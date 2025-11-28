Похищение Вербицкого и Луценко: Апелляционный суд оставил без изменений приговор Медведю - он не будет отбывать наказание

Вступил в законную силу приговор Александру Медведеву по делу о незаконном похищении Юрия Вербицкого и Игоря Луценко из Александровской больницы 21 января 2014 года.

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа

Как отмечается, приговор обвинительный, но отбывать наказание осужденный не будет, поскольку по ч. 2 ст. 146 - незаконное лишение свободы или похищение человека (преступление средней тяжести) - сроки давности для привлечения к ответственности давно истекли.

Апелляция оставила в силе приговор

27 ноября 2025 года Киевский апелляционный суд оставил без изменений обвинительный приговор Шевченковского районного суда Киева от 3 апреля 2023 года. Этот приговор обжаловали представители потерпевших, прокурор и защитник.

Изменение квалификации преступления

В суде первой инстанции судья Лидия Щебуняева признала Медведя виновным по ч.2 ст. 146 УК (незаконное похищение Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, совершенное по предварительному сговору группой лиц). И назначила наказание - 5 лет лишения свободы.

При этом судья изменила квалификацию преступления, которое Медведеву инкриминировала прокуратура. Это означает, что суд не увидел тяжких последствий похищения - причинения физической боли потерпевшим и смерти Юрия Вербицкого.

Прямым следствием изменения обвинения Судом стало освобождение Медведя от отбывания назначенного наказания в связи с истечением срока давности для привлечения к ответственности по ч. 2 ст. 146 (преступление средней тяжести) вместо инкриминированного прокуратурой ч. 3 ст. 146 (тяжкое преступление).

Также суд частично удовлетворил гражданский иск Игоря Луценко и назначил взыскать 200 тыс. грн морального ущерба и около 50 тыс. грн материального ущерба и судебных расходов. Гражданский иск брата Юрия - Сергея Вербицкого суд оставил без рассмотрения в связи со смертью Сергея Вербицкого.

Защитник обвиняемого просил закрыть дело в связи с истечением срока давности.

Представители потерпевших и прокурор настаивали на том, что Медведя нужно признать виновным в похищении человека, повлекшем ТЯЖКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (ч.3 ст. 146 УК Украины).

Апелляционный суд постановил оставить все жалобы без удовлетворения, а приговор Шевченковского суда без изменений.

Что предшествовало?

Напомним, 21 января 2014 года Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили из Александровской больницы в Киеве. Их вывезли за город и пытали в течение многих часов. После пыток Игоря и Юрия вывезли и бросили в разных местах в лесу. Игорь Луценко спасся, а тело Юрия Вербицкого 22 января нашли в лесу в 500 метрах от дороги Гнидин-Петровское.

Это четвертый приговор по делам о похищении и убийстве Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко.

В 2021 году Бориспольский горрайонный суд Киевской области признал Волкова виновным и назначил ему 9 лет лишения свободы. Под стражей Волков находился с момента задержания в июле 2017 года.

Летом 2024 года Киевский апелляционный суд освободил Волкова в зале суда из-за истечения срока давности. Также суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы сторон. Решение до сих пор не опубликовано в судебном реестре и не предоставлено всем сторонам.

Ранее Александра Перестюка и Андрея Березового признали виновными в соучастии в похищении и пытках.