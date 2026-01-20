15 лет лишения свободы: ВАКС назначил наказание Януковичу

Высший антикоррупционный суд вынес заочный приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу за незаконное завладение земельным участком лесного фонда в Сухолучье Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ВАКС и Центр противодействия коррупции.

"Сегодня, 20 января, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор, которым признала виновным четвертого Президента Украины и еще одного человека", - говорится в сообщении.

Бывшего президента Украины, который сейчас находится в розыске, суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Это уже третий приговор для Януковича.

Также читайте: 15 лет за госизмену и побег из Украины: приговор Януковичу вступил в силу

Окончательное наказание

Согласно ч. 4 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим по этому приговору и приговору Подольского районного суда города Киева от 28.04.2025 ВАКС назначил ему окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Советник Зеленского Литвин в прошлом хвалил Януковича и оскорблял ВСУ. ФОТО

Как наказали сообщника

В то же время из-за истечения срока давности сообщника экс-президента Януковича освободили от отбывания наказания.

Как проходило расследование

Расследование начали еще в 2014 году. До ноября 2019 года дело расследовал Департамент спецрасследований ГПУ. Затем его передали в САП и НАБУ, которые в сентябре 2023 года направили дело в суд.

Много лет коррупционное имущество Януковича действительно не могли конфисковать. Реальный процесс начался только после полномасштабного вторжения.

Читайте: Верховный Суд Швейцарии отказался разблокировать активы окружения Януковича. Процесс их конфискации продолжается

Так, в 2022 году ЦПК с партнерами разработали санкционный механизм, по которому Украина может быстро конфисковывать имущество у связанных с РФ лиц и компаний.

Упомянутое имущество Януковича – в 2022 году – ВАКС конфисковал именно по этому механизму.

За что осудили Януковича

Напомним, еще в далеком 2007 году тогдашний премьер-министр Янукович инициировал принятие ряда решений, что позволило передать земли от Кабмина в управление Киевской областной государственной администрации.

Далее подставные лица обратились в КОДА с заявлениями о выделении им земельных участков. Ну а дальше эти земельные участки передали фирме Януковича. Который и построил гостинично-ресторанный комплекс.

В данное время все фигуранты находятся в розыске.