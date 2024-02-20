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Пашинський - важлива для українського ВПК людина, його усунення від процесів матиме негативні наслідки, - Ігор Луценко

пашинський

Арешт Сергія Пашинського може ускладнити постачання зброї ЗСУ, а арешт рахунків компаній, які входять в Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України – зупинити це постачання.

Про це йдеться в матеріалі "Forbes Ukraine", передає Цензор.НЕТ.

"Він дуже якісний комунікатор між виробниками зброї та урядом. Завжди дуже активний", - заявив один із колишніх посадовців Міноборони про Пашинського.

"Він - організатор процесів, людина, яка намагається зрушити з місця інертну бюрократичну систему в армії. Керівники оборонних підприємств, на жаль, часто не мають такої сміливості та активності, як він, ця спільнота здебільшого пасивна й неорганізована, тому усунення його від процесів матиме дуже негативні наслідки", - наголосив ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко.

Читайте також: Пашинський про завищення цін на боєприпаси: Отримують передплату - і на цьому все. Класичний варіант - "Львівський Арсенал"

Сьогодні до Асоціації входять 50 різних підприємств, найбільші з яких "Українська бронетехніка", "Укрспецсистемс". Вони виробляють зброю кількох типів, яка сьогодні критично необхідна ЗСУ: БПЛА (Shark, miniShark, GOR, THOR) та засоби протидії БПЛА, артилерійські системи (САУ "Богдана"), різні типи мінометів (60, 82 та 120-го калібру) та боєприпаси до них, бойові броньовані машини ("Новатор", Varta), системи наведення для ракет "Нептун" (ними потопили крейсер "Москва").

Як повідомлялося, колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський 13 лютого повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі. Згодом у НАБУ та СБУ повідомили, що оголошено підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Низка громадських діячів та ветеранів виступили на захист Пашинського: Його переслідування завдає шкоди репутації України та підриває нашу обороноздатність

Автор: 

Пашинський Сергій (407) Луценко Ігор (179)


