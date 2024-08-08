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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Убийство Вербицкого и похищение Луценко: Фигуранта дела Волкова освободили из-под стражи

волков

Александра Волкова, которому инкриминировали организацию похищения, пытки и убийства Юрия Вербицкого, а также похищение и пытки Игоря Луценко, освободили из-под стражи.

Об этом сообщил экс-депутат, ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера суд выпустил Александра Волкова, члена банды, которая похитила нас с покойным Юрием Вербицким во время Майдана. Освободили прямо в зале суда. Я не был на заседании, к сожалению.

Правоохранителям не удалось доказать, что это была заранее организованная банда для похищения и насилия над майдановцами. Следовательно, ее лидер - Алексей Чеботарев, который сейчас в РФ - может избежать наказания, хотя бы в виде лишения многочисленных его активов в Украине. Далее сможет вести бизнес", - рассказал он.

По словам Луценко, то, что Волков провел несколько лет в СИЗО - это самое большое наказание по делу Вербицкого-Луценко.

"Все остальные либо сбежали (в тч при содействии "наших"), либо отделались менее суровыми проблемами", - добавил он.

Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.

Читайте: Пашинский - важный для украинского ВПК человек, его отстранение от процессов будет иметь негативные последствия, - Игорь Луценко

Автор: 

суд (25077) Вербицкий (76) Луценко Игорь (231) преступления против Майдана (293)


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Топ комментарии
+35
Це Червінського треба досі тримати під арештом, а катів та вбивць можна відпустити...
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08.08.2024 12:05
+34
Все, що треба знати про нашу владу і судову систему 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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08.08.2024 11:58
+34
Яка іронія, правда?

Цей утирок провів декілька років у СІЗО за часів Пороха, який Луценку дуже не подобався.

Нова влада, яка Луценку подобалась значно більше, та портновський суд звільнили бандюка. А як же, такими кадрами не розкидаються...
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08.08.2024 11:59
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Так переможемо,судячи з уявлень татарова.
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08.08.2024 11:56 Ответить
Власть освобождает тюрьмы для ухилянтов.
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08.08.2024 11:57 Ответить
Все, що треба знати про нашу владу і судову систему 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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08.08.2024 11:58 Ответить
Не згоден щодо судової системи. Суд лише виступає арбітром між прокурором (держава) та адвокатом (громадянин). Ініціатором процесу завжди була прокуратура, як сторона обвинувачення.

Це ніяким чином не знімає відповідальність з суддів, якщо були спроби затягнути судовий процес саме суддями (відпустки, хвороби, тощо). Але, без жорсткої позиції обвинувачення - прокуратури процес буде рухатися дуже мляво.

те саме і про підстави звільнення. Є закон. Він поганий, але ігнорувати закон суд не може, бо це не в його компетенції.

Те, що ми спостерігаємо на прикладі цього процесу більше є відзеркаленням бажаного результату для влади (ОП, Зеленського), яка контролює прокуратуру.
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08.08.2024 16:11 Ответить
Не так давно в Запоріжжі був убитий "активіст, борець з корупцією", якому ніби то погрожував розправою Іван Федоров, голова Запорізької ОВА. То цей убитий - діючий адвокат, який разом з суддями вимагав у підсудних хабарі, за зменшення строку, закриття справ і т.д. Судова система одна з найкорумпованіших структур в нашій країні! Всі судді мільйонери🤬
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08.08.2024 16:32 Ответить
Яка іронія, правда?

Цей утирок провів декілька років у СІЗО за часів Пороха, який Луценку дуже не подобався.

