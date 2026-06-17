Узурпация власти и преступления против Майдана: завершено расследование в отношении Януковича и 16 бывших высокопоставленных чиновников, - Кравченко

Прокуроры Генеральной прокуратуры совместно со следователями ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении Виктора Януковича и еще 16 бывших высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

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О чем идет речь

Как отмечается, речь идет об уголовном производстве в отношении членов преступной организации, которую создал и возглавил бывший президент Украины в 2010-2014 годах.



Кравченко отметил, что в свое время он, как старший группы прокуроров, осуществлял процессуальное руководство по делу о государственной измене Виктора Януковича и лично подписывал обвинительный акт в его отношении за содействие ведению агрессивной войны со стороны России. Тогда суд признал его виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы.

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Сегодня эта работа находит продолжение в деле о системе, которая была построена для незаконного захвата, присвоения и удержания государственной власти.

Янукович установил личный контроль над государственным аппаратом

Так, следствие установило, что после 25 февраля 2010 года Виктор Янукович, вопреки присяге Президента Украины, начал использовать предоставленные ему полномочия не в интересах государства и граждан, а для установления личного контроля над государственным аппаратом.



Для этого он привлек в преступную организацию лиц из своего окружения, имевших опыт работы в органах государственной власти, правоохранительной системе и секторе безопасности.

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По словам генерального прокурора, участники этой организации занимали ключевые должности в Верховной Раде, Кабинете министров, министерствах и ведомствах, правоохранительных органах, прокуратуре, СБУ, Вооруженных силах Украины, судебной системе, местных государственных администрациях и других государственных структурах.



Они создавали видимость законной деятельности, но фактически действовали в интересах беглого президента или в своих собственных общих интересах.

Эта система действовала практически во всех государственных сферах и регионах страны. Она позволяла планировать и организовывать тяжкие и особо тяжкие преступления.

Преступления против Революции Достоинства

Кравченко отметил, что отдельным и чрезвычайно важным блоком является расследование событий Революции Достоинства.

В ноябре 2013 года, после отказа от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, массовые мирные собрания граждан были восприняты руководством этой организации как угроза дальнейшему удержанию власти.

Виктор Янукович как руководитель преступной организации принял решение задействовать правоохранительные органы и Вооруженные Силы Украины для силового противодействия протестующим в центре Киева.

Организация этих действий была поручена подконтрольным руководителям МВД, СБУ, Министерства обороны, Генеральной прокуратуры и другим участникам преступной организации.

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Результатом стали незаконное препятствование мирным собраниям, силовые разгоны протестующих и самые трагические события 18-20 февраля 2014 года на Майдане.

В период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года в результате незаконных действий членов преступной организации погибли 70 гражданских лиц, более 1200 протестующих получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Кого привлекли к ответственности?

Сообщается, что к уголовной ответственности в рамках данного разбирательства привлекаются 17 бывших высших руководителей органов государственной власти.

В частности, Виктор Янукович, бывший премьер-министр Украины, генеральный прокурор, министр внутренних дел и его заместитель, председатель СБУ и его первый заместитель - руководитель Антитеррористического центра, руководители подразделений СБУ, министр обороны, начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ, командующий внутренними войсками МВД, руководство столичной милиции, должностные лица МВД и командир киевского спецподразделения "Беркут".



По инициативе стороны обвинения в отношении них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Поскольку подозреваемые скрываются на территории РФ или на временно оккупированных территориях Украины, досудебное расследование в их отношении проводилось по специальной процедуре in absentia.

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"На самом деле завершение расследования - это не точка. Это переход к следующему этапу ответственности. Справедливость требует времени. Но время не отменяет преступлений. И не освобождает от ответственности тех, кто считал, что власть дает право подчинить себе государство, использовать его ресурсы и применять силу против собственного народа", - подчеркнул Кравченко.