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Топ коментарі
+26
Арешт Сергія Пашинського може ускладнити постачання зброї ЗСУ, чего и добиваются агенты Ху#ла в *ОПе.
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20.02.2024 16:27
+21
Може певним людям і структурам саме такий результат і потрібний?...
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20.02.2024 16:27
+19
Пан Серожа не бачить різницю між тим, хто постачає зброю для ЗСУ та тим, хто продавав ворогам дефіцитні двигуни?
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20.02.2024 16:39
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Так ото ж!
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20.02.2024 16:26 Відповісти
Арешт Сергія Пашинського може ускладнити постачання зброї ЗСУ, чего и добиваются агенты Ху#ла в *ОПе.
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20.02.2024 16:27 Відповісти
Може певним людям і структурам саме такий результат і потрібний?...
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20.02.2024 16:27 Відповісти
А шо цэ баб Юля його не отмазывает, молчит, шо рыба об лед... Мож шептуна выпустила, бо может оказаться , шо и она примазана к этому дельцу.
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20.02.2024 16:28 Відповісти
Юля спіднє підбирає під колір того, кого вона очікує.
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20.02.2024 16:29 Відповісти
Реальна причина наїзду на Пашинського - його ефективна робота в плані виробництва та передачі зброї війську. Не думаю, що баба Юля до такого "примазана".
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20.02.2024 16:46 Відповісти
Я розумiю, що юлька до забезпечення наших вiйськових зброею не примазана, але ж бо, зворотня сторона медалi, мовляв, якби баб Юлька з Пашинським, були такi бiленькi та пухнастi, то до них не було б i запитань. Красиво дiвки вигуцикують (калька на красиво девки пляшут), в своiх меркантильних цiлях, прикриваючись нашим ВПК.
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20.02.2024 17:19 Відповісти
зрадник зеленського
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20.02.2024 17:38 Відповісти
Пан Серожа не бачить різницю між тим, хто постачає зброю для ЗСУ та тим, хто продавав ворогам дефіцитні двигуни?
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20.02.2024 16:39 Відповісти
У Серожі очі боярою залиті
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20.02.2024 16:55 Відповісти
Придурко, тобі популярно на пальцях: богуслаєв--зрадник країни, а Пашинський--бізнесмен та патріот.
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20.02.2024 16:48 Відповісти
Та ні чипають Червінського, Залужного, Чорновіл, Кривоноса, Марченко, генерала ССО, видають вагнерівців, закатують оборонку в асфальт,першкоджають дійсно партіоту України Порошенко, знімають клістрони з ракет. ставлять маячки на бензовози, размінують і здають юг, назначають російских шпионів на керівни посади в силови органи а дебіла гогішвилі сожителя маші та шо секретар лоха зам міністра МВС, а потім советником Буданова і можно рахувати це далі,на мою думку це повна срака, но для зебіла це мабуть "совпаденіе", а для нормальної людини це зрада лоха зеленського буратіно коломойского.
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20.02.2024 17:50 Відповісти
Так зелені і хочуть підімняти під себе і пох*рити, згідно оманського плану.
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20.02.2024 16:31 Відповісти
А нефиг юлькам было на выборах тянуть маZZу за зебилов.
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20.02.2024 16:34 Відповісти
може це і є ціль, деякі "поважні люди" хочуть заробити на постачанні зброї невідомо якої та невідомо звідки, а на власних виробниках багато не заробиш...
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20.02.2024 16:31 Відповісти
я ВИМАГАЮ, ЩОБ УСУНИЛИ ЄРМАКА, блд!!!
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20.02.2024 16:36 Відповісти
в 19 році треба було вимагати від виборців, а тепер вже пізно
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20.02.2024 16:43 Відповісти
Вивезли "Стугни" з-під носа у окупантів - скандал, вибили рашистів зі Зміїного "Богданою"- скандал, потопили "Маскву" "Нептуном - знову скандал. Коли б то хоч один такий скандал від зелених почути?!
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20.02.2024 16:46 Відповісти
тобто Чорновіл так і не розібралася - хто ж є її другом і соратником. Може вона теж лише прикидається щов оює, а сама десь у тилу переховується?
І то не є правда що руками Пашинського було врятоване зброя та **********? Якось не в'яжеться врятована і передана у війська зброя із отаким жадібним і корумпованим посередником.
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20.02.2024 16:51 Відповісти
все правильно, тільки помтлочка в пірзвищі. Чорновіл - це прізвище Тараса; а у Тетяни - Чорновол.
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20.02.2024 17:13 Відповісти
Фамилии ЧерновОл априори быть не может - Украинская фамилия ЧОрновІл, а кацапская может быть только ЧЕрновОлова. Значит ЧорновОл - зто окацапленная украинская.
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20.02.2024 17:47 Відповісти
Пашинський, якого президент Володимир Зеленський до вторгнення називав «злочинцем» через звинувачення в корупції, очолює Українську асоціацію торгівлі зброєю,

і за допомогою його компанії,

Київ мав можливість отримати перші партії зброї для оборони країни, поки не надійшла допомога від західних партнерів.