Нова влада, яка Луценку подобалась значно більше, та портновський суд звільнили бандюка. А як же, такими кадрами не розкидаються...
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08.08.2024 11:59 Ответить
А коли ж тепер матеріальну та фін. компенсацію у потрійному розмірі цій гниді нададуть?
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08.08.2024 12:59 Ответить
Не брешіть , Ігор Луценко був депутатом від "Батьківщини" а аж ніяк не "служок" . Він ніколи це опудало фофана не підтримував . Опудало разом з Порошенко в першому турі не набрали навіть 50% . Зараз Ігор Луценко є посередником між "Свободою" й "Батьківщиною" й не ніякий не секрет, що з усіх демократичних партій : "ЕС" , "Голос" , "Батьківщина" у націоналістів найкращі стосунки саме з "Батьківщиною" . Бо є перетинання ідеалогій по ключовим титанням : ринку землі , легалезація слабких наркотиків й грального бізнесу , ринок газу . А по питанню захисту проти Рашки -- абсолютне співпадіння . Скоріше за усе перед виборами у ВР буде тимчасова коаліція миж "Батьківщиной" , "Свободою" й "Радикалами" Ляшка . Що впевненно завести у раду соціально орієнтованних патріотів України , для яких гральний бізнес - зло , ринок легких наркотиків - мафія и ринок землі повинен бути для тих хто її обробляє , а не для олігархату чи іноземних корпорацій на кшалт "Кернелу" .
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08.08.2024 19:50 Ответить
Й потім , Пєтя на усіх мав вблив , але не на Авакова . Це при Авакові це опудало сиділо .

А Аваков мав завжди особливі особисті стосунки з Юлею й з Власенком .

Цей бандит й після Петі просидів 3 роки , поки був Аваков ... справу на його не топили . постійно продовжували .
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08.08.2024 19:59 Ответить
Шок! "Правова" блін держава...
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08.08.2024 12:03 Ответить
Тільки Український "Масад" вичистити зможе Україну від мразоти..... нажаль такі реалії.
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08.08.2024 12:03 Ответить
Офігєть
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08.08.2024 12:03 Ответить
Це Червінського треба досі тримати під арештом, а катів та вбивць можна відпустити...
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08.08.2024 12:05 Ответить
це ЗЕкривосуддя... на ділі.....
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08.08.2024 23:48 Ответить
Виходячи з того, хто кермує у нас судовою системою, це рішення було очікуваним.
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08.08.2024 12:06 Ответить
Вербицького було вбито за те, що він відмовився з виродками розмовляти російською мовою. Так сказав свідок Луценко. Вони оскаженіли на українську мову. Фаріон вбито за українську мову. Допоки ми дозволяємо існувати росмові в Україні, все буде повертатись знову і знову. Вони нас вбиватимуть за рідну мову в рідній країні?влада невпинно повертає росію в Україну.
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08.08.2024 12:12 Ответить
Певно судді вирішили, що вбивці були "абсолютно проукраїнські". нєбітов не дасть збрехати.
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08.08.2024 14:34 Ответить
"Вербицького було вбито за те, що він відмовився з виродками розмовляти російською мовою."

Ну що, чекаємо виступів Жоріна та Кротевича.
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08.08.2024 14:37 Ответить
Шановна Tania.

Ви, спочатку, будь ласочка поверніться до України (як всі справжні Українські жінки), а потім висловлюйте свою точку зору.

Я розумію, що з Німеччини краще висловлювати свою думку (поповнюя їх генефонд), але, можливо, ви б тут більш знадобились???
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08.08.2024 16:05 Ответить
Не в тему!
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08.08.2024 17:23 Ответить
За кордоном живе близько 10 млн. Українців.Я не говорю про біженців, а про українців. У кожного з нас по різному складається доля. У кожного з нас є подвійне громадянство, а дехто, приміром Канада, досі не забуває свою мову і традиції сотнями років. Тому ми досі залишаємось українцями. Ви забороняєте нам, українській діаспорі і українським громадянам висловлювати свої думки?Ви забороняєте мені донатити українській армії щомісячно? То запам"ятай - ми не кацапи, у нас є генетична пам"ять і генетична помста і ми несемо її крізь віки. Не знаю, що ти робиш особисто, дозволивши кацапам квакати в нашій Україні, правити нашої Україною і вбивати нас в нашій Батьківщині. І мої діти та внуки продовжуватимуть українську мову і казатимуть - ми українці, не твої, я більш ніж впевнена.
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08.08.2024 17:33 Ответить
таня, ти тут так епічно наваляла, що я ледь не повісивсься від жаху. Прямо Warhammer 40k якийсь. Я про те, що батьківшіну ******* ті, хто живе на її території. А сидіти в теплому та беспечному місті та розповідати про генетичну пам'ять, це, м'яко кажучи - мимо. Стосовно того, щоб я щось запам'ятав - в випадку з тобою - нічого пам'ятати.

