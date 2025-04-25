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Новости Дело Вербицкого-Луценко
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Фигуранта дела Вербицкого-Луценко Волкова отпустили из-под стражи: защита 8 месяцев не может обжаловать решение

Дело Вербицкого и Луценко. Защита не может обжаловать приговор Волкову

Александра Волкова, которого подозревали в организации похищения, пыток и убийства Юрия Вербицкого, а также в похищении и пытках Игоря Луценко, освободили от отбывания наказания. Однако через 8 месяцев после этого текст приговора до сих пор не обнародован.

Об этом пишет Адвокатская совещательная группа, информирует Цензор.НЕТ.

В 2021 году Бориспольский горрайонный суд Киевской области признал Волкова виновным и назначил ему 9 лет лишения свободы.

Уже летом 2024 года Киевский апелляционный суд освободил его из-под стражи в зале суда из-за истечения сроков давности. Коллегию возглавляла судья Татьяна Тютюн. Однако решение до сих пор не опубликовано в судебном реестре и не предоставлено всем сторонам.

Также читайте: Дела Майдана: Суд признал "титушку" Медвидя виновным в похищении Вербицкого, но освободил от наказания

Все это не позволяет потерпевшим обратиться в Верховный Суд, чтобы обжаловать решение апелляции.

Адвокат Оксан Михалевич рассказала, что на ее заявления о предоставлении полного текста в суде не отвечают.

"В суде ничего не говорят, я раз в 2 недели шлю им заявления о выдаче решения, канцелярия регистрирует, ответа - ноль. Несколько раз пересекалась с судьей, она говорит, что помнит, скоро будет, но перегружена. Отсутствие текста тормозит возможность потерпевшей и прокурором, которые не согласны с решением, подать кассацию", - пояснила защитница.

Читайте: "Закон Савченко" помог фигуранту дела Вербицкого-Луценко Волкову выйти из-под стражи, - адвокат Луценко Криган

Дело Вербицкого и Луценко. Защита не может обжаловать приговор Волкову
Дело Вербицкого и Луценко. Защита не может обжаловать приговор Волкову
Дело Вербицкого и Луценко. Защита не может обжаловать приговор Волкову
Дело Вербицкого и Луценко. Защита не может обжаловать приговор Волкову

Автор: 

Вербицкий (77) Апелляционный суд (412) Луценко Игорь (232) Волков Александр (9)