https://www.holosameryky.com/a/rozsliduvannia-nyt-pashynsky-koruprtisja/7222623.htm
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20.02.2024 17:48 Відповісти
Так ЗЕлень того і прагне - якумога більш робить капостив державі та ЗСУ.
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20.02.2024 16:37 Відповісти
Зенукович, реванш
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20.02.2024 16:38 Відповісти
В идеале должно быть у нас в Украине - Все для фронта, все - для победы, победить российского монстра только так можно, в несколько раз нас превосходящего, а не заниматься внутренними переделами и разборками, но чего-то не выходит
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20.02.2024 16:40 Відповісти
коли 3/4 виборців - інфантильні недорослі то можна лише подякувати тій незначній частині населення що зупинила рашистів в 2022
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20.02.2024 16:48 Відповісти
Коли при владі зрадники, то нє виходіт.
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20.02.2024 16:52 Відповісти
Ну так Риго-ОПешники те й роблять. Все для фронту, все для перемоги. От тільки на чийому вони боці, якщо все, що корисно для України, саботують, зовнішня політика направлена на обсерання з партнерами, скажений дерибан оборонного бюджету, патріотів саджають, і власне виробництво закривають?
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20.02.2024 17:01 Відповісти
Так, в цьому і полягала ідея ж.
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20.02.2024 16:41 Відповісти
буратінка планомірно підводить Державу під капітуляцію.
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20.02.2024 16:43 Відповісти
який маразм, вслухайтесь, як Луцик здає систему: зараз Оцей випаде із ланцжка і машина стане. чого вона не стає в інщих країнах при випаданні керівника?
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20.02.2024 16:45 Відповісти
В інших країна у вищій владі немає ворогів, і президенти не пов'язані оманськими договорняками.
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20.02.2024 16:49 Відповісти
Як так немає коли є Орбан з дружбаном Фіцом, а там і Трамп знову доєднається
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20.02.2024 16:53 Відповісти
Вони воюють?
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26.02.2024 07:36 Відповісти
система виробляла "Стугни", "Богдани", "Нептуни", міномети, незважаючи на спротив зеленої мразоти
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20.02.2024 16:51 Відповісти
ти не допоняв, що тут саме означає система у моєму коменті- як раз кум-сват-корупція, без цього ланцюжок працює далі при випадінні і заміні одного кільця
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20.02.2024 21:55 Відповісти
Підтвердив надію Риго-ОПешників.
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20.02.2024 16:55 Відповісти
Кого за дупу не візьми, всі патріот один більший іншого. Всі важливі люди. Ну хоч на руках носи. А по факту треба просто стріляти без суда і слідства.
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20.02.2024 17:20 Відповісти

Реєстрація 11.02.2024
Кацапе,без суда та слідства і тебе розстріляють запросто.
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20.02.2024 18:07 Відповісти
Цікаво хто ти? От такі в нас судді сидять, думаючи, що вони богі І запам'ятай бабалоболка картонна, українцем мене робить паспорт, а не дата реестрації. Ви боти кацапські тут зареестровані ще давніше, вас треба вскривати як хробачню. Розстріляє воно. Ти такий самий клоун як і твої обранці.
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20.02.2024 18:39 Відповісти
Клоун у нас найвеличніший, я на його місце не посягаю.

"Розстріляє воно"???!!!
Та це ж не я мрію про розстріли без суда і слідства

Ой,а хто ж це казав, що "а по факту треба просто стріляти без суда і слідства. "

Деякі отак прислужувалися владі, а потім влада їх розстрілювала "без суда і слідства"
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20.02.2024 18:49 Відповісти
3 рази ти притиснув словосполучення "без суда і слідства". Я лише нагадаю, що ви обрали клоуна. Який нікого не посадив. Лише за Порохом бігав. Без суду та слідства, в нас лише громадян за ноги тягнуть тцк. Я так розомію, твоя задача топити тих, хто топить Пашниського. Хоча мені байдуже, хто кого топить. Тут у всіх рило в пуху. Тому так, треба всіх і без "без суда і слідства"
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20.02.2024 19:18 Відповісти
Стрелялка у тебя ещё не выросла.
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20.02.2024 22:02 Відповісти
Сядь рівно сопляк! В очі будеш мені таке казати, а не о це під себе тихо пукати. Дивись на нього! І вивчи мову український хохлику.
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21.02.2024 17:03 Відповісти
Не розумію, чому всі так свято вірять в порядність Пашинського?
Хтось на 100% впевненний, що він не крутив мутні схеми?
Погугліть....
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20.02.2024 17:26 Відповісти
Ти можеш щось сказати конкретно про мутні схеми.?Документи в студію.

