вербицкого и похищение Луценко: Фигуранта дела Волкова освободили из-под стражи

Александра Волкова, которому инкриминировали организацию похищения, пытки и убийства Юрия Вербицкого, а также похищение и пытки Игоря Луценко, освободили из-под стражи.

Об этом сообщил экс-депутат, ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера суд выпустил Александра Волкова, члена банды, которая похитила нас с покойным Юрием Вербицким во время Майдана. Освободили прямо в зале суда. Я не был на заседании, к сожалению.

Правоохранителям не удалось доказать, что это была заранее организованная банда для похищения и насилия над майдановцами. Следовательно, ее лидер - Алексей Чеботарев, который сейчас в РФ - может избежать наказания, хотя бы в виде лишения многочисленных его активов в Украине. Далее сможет вести бизнес", - рассказал он.

По словам Луценко, то, что Волков провел несколько лет в СИЗО - это самое большое наказание по делу Вербицкого-Луценко.

"Все остальные либо сбежали (в тч при содействии "наших"), либо отделались менее суровыми проблемами", - добавил он.

Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.

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