P.S. Доречі, в який саме фонд донатила?

P.P.S. Яке ставлення ти маєш до Канади?

P.P.P.S. Україна не твоя. Ти з тих хто збігли. Або чиї батьки збігли. Тому, не навалюй.
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08.08.2024 23:37 Ответить
Стерненку. Все інше - повз.... Безграмотний белькіт напівсвідомого російського пролетарія.
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09.08.2024 06:08 Ответить
"Стерненку. Все інше - повз.... Безграмотний белькіт напівсвідомого російського пролетарія."

ЩІТО?????????????????????????????????????????????????????????????

P.S. No, SERIOUSLY!!! ЩІТО??? Я зробив бакалавра та магістра в Великої Британії. Другу магістратуру, я отримав в Нідерландах. Після чого, повернувся додому, щоб жити та працювати в своїй Державі. І якась таня буде мені тут щось навалювати??? Сиди в Німеччині, пий шнапс, їж ковбаски. Це все на що здатна твоя генетична недопам'ять.

P.P.S. Апостроф - це ' , а не ". Вимкни роїсянсько роскладку.
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09.08.2024 11:06 Ответить
"Хто не може захистити в Україні рідну мову...-

той НІКОЛИ НЕ ЗАХИСТИТЬ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!"

І.Д. ФАРІОН....
золоті слова....
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08.08.2024 23:56 Ответить
Антимайдан виявився зеленого кольору
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08.08.2024 12:12 Ответить
Синьо-зеленого.
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08.08.2024 13:01 Ответить
ну, харошій чєлавєк, панятний зеленій владі, чому б і не звільнити? це ж не червінський якийсь там!!
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08.08.2024 12:16 Ответить
Згідно з https://digitalmaidan.org/fileadmin/Photo/Nebesna_sotnia/Verbytsky/Vyrok_Volkov/Vyrok_Volkov_sme.jpg висновком судово-медичної експертизи, Юрієві Вербицькому було завдано надзвичайно тяжких травм:

Зламані ліва рука і 13 ребер, перелом тіла грудини в 4-му міжребер'ї з внутрішнім крововиливом. Закрита травма грудної клітки. Травми внутрішніх органів.

Спина і груди у численних синцях і крововиливах. Ноги, особливо гомілки також у суцільних синцях і битих ранах, які утворюються внаслідок тривалих ударів по одному місці (тоді лопається шкіра і утворюються відкриті до м'язів рани).

На обличчі та голові численні сліди ударів та катувань

Злочинна група, яка по звірячому побила Вербицького та залишила його в лісі на морозі, добре усвідомлювала, що з такими травмами людина вижити не зможе.

один з організаторів та координатор злочину Олександр Волков. Волкову 16 квітня 2021 р. був винесений вирок суду - 9 років ув'язнення



ВІДПУСТИЛИ?
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08.08.2024 12:25 Ответить
якщо так, то він вже відсидів
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08.08.2024 13:40 Ответить
зе!шобло, це антимайдан в абсолюті!

це, портнов і медведчук, руками зе!гундоса, мстяться та знищують україну зсередини.

не вдається перемогти на фронті, будуть максимально ламати зсередини. нищити зсу, нищити економіку, нищити інститути державності.

