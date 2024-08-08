Убийство Вербицкого и похищение Луценко: Фигуранта дела Волкова освободили из-под стражи
Александра Волкова, которому инкриминировали организацию похищения, пытки и убийства Юрия Вербицкого, а также похищение и пытки Игоря Луценко, освободили из-под стражи.
Об этом сообщил экс-депутат, ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера суд выпустил Александра Волкова, члена банды, которая похитила нас с покойным Юрием Вербицким во время Майдана. Освободили прямо в зале суда. Я не был на заседании, к сожалению.
Правоохранителям не удалось доказать, что это была заранее организованная банда для похищения и насилия над майдановцами. Следовательно, ее лидер - Алексей Чеботарев, который сейчас в РФ - может избежать наказания, хотя бы в виде лишения многочисленных его активов в Украине. Далее сможет вести бизнес", - рассказал он.
По словам Луценко, то, что Волков провел несколько лет в СИЗО - это самое большое наказание по делу Вербицкого-Луценко.
"Все остальные либо сбежали (в тч при содействии "наших"), либо отделались менее суровыми проблемами", - добавил он.
Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.
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Це ніяким чином не знімає відповідальність з суддів, якщо були спроби затягнути судовий процес саме суддями (відпустки, хвороби, тощо). Але, без жорсткої позиції обвинувачення - прокуратури процес буде рухатися дуже мляво.
те саме і про підстави звільнення. Є закон. Він поганий, але ігнорувати закон суд не може, бо це не в його компетенції.
Те, що ми спостерігаємо на прикладі цього процесу більше є відзеркаленням бажаного результату для влади (ОП, Зеленського), яка контролює прокуратуру.
Цей утирок провів декілька років у СІЗО за часів Пороха, який Луценку дуже не подобався.
Нова влада, яка Луценку подобалась значно більше, та портновський суд звільнили бандюка. А як же, такими кадрами не розкидаються...
А Аваков мав завжди особливі особисті стосунки з Юлею й з Власенком .
Цей бандит й після Петі просидів 3 роки , поки був Аваков ... справу на його не топили . постійно продовжували .
Ну що, чекаємо виступів Жоріна та Кротевича.
Ви, спочатку, будь ласочка поверніться до України (як всі справжні Українські жінки), а потім висловлюйте свою точку зору.
Я розумію, що з Німеччини краще висловлювати свою думку (поповнюя їх генефонд), але, можливо, ви б тут більш знадобились???
P.S. Доречі, в який саме фонд донатила?
P.P.S. Яке ставлення ти маєш до Канади?
P.P.P.S. Україна не твоя. Ти з тих хто збігли. Або чиї батьки збігли. Тому, не навалюй.
ЩІТО?????????????????????????????????????????????????????????????
P.S. No, SERIOUSLY!!! ЩІТО??? Я зробив бакалавра та магістра в Великої Британії. Другу магістратуру, я отримав в Нідерландах. Після чого, повернувся додому, щоб жити та працювати в своїй Державі. І якась таня буде мені тут щось навалювати??? Сиди в Німеччині, пий шнапс, їж ковбаски. Це все на що здатна твоя генетична недопам'ять.
P.P.S. Апостроф - це ' , а не ". Вимкни роїсянсько роскладку.
той НІКОЛИ НЕ ЗАХИСТИТЬ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!"
І.Д. ФАРІОН....
золоті слова....
Зламані ліва рука і 13 ребер, перелом тіла грудини в 4-му міжребер'ї з внутрішнім крововиливом. Закрита травма грудної клітки. Травми внутрішніх органів.
Спина і груди у численних синцях і крововиливах. Ноги, особливо гомілки також у суцільних синцях і битих ранах, які утворюються внаслідок тривалих ударів по одному місці (тоді лопається шкіра і утворюються відкриті до м'язів рани).
На обличчі та голові численні сліди ударів та катувань
Злочинна група, яка по звірячому побила Вербицького та залишила його в лісі на морозі, добре усвідомлювала, що з такими травмами людина вижити не зможе.
один з організаторів та координатор злочину Олександр Волков. Волкову 16 квітня 2021 р. був винесений вирок суду - 9 років ув'язнення
ВІДПУСТИЛИ?
це, портнов і медведчук, руками зе!гундоса, мстяться та знищують україну зсередини.
не вдається перемогти на фронті, будуть максимально ламати зсередини. нищити зсу, нищити економіку, нищити інститути державності.
чим довше зе!пересідент керує державою, тим глибше ми поринаємо у безвихідь.
Згідно з висновком судово-медичної експертизи, Юрієві Вербицькому було завдано надзвичайно тяжких травм:
Зламані ліва рука і 13 ребер, перелом тіла грудини в 4-му міжребер'ї з внутрішнім крововиливом. Закрита травма грудної клітки. Травми внутрішніх органів.
Спина і груди у численних синцях і крововиливах. Ноги, особливо гомілки також у суцільних синцях і битих ранах, які утворюються внаслідок тривалих ударів по одному місці (тоді лопається шкіра і утворюються відкриті до м'язів рани).
На обличчі та голові численні сліди ударів та катувань
Злочинна група, яка по звірячому побила Вербицького та залишила його в лісі на морозі, добре усвідомлювала, що з такими травмами людина вижити не зможе.
один з організаторів та координатор злочину Олександр Волков. Волкову 16 квітня 2021 р. був винесений вирок суду - 9 років ув'язнення
ВІДПУСТИЛИ?
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дали 9 років - він їх і відсидів (сізо зараховувалося). але винуватий порошенко - не вказав судді аби дала довічний тепрмін. Чи як?
Щось не поділили.
А чого ви хотіли від правосуддя імені Портнова-Татарова?
терміново
вона не є проукраїнська