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Топ комментарии
+14
Татаров свої обов'язки виконує на 5 балів, так 73%? Розумію, що це бальзам на душу даунбасят, вони ненавиділи Майдан і ненавидять "бандьор", а ви корисні ідіоти із західних і центральних областей України, дивилися кого обоали?
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25.04.2025 10:32
+8
слава українському реформованому суду, найчеснішому суду в світі.
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25.04.2025 10:32
+5
А що ви хотіли від інвалідів, пенсії по 100 т., самі себе не витратять…
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25.04.2025 10:37
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Правила форума Совет форумчан
слава українському реформованому суду, найчеснішому суду в світі.
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25.04.2025 10:32 Ответить
А що ви хотіли від інвалідів, пенсії по 100 т., самі себе не витратять…
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25.04.2025 10:37 Ответить
Скоріше вони вже не можуть жити на таки мали гроші.
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25.04.2025 10:38 Ответить
я хотів перемоги майдану. на жаль, це не сталося, тож, я чужий на цьому святі життя.
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25.04.2025 10:44 Ответить
Перемога була ..але в 2019 Українці голосували не головою а ср&&ою ..нажаль...і деякі досі тим думають...
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25.04.2025 12:19 Ответить
якби майдан переміг то люстрація була б невідворотньою а не так що позаносили кому треба і позалишалися.
майдан програв.
а по телевізору для лохів сказали що переміг.
щодо 19 року так українці за 34 16 разів голосували а не тільки в 19 році, і всі 16 разів головою не думали.
бо якби думали то спитали б себе - а яка різниця між лохотроном і виборами?
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25.04.2025 12:56 Ответить
Подивись що зараз коїться, хоч одна політична сила чи кандидат, каже про зрадників що розікрали країну та армію за всі 30 років? Хто створив цей олігархат, та про самих олігархів? Ні. Олігархи вже готовлять заміну ЗЕ, буде якийсь новий БЕ, лохи підуть та проголосують знову.
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25.04.2025 13:14 Ответить
більше поваги до незнайомої людини, ви з українцем а не з росіянином розмовляєте.
у нас, в українців, якщо не знаєте людину то на ви.
звісно, якщо ви косите під росіянина то можете на ти але не зі мною.
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25.04.2025 13:19 Ответить
Ого, приїхали…
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25.04.2025 13:29 Ответить
Татаров свої обов'язки виконує на 5 балів, так 73%? Розумію, що це бальзам на душу даунбасят, вони ненавиділи Майдан і ненавидять "бандьор", а ви корисні ідіоти із західних і центральних областей України, дивилися кого обоали?
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25.04.2025 10:32 Ответить
Мабуть дивилися, бажали найкращого, не бажали старе керівництво, но вийшло як завжди. Я не голосував ні за жодного кандидата бо один був не гідний стати президентом, а другий все життя був при владі і що. Можна критикувати владу, но не людей якщо ви бажаєте колись прийти до влади, бо так и залишитесь 20%.
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25.04.2025 10:44 Ответить
З зелені виборці зараз вже ніхто не голосував.
"Не голосував ні за жодного" - це як маркер, що голосував за зелень
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25.04.2025 10:47 Ответить
А за кого я повинен був голосувати, якщо вважав обох негідними, і надалі за них голосувати не буду
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25.04.2025 10:56 Ответить
Ну то маєте те що маєте...не голосуйте й надалі ..живіть в цьому зеленому болоті...
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25.04.2025 12:20 Ответить
"Негідників у владу обирають негідники що не ходять на вибори"!
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25.04.2025 12:45 Ответить
Я думаю, ти голосував за зелень, але тепер прикидаєшся, що не голосував.
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25.04.2025 12:48 Ответить
Не пишіть дурню, бо якщо Вас послухати, то всі були поганні, одне, яке витирало ногим об Україну і українців було достойне та гідне. Називало країну порноакторкою, Томос-термосом, українців хохлами, *********** палочками готовий був розганяти Майдан, "отодвигал кордон", "если ви не заберете зелених человечіков то ми заберем с москви наших девушек", "один нарот", "один язік і он руській"... то це було достойне? Свої булочкі донецкіє, северодонецкіх, а не свої львовськії, каменец-подольськіє..." не чули його репертуару довбні???
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25.04.2025 10:53 Ответить
Я його 95 квартал перестав дивитися ще у 18 році, вважав його аморальним, як і його керівника, так що у зеленим відношення ніколи не мав
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25.04.2025 10:59 Ответить
Не прикидайтесь дурником, ви і такі як ви дали дорогу ворогам України на найвищі щаблі влади і дали їм ще і монобільшість в Раді, що неуможливило щось змінити. Вони вже владу не віддадуть ніколи, бо то біде означати їм довічне. Ви і такі як Ви проміняли "Армію, мову, віру, рух в ЄС і НАТО" на "какую разницу", "перестать стрелять", "ми з кацапами один нарот" і тому подібне. А зараз порівняйте того, за якого ідіоти не голосовали і того, за якого голосували. Що зробив той всього за 5 років, і що розбив в пух і прах цей за шість років. Після 2019 року для України залишилось небагато - отримали безввіз, асоціацію, відновили економіку, яка зросла, відродили армію, закрилися від ворога мінними полями, фортифікаціями, задавали їх міжнародними санкціями, навіть створили всього за 5 років свої ракети...залитшилося ще рік-два і ми були б в ЄС і НАТО, але ж ні дебілам і зеленим баранам захотілося поржати і "хежє нє будет"., розвалили все, розмінували все, знищили все і це на вині 73%, ви зробили себе, своїх дітей, внуків і Україну разом. Пізно вже щось радити, доживайте свою ганьбу під ракетами і шахедами кацапів і повторюйте "що не було з кого вибирати".
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25.04.2025 14:10 Ответить
А Майдану ми допомагали всім колективом з самого початку його виникнення
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25.04.2025 11:00 Ответить
А потім обісралися дозволивши представнику антімайдану очолити країну.
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25.04.2025 12:51 Ответить
Ви мене розсмішили. Майдану Ви і ваші колеги допомогли чаєм, бутербродами, коли їх просто вбивали, переслідували, з одного боку "беркута" і вся МВС, а по місту даунбасята з молотками і різні "тітушки", прокурори, суди... Татаров і його команда фальшували на них справи і кидали за грати на 15 років...Майдан встояв, а якби ні? То всі сиділи б? А у 2019 році і по сьогоднійшні день Ви і такі як Ви дали антимайдану, які вбивали Майдан, найвищі посали, доступ до каси держави, банків, силових структур, прокуратури, державних підприємств..., то кому Ви і такі як Ви більше допомогли? Є чим подумати, чи коробочка закачена на повну зеленим лайном???
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25.04.2025 14:46 Ответить
Татаров кажете...

09.12.2015 Інформація про результати перевірки щодо Тютюн Т.М.

Інформуємо, що в Апеляційному суді міста Києва завершено проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», щодо Тютюн Тетяни Миколаївни, судді Апеляційного суду міста Києва.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Тютюн Тетяни Миколаївни не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».
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25.04.2025 11:56 Ответить
Ну це ж не в поліцаїв страйбольними гранатами кидатися, можна й відпустити.
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25.04.2025 10:34 Ответить
,,Нужний челавєк"--декому ще пригодиться .
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25.04.2025 10:36 Ответить
Ти мені, я тобі, та ще обвинувачам, і усі задоволені, все при справі, всі мають за що купувати дома за рубежем
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25.04.2025 10:37 Ответить
Антимайдан переміг
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25.04.2025 10:40 Ответить
Він при владі завдяки піввареникам і як це не парадоксально - утьтрамайданівцям, які голосували "аби не Порошенко". Ті ж дрібні підприємці, які забезпечували Майдан їжею, матеріалами і ресуосами вибрали у владу младорегіоналів - татарових/єрмаків, що ховалися за "новим ліцом" Зєлєнскім.
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25.04.2025 10:48 Ответить
Не переміг, а його відновили так звані сектанти 73%
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25.04.2025 10:49 Ответить
Дуже влучне запитання.
І не тільки вбивць, а й всіх топ обригантів.
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25.04.2025 10:51 Ответить
Що заважає знайти його і вчинити правосуддя?
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25.04.2025 10:47 Ответить
І не тільки його ...
А й деяких суддів
Хто судитиме суддів віковічне питання
https://rsu.gov.ua/uploads/news/aud-20181025-wa0002-3f1b2091a2.mp3 Прослухати робочу версію Гімну Ради суддів України
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25.04.2025 11:33 Ответить
Оь вам і риго-зелена влада! На словах патрійоти, а на ділі зачищають українську націю.
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25.04.2025 11:37 Ответить
... патужний алєг татаров все порішає .
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25.04.2025 13:44 Ответить
 
 