чим довше зе!пересідент керує державою, тим глибше ми поринаємо у безвихідь.
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08.08.2024 12:33 Ответить
Сломают в середине Украину, тогда и на фронте пойдут дела легче для Путина.
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08.08.2024 13:36 Ответить
Зелень плесень.
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08.08.2024 12:46 Ответить
de Тania Noname
Згідно з висновком судово-медичної експертизи, Юрієві Вербицькому було завдано надзвичайно тяжких травм:

Зламані ліва рука і 13 ребер, перелом тіла грудини в 4-му міжребер'ї з внутрішнім крововиливом. Закрита травма грудної клітки. Травми внутрішніх органів.

Спина і груди у численних синцях і крововиливах. Ноги, особливо гомілки також у суцільних синцях і битих ранах, які утворюються внаслідок тривалих ударів по одному місці (тоді лопається шкіра і утворюються відкриті до м'язів рани).

На обличчі та голові численні сліди ударів та катувань

Злочинна група, яка по звірячому побила Вербицького та залишила його в лісі на морозі, добре усвідомлювала, що з такими травмами людина вижити не зможе.

один з організаторів та координатор злочину Олександр Волков. Волкову 16 квітня 2021 р. був винесений вирок суду - 9 років ув'язнення

ВІДПУСТИЛИ?
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дали 9 років - він їх і відсидів (сізо зараховувалося). але винуватий порошенко - не вказав судді аби дала довічний тепрмін. Чи як?
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08.08.2024 13:43 Ответить
Льоня, давай тіки не *****! Кого він повипускав? Ти його з зєльоними ******* мабуть попутав?
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08.08.2024 13:48 Ответить
Судьи сейчас боятся прихода россиян гораздо больше, чем народ Украины. Я уже не говорю о страхе перед Богом.
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08.08.2024 13:05 Ответить
А что, Бог есть?
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08.08.2024 13:51 Ответить
Ігорьок, ну хуже ж не будет... Чи як!?.
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08.08.2024 13:24 Ответить
Он Зеленскому теперь понадобится.
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08.08.2024 13:34 Ответить
Луценко такий самий бандит і рекетер, що обслуговував Авакова.

Щось не поділили.
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08.08.2024 13:46 Ответить
Кому голова Ваша служить?
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08.08.2024 17:31 Ответить
Тут обговорюється тяжкий злочин викрадення і наступне вбивство вчинене групою осіб за попередньою змовою, і Луценко потерпілий.
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08.08.2024 18:27 Ответить
Я зустрічав Вербицького на Майдані вночі десь за 10 днів до його вбивства. Шкода, що зло не покаране!
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08.08.2024 13:54 Ответить
зе-команда
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08.08.2024 13:57 Ответить
Фактично вбивця вийде на волю
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08.08.2024 14:05 Ответить
Як сказав Гетьманцев після виборів на питання, чи буде виданий Коломойський США - "Сваіх нє брасаєм!"
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08.08.2024 14:17 Ответить
дуже сумно таке чути
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08.08.2024 15:01 Ответить
Одна людина вбита, інший вижив після катувань, є бандюки, а ніхто не покараний. Оце і все що можна сказати про цю ******** правоохоронну систему.
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08.08.2024 15:06 Ответить
Що це за закони такі, щоб за вбивство звільняли в залі суду. Абсурд.
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08.08.2024 15:11 Ответить
Зараз залишмвся тіки самосуд. За такий злочин суддів та бандита треба вбити
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08.08.2024 15:44 Ответить
Кілера в студію !!!
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08.08.2024 16:44 Ответить
Спочатку Лінч, потім закон. Так колись США будували судову систему. У нас судової системи фактично немає.
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08.08.2024 20:07 Ответить
Думаю не проблема скинуться на дрон
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08.08.2024 22:21 Ответить
Справедливість від банди Зелених ригів
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08.08.2024 23:41 Ответить
Антимайдан на марші.

А чого ви хотіли від правосуддя імені Портнова-Татарова?
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08.08.2024 23:47 Ответить
владу в Україні треба міняти
терміново
вона не є проукраїнська
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11.08.2024 15:19 Ответить
 
 