Дякувати Пашинському , Україна протрималась у перші дні кацапської навали.

А зеленсьські ж так чекали параду на Хрещатику з расейськими "братами," а Пашинський і патріоти, які зробили все, щоб Україна не капітулювала, перебили йому увесь шашличний цимус

От у чому й винуватий Пашинський та всі хто зупинив ворога
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20.02.2024 18:13 Відповісти
Заметьте как ЗЄ прямо спешил сдать Украину Пу

19 ЯНВАРЯ 2022 он рассказывает про шашлычки

25 ФЕВРАЛЯ 2022 (на следующий день после начала войны!!!) он уже предложил Пу переговоры

29 МАРТА 2022 в Стамбуле уже готов был сдать Украину с потрохами России
"как стране гаранту"

Кампания критики в адрес НАТО была развернута Офисом президента еще в марте.

Она стала частью подготовки общества к "компромиссу", о котором договаривалась в Стамбуле наша делегация во главе с Арахамией Одновременно Арестович обольщал общество обещаниями быстрого окончания войны.
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20.02.2024 18:17 Відповісти
Для пана Остапа:
"Сірий кардинал": за що екснардепа Пашинського можуть посадити на 12 років, - ЗМІ (відео)
https://focus.ua/uk/politics/626445-sirij-kardinal-za-sho-eksnardepa-pashinskogo-mozhut-posaditi-na-12-rokiv-zmi-video
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20.02.2024 20:03 Відповісти
За його словами ( Пашинського), заходи пов'язані зі "справою про передачу "палива Курченка", а насправді палива кремлівської "Роснефти", державі".

Екснардеп також зазначив, що 2015 року звернувся до президента України з проханням покрити дефіцит пального ЗСУ паливом "Роснефти", що, за його словами, "дуже сильно тоді розлютило спонсорів Януковича та їхніх російських кураторів".

Пашинський стверджує, що тоді росіяни через свою агентуру домоглися відкриття кримінального провадження

https://focus.ua/uk/politics/626445-sirij-kardinal-za-sho-eksnardepa-pashinskogo-mozhut-posaditi-na-12-rokiv-zmi-video
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20.02.2024 21:20 Відповісти
І ще, Курченко втік з України. А Пашинський не втік
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20.02.2024 21:21 Відповісти
Також Пашинський домігся того, щоб «Ощадбанк» став уповноваженим банком енергоринку та ключовим елементом реформ в енергетичній сфері. Зокрема, через прийняття нового закону про електроенергію на енергоринку було введено розподільчі рахунки, ліквідовано схеми бартерних розрахунків та корупційні вексельні схеми.

Як результат, частка грошових розрахунків на ринку збільшилася із 7 % до більш ніж 90 %.

За визнанням експертів, зазначена реформа дала старт подальшому відродженню української промисловості та багаторічному періоду рекордного зростання ВВП

https://uk.wikipedia.org/wiki https://uk.wikipedia.org/wiki/ Пашинський_Сергій_Володимирович
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20.02.2024 21:31 Відповісти
Бо по ділах судять, а не по словах Зєрмака.
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26.02.2024 07:41 Відповісти
Яким боком він до головки самонаведення ракети "Нептун", крім того, що компанія "Радіонікс" номінально числиться у асоціації?
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20.02.2024 17:36 Відповісти
Хуьло намагається усунути Пашинського ще починаючи з Майдану, щойно Зеленський прийшов до влади, він вимагає це від нього. Зеля намагається
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20.02.2024 17:47 Відповісти
За півтора року до початку війни компанія пов'язана з Пашинським стала найбільшим приватним постачальником зброї для України

У перші тижні повномасштабного російського вторгнення, коли війська РФ насувалися на Київ, ЗСУ відчайдушно потребували зброї, і представники українського уряду зв'язалися із Сергієм Пашинським, колишнім в.о. голови Адміністрації президента і нардепом, який роками відповідав за військові витрати.

