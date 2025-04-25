Фигуранта дела Вербицкого-Луценко Волкова отпустили из-под стражи: защита 8 месяцев не может обжаловать решение
Александра Волкова, которого подозревали в организации похищения, пыток и убийства Юрия Вербицкого, а также в похищении и пытках Игоря Луценко, освободили от отбывания наказания. Однако через 8 месяцев после этого текст приговора до сих пор не обнародован.
Об этом пишет Адвокатская совещательная группа, информирует Цензор.НЕТ.
В 2021 году Бориспольский горрайонный суд Киевской области признал Волкова виновным и назначил ему 9 лет лишения свободы.
Уже летом 2024 года Киевский апелляционный суд освободил его из-под стражи в зале суда из-за истечения сроков давности. Коллегию возглавляла судья Татьяна Тютюн. Однако решение до сих пор не опубликовано в судебном реестре и не предоставлено всем сторонам.
Все это не позволяет потерпевшим обратиться в Верховный Суд, чтобы обжаловать решение апелляции.
Адвокат Оксан Михалевич рассказала, что на ее заявления о предоставлении полного текста в суде не отвечают.
"В суде ничего не говорят, я раз в 2 недели шлю им заявления о выдаче решения, канцелярия регистрирует, ответа - ноль. Несколько раз пересекалась с судьей, она говорит, что помнит, скоро будет, но перегружена. Отсутствие текста тормозит возможность потерпевшей и прокурором, которые не согласны с решением, подать кассацию", - пояснила защитница.
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майдан програв.
а по телевізору для лохів сказали що переміг.
щодо 19 року так українці за 34 16 разів голосували а не тільки в 19 році, і всі 16 разів головою не думали.
бо якби думали то спитали б себе - а яка різниця між лохотроном і виборами?
у нас, в українців, якщо не знаєте людину то на ви.
звісно, якщо ви косите під росіянина то можете на ти але не зі мною.
"Не голосував ні за жодного" - це як маркер, що голосував за зелень
09.12.2015 Інформація про результати перевірки щодо Тютюн Т.М.
Інформуємо, що в Апеляційному суді міста Києва завершено проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», щодо Тютюн Тетяни Миколаївни, судді Апеляційного суду міста Києва.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Тютюн Тетяни Миколаївни не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».
І не тільки вбивць, а й всіх топ обригантів.
А й деяких суддів
Хто судитиме суддів віковічне питання
https://rsu.gov.ua/uploads/news/aud-20181025-wa0002-3f1b2091a2.mp3 Прослухати робочу версію Гімну Ради суддів України