Фигуранта дела Вербицкого-Луценко Волкова отпустили из-под стражи: защита 8 месяцев не может обжаловать решение

Александра Волкова, которого подозревали в организации похищения, пыток и убийства Юрия Вербицкого, а также в похищении и пытках Игоря Луценко, освободили от отбывания наказания. Однако через 8 месяцев после этого текст приговора до сих пор не обнародован.

Об этом пишет Адвокатская совещательная группа, информирует Цензор.НЕТ.

В 2021 году Бориспольский горрайонный суд Киевской области признал Волкова виновным и назначил ему 9 лет лишения свободы.

Уже летом 2024 года Киевский апелляционный суд освободил его из-под стражи в зале суда из-за истечения сроков давности. Коллегию возглавляла судья Татьяна Тютюн. Однако решение до сих пор не опубликовано в судебном реестре и не предоставлено всем сторонам.

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Все это не позволяет потерпевшим обратиться в Верховный Суд, чтобы обжаловать решение апелляции.

Адвокат Оксан Михалевич рассказала, что на ее заявления о предоставлении полного текста в суде не отвечают.

"В суде ничего не говорят, я раз в 2 недели шлю им заявления о выдаче решения, канцелярия регистрирует, ответа - ноль. Несколько раз пересекалась с судьей, она говорит, что помнит, скоро будет, но перегружена. Отсутствие текста тормозит возможность потерпевшей и прокурором, которые не согласны с решением, подать кассацию", - пояснила защитница.

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