Попри те, що після кампанії по боротьбі з корупцією президента Володимира Зеленського Пашинський опинився в політичному вигнанні. Про це https://www.nytimes.com/2023/08/12/world/europe/ukraine-arms-dealer-serhiy-pashinsky.html повідомляє The New York Times.
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20.02.2024 17:53 Відповісти
Водночас, зазначають автори публікації, у Пашинського були зв'язки у збройовому бізнесі і, можливо, що ще важливіше, він знав, як працювати під тиском і всю бюрократичну тяганину. Під час війни це вміння виявилося неоціненним.

Україна стримувала агресора до прибуття міжнародної допомоги.
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20.02.2024 17:59 Відповісти
Ху*ово, панове...! Якщо одне хабарницьке іпало, так сильно впливає на обороноздатність країни..!!! Щось не так в цьому королівстві...!!!
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20.02.2024 18:03 Відповісти
2014 року Слідчий Комітет РФ порушив щодо Пашинського кілька кримінальних справ.

Азаров, Клюєв, Портнов, Захарченко, Пшонка та Янукович неодноразово публічно звинувачували Пашинського у особистій причетності до керівництва загонами озброєних «бойовиків» під час Євромайдану, розстрілів активістів, організації збройного захоплення влади, втрати Криму, державній зраді, розпалюванні русофобії, до вчинення злочинів проти жителів Донецької та Луганської обл.

https://uk.wikipedia.org/wiki https://uk.wikipedia.org/wiki/ Пашинський_Сергій_Володимирович
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20.02.2024 21:37 Відповісти
Хабарницькі іпала були в оточенні ЗЄ і були готові здати Україну у перші ж дні.
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20.02.2024 18:19 Відповісти
Подельники олигарха Коломойского под шумок войны ограбили «Приватбанк»

Чт, 24/03/2022 - 21:21

https://crime-ua.com/node/29647 https://crime-ua.com/node/29647
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20.02.2024 18:21 Відповісти
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ «СЛУГА НАРОДА» УДРАЛ В РОССИЮ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.

ЧЛЕН ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА" и ОДИН ИЗ КУРАТОРОВ ПАРТИИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Вадим Слюсарев 18 февраля УЕХАЛ ИЗ УКРАИНЫ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ,

сообщает https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333657/ Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.
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20.02.2024 18:24 Відповісти
31 марта народный депутат от фракции "Слуга народа",

 КУМ ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА

АНДРЕЙ ХОЛОДОВ вместе с супругой пересек государственную границу

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336930/
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20.02.2024 18:25 Відповісти
Член политсовета «Слуги Народа» и один из ее кураторов в Харьковской области Вадим Слюсарев

перед вторжением выехал в россию.

Слюсарев ранее был руководителем Департамента персонала внутренней безопасности Государственной пограничной службы Украины.

В 2006-2012 годах он был помощником народного депутата 5-го и 6-го созывов от «Партии регионов» Артема Пшонки.

Слюсарев был причастен к формированию мажоритарщиков от «Слуги Народа» на парламентских выборах в 2019 году.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333657/
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20.02.2024 18:26 Відповісти
Підручні ***** вже діють нахабно і відкрито. Чи буде взагалі дієва протидія тим "українськими гнидами"?
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20.02.2024 18:42 Відповісти
У демократичних державах навіть подумати не могли,

що наскрізь корумпована та нашпигована ворогом влада буде народу до дупи
і що армія та народ можуть діяти автономно

без вказівок верховного головнокомандувача, рятуючи Батьківщину
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20.02.2024 18:53 Відповісти
- конченая тварь, вор и ублюдок
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20.02.2024 18:53 Відповісти
ІНОЗЕМНА АГЕНТУРА МОЖЕ ЗРОБИТИ З ТЕБЕ ВОРОГА

