Пашинський - важлива для українського ВПК людина, його усунення від процесів матиме негативні наслідки, - Ігор Луценко

Арешт Сергія Пашинського може ускладнити постачання зброї ЗСУ, а арешт рахунків компаній, які входять в Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України – зупинити це постачання.

Про це йдеться в матеріалі "Forbes Ukraine", передає Цензор.НЕТ.

"Він дуже якісний комунікатор між виробниками зброї та урядом. Завжди дуже активний", - заявив один із колишніх посадовців Міноборони про Пашинського.

"Він - організатор процесів, людина, яка намагається зрушити з місця інертну бюрократичну систему в армії. Керівники оборонних підприємств, на жаль, часто не мають такої сміливості та активності, як він, ця спільнота здебільшого пасивна й неорганізована, тому усунення його від процесів матиме дуже негативні наслідки", - наголосив ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко.

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Сьогодні до Асоціації входять 50 різних підприємств, найбільші з яких "Українська бронетехніка", "Укрспецсистемс". Вони виробляють зброю кількох типів, яка сьогодні критично необхідна ЗСУ: БПЛА (Shark, miniShark, GOR, THOR) та засоби протидії БПЛА, артилерійські системи (САУ "Богдана"), різні типи мінометів (60, 82 та 120-го калібру) та боєприпаси до них, бойові броньовані машини ("Новатор", Varta), системи наведення для ракет "Нептун" (ними потопили крейсер "Москва").

Як повідомлялося, колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський 13 лютого повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі. Згодом у НАБУ та СБУ повідомили, що оголошено підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів.

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