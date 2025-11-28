РУС
1 284 11

Похищение Вербицкого и Луценко: Апелляционный суд оставил без изменений приговор Медведю - он не будет отбывать наказание

Обвиняемый в похищении Вербицкого и Луценко Медведь

Вступил в законную силу приговор Александру Медведеву по делу о незаконном похищении Юрия Вербицкого и Игоря Луценко из Александровской больницы 21 января 2014 года.

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, приговор обвинительный, но отбывать наказание осужденный не будет, поскольку по ч. 2 ст. 146 - незаконное лишение свободы или похищение человека (преступление средней тяжести) - сроки давности для привлечения к ответственности давно истекли.

Апелляция оставила в силе приговор

27 ноября 2025 года Киевский апелляционный суд оставил без изменений обвинительный приговор Шевченковского районного суда Киева от 3 апреля 2023 года. Этот приговор обжаловали представители потерпевших, прокурор и защитник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дела Майдана: Суд признал "титушку" Медведя виновным в похищении Вербицкого, но освободил от наказания

Изменение квалификации преступления

В суде первой инстанции судья Лидия Щебуняева признала Медведя виновным по ч.2 ст. 146 УК (незаконное похищение Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, совершенное по предварительному сговору группой лиц). И назначила наказание - 5 лет лишения свободы.

При этом судья изменила квалификацию преступления, которое Медведеву инкриминировала прокуратура. Это означает, что суд не увидел тяжких последствий похищения - причинения физической боли потерпевшим и смерти Юрия Вербицкого.

Прямым следствием изменения обвинения Судом стало освобождение Медведя от отбывания назначенного наказания в связи с истечением срока давности для привлечения к ответственности по ч. 2 ст. 146 (преступление средней тяжести) вместо инкриминированного прокуратурой ч. 3 ст. 146 (тяжкое преступление).

Читайте также: Дело об убийстве Вербицкого и похищении Луценко: Суд на 9 лет лишил свободы обвиняемого Волкова

Также суд частично удовлетворил гражданский иск Игоря Луценко и назначил взыскать 200 тыс. грн морального ущерба и около 50 тыс. грн материального ущерба и судебных расходов. Гражданский иск брата Юрия - Сергея Вербицкого суд оставил без рассмотрения в связи со смертью Сергея Вербицкого.

Защитник обвиняемого просил закрыть дело в связи с истечением срока давности.

Представители потерпевших и прокурор настаивали на том, что Медведя нужно признать виновным в похищении человека, повлекшем ТЯЖКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (ч.3 ст. 146 УК Украины).

Апелляционный суд постановил оставить все жалобы без удовлетворения, а приговор Шевченковского суда без изменений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фигуранта дела Вербицкого-Луценко Волкова отпустили из-под стражи: защита 8 месяцев не может обжаловать решение

Что предшествовало?

Напомним, 21 января 2014 года Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили из Александровской больницы в Киеве. Их вывезли за город и пытали в течение многих часов. После пыток Игоря и Юрия вывезли и бросили в разных местах в лесу. Игорь Луценко спасся, а тело Юрия Вербицкого 22 января нашли в лесу в 500 метрах от дороги Гнидин-Петровское.

Это четвертый приговор по делам о похищении и убийстве Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко.

В 2021 году Бориспольский горрайонный суд Киевской области признал Волкова виновным и назначил ему 9 лет лишения свободы. Под стражей Волков находился с момента задержания в июле 2017 года.

Летом 2024 года Киевский апелляционный суд освободил Волкова в зале суда из-за истечения срока давности. Также суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы сторон. Решение до сих пор не опубликовано в судебном реестре и не предоставлено всем сторонам.

Ранее Александра Перестюка и Андрея Березового признали виновными в соучастии в похищении и пытках.

Вербицкий (78) евромайдан (7839) Луценко Игорь (241) преступления против Майдана (295)
Топ комментарии
+4
черговий вивірт кривосуддя... Суд не побачив тяжких наслідків викрадення - заподіяння фізичного болю потерпілим і смерть Юрія Вербицького смерть людини є, а суд цього не бачить... дуже зручно, якщо суд чогось не бачить, виходить цього й не існує...
28.11.2025 15:23 Ответить
28.11.2025 15:23 Ответить
+4
Викрасти викрадача разом із "суддями", вивезти у посадку десь на нуль, отмудохати і прикопати !
І це буде справедливо!
28.11.2025 15:24 Ответить
+2
Ще один вияв "справедливості" системи
28.11.2025 15:25 Ответить
Не було такого давно - і от знову...
28.11.2025 15:20 Ответить
Класно, тепер можна і зеленим послужити, когось ще угробити
28.11.2025 15:21 Ответить
28.11.2025 15:21 Ответить
28.11.2025 15:23 Ответить
28.11.2025 15:24 Ответить
28.11.2025 15:25 Ответить
Коли там вже цивільним дозволять короткостволи?
28.11.2025 15:27 Ответить
цирк абсурду а не правосуддя!
28.11.2025 15:31 Ответить
реванш регіоналів по всім напрямкам
28.11.2025 15:44 Ответить
Ех, Герінг аплодує стоячи...
28.11.2025 15:46 Ответить
Цинізм так званого українського "правосуддя" немає меж!
28.11.2025 16:16 Ответить
28.11.2025 16:16 Ответить
Грош ціна такій правоохоронній системі (...лядській).Вербицький міг померти від нервового зриву,серцевої недостатності,переохолодження,від катуванняХіба це не прямі наслідки від викрадення?Ще звинувачую всіх депутатів різних скликань які приймали такі Закони.
28.11.2025 16:18 Ответить
28.11.2025 16:18 Ответить
 
 