Вот один из иноземной агентуры, с неукраинским флажком аж зубами скрипит, что благодаря Пашинскому и патриотам Украины, Раша не захватила Украину за три дня
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20.02.2024 21:49 Відповісти
Что ж ты всё о себе да о себе?
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20.02.2024 22:06 Відповісти
Сина Пашинського призначили заступником гендиректора КБ "Луч": "Ситуація з батьком показала, що

ІНОЗЕМНА АГЕНТУРА МОЖЕ ЗРОБИТИ З ТЕБЕ ВОРОГА
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20.02.2024 21:45 Відповісти
ПОЧЕМУ «ТОРБЯТ» ПАШИНСКОГО

Вчера СБУ с НАБУ (что уже неожиданно) провели акцию устрашения в доме Сергея Пашинского. «Сьогодні зранку СБУ та НАБУ завітало з обшуком до мого помешкання. Справа щодо передачі «палива Курченка», а насправді палива кремлівської «Роснефті», державі - за часів мародерства Януковича цей олігарх наживися активами на сотні мільйонів доларів, в тому числі майже 100 тисячами тонн нафтопродуктів, які у 2014-ому році вдалося передати державним нафтовим операторам.

Лише декілька тижнів тому «слєдком росії» звинуватив мене в початку АТО у 2014-ому році.

І от зараз дивна синхронізація з боку українських слідчих…

Шановні, якщо вже вирішили копнути у той період і дослідити, як я ще допоміг з передачею активів Януковича державі та ЗСУ, то зверніть увагу на спецконфіскацію сотень мільйонів доларів у бюджет.

https://ord-ua.com/2024/02/13/pochemu-torbjat-pashinskogo/
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20.02.2024 22:01 Відповісти
Одно из должностных лиц СБУ, причастных к контрабанде топлива Пашинский называет. Это бывший зампред СБУ Юрий Артюхов. Кстати, интересно, где он сейчас?
Последнее фото в ФБ довольно странное. Но хоть побрился.

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20.02.2024 22:04 Відповісти
Зачищается потенциальная оппозиция в преддверии потери легитимности нашим «найвелычнишим».

Потому как кто его знает, может выборы все-таки придется объявлять?

https://ord-ua.com/2024/02/13/pochemu-torbjat-pashinskogo/
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20.02.2024 22:07 Відповісти
Зараз відбуваються обшуки у Пашинського. Дурні фріки у владі, що ви творите? Прибираєте державного діяча на якому тримається оборонка ( це саме так). А ще певно владні шоумени дуже очікують, що я влаштую шоу: візьму «Стугну» і поїду на Банкову після арешту Пашинського?

Шоуменам при владі я хочу сказати, що я зараз на службі. Це у вас життя шоу, а у мене маленька і нудна робота: 24/7 тримаю у прицілі дорогу ймовірної атаки ворога… Ділянка відповідальна … Скільки треба стільки я тут…не зважаючи на те, що ви там творите в Києві.

Тетяна Чорновіл
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20.02.2024 22:11 Відповісти
А тепер я Вам розкажу про справжні причини цієї справи. Сергій Пашинський останні місяці добивався від НАБУ (зокрема ходив до директора Кривоноса, приносив їм документи, вимагав , просив, вмовляв) розслідувати корупцію при закупівлі ***********. Адже деякі сумнівні структури в цьому «бізнесі» завищують ціни вдвічі!!!!

Про корупцію з ************, яку зупиняв Пашинський можете почитати тут. Згадана в розслідуванні Українська бронетехніка з найнижчими цінами, це підприємство з Асоціації.

https://m.censor.net/ru/resonance/3445875/mlyioni_dolarv_u_kishen_a_ne_na_zbroyu_yak_spetsmporteri_nakrutili_tsni_pustili_svo_prokladki?fbclid=IwAR1t0yOCgNsRz8X9LzAA7SG5Im-1jDJ55MW_7Io06eslyuaQmqxzkTX4eiM

Тетяна Чорновіл
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20.02.2024 22:17 Відповісти
 
 