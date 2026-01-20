РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15466 посетителей онлайн
Новости
1 916 23

15 лет лишения свободы: ВАКС назначил наказание Януковичу

янукович

Высший антикоррупционный суд вынес заочный приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу за незаконное завладение земельным участком лесного фонда в Сухолучье Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ВАКС и Центр противодействия коррупции.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Сегодня, 20 января, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор, которым признала виновным четвертого Президента Украины и еще одного человека", - говорится в сообщении.

Бывшего президента Украины, который сейчас находится в розыске, суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Это уже третий приговор для Януковича.

Окончательное наказание

Согласно ч. 4 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим по этому приговору и приговору Подольского районного суда города Киева от 28.04.2025 ВАКС назначил ему окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти.

Как наказали сообщника

В то же время из-за истечения срока давности сообщника экс-президента Януковича освободили от отбывания наказания.

Как проходило расследование

Расследование начали еще в 2014 году. До ноября 2019 года дело расследовал Департамент спецрасследований ГПУ. Затем его передали в САП и НАБУ, которые в сентябре 2023 года направили дело в суд.

Много лет коррупционное имущество Януковича действительно не могли конфисковать. Реальный процесс начался только после полномасштабного вторжения.

Так, в 2022 году ЦПК с партнерами разработали санкционный механизм, по которому Украина может быстро конфисковывать имущество у связанных с РФ лиц и компаний.

Упомянутое имущество Януковича – в 2022 году – ВАКС конфисковал именно по этому механизму.

За что осудили Януковича

Напомним, еще в далеком 2007 году тогдашний премьер-министр Янукович инициировал принятие ряда решений, что позволило передать земли от Кабмина в управление Киевской областной государственной администрации.

Далее подставные лица обратились в КОДА с заявлениями о выделении им земельных участков. Ну а дальше эти земельные участки передали фирме Януковича. Который и построил гостинично-ресторанный комплекс.

В данное время все фигуранты находятся в розыске.

Автор: 

приговор (1306) Янукович Виктор (30014) Антикоррупционный суд (1388)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Ну нарешті ВАКС звільнився, і тепер рішуче візьметься за зелених корупціонерів у владі, починаючи з голобородька!
показать весь комментарий
20.01.2026 14:57 Ответить
+4
По аналогії Міндічу світить 25 років...
показать весь комментарий
20.01.2026 14:58 Ответить
+3
яник, зеля, юля повиннні сидіти за гратами
показать весь комментарий
20.01.2026 15:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну нарешті ВАКС звільнився, і тепер рішуче візьметься за зелених корупціонерів у владі, починаючи з голобородька!
показать весь комментарий
20.01.2026 14:57 Ответить
По аналогії Міндічу світить 25 років...
показать весь комментарий
20.01.2026 14:58 Ответить
Єта другоє...
показать весь комментарий
20.01.2026 15:10 Ответить
Ви антисеміт?
показать весь комментарий
20.01.2026 15:18 Ответить
Як тільки жидів звинувачують у злочинах то треба зразу кричати - Антисеміт! Семіти недоторкані?
показать весь комментарий
20.01.2026 18:28 Ответить
Юрку, у тебе проблеми з почуттям гумору.
показать весь комментарий
20.01.2026 19:53 Ответить
Я абсолютно не жартую, Ореста
показать весь комментарий
21.01.2026 09:19 Ответить
В нас буде своя алея президентів, десь на Жовтих Водах. Почуємо кожного.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:59 Ответить
яник, зеля, юля повиннні сидіти за гратами
показать весь комментарий
20.01.2026 15:00 Ответить
Онлайн відсижуватиме? Можна додаток зробити, єЗона чи там Зек+, типу тамагочі з заочно засудженими корупціонерами. І всі судді при роботі.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:02 Ответить
⚡️Скоро підпишуть мирну угоду і пройдуть вибори - прямо з зали суду каже Юлія Тимошенко
показать весь комментарий
20.01.2026 15:05 Ответить
Закордонна делегація на зоні - питають старого зека - скільки років? - 25 - я б вам дав більше - а в нас більше не дають
показать весь комментарий
20.01.2026 15:08 Ответить
Тим,що в бігах-призначають.
Для тих,кого підозрюютьі,але дома- дають можливість або втекти(Міндіч),або ермак-зовсім нічого,але на місці.Якого ще й пригріло сзр в ролі таємного агента.
Якщо Порох,або Юля-то підозри блискавичні з порушенням законодавства і суди безстрокові,аж до падіння рос.проекту.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:11 Ответить
Якщо когось підозрюють, то можуть послицею в трампляндію призначити.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:31 Ответить
Пороха не призначать вони,хоча підозри і суди над ним вже тягнуться сім років.
Призначають із свого оточення: якщо хтось із них начудив,або не справився з обов'язками на місці.
показать весь комментарий
20.01.2026 16:48 Ответить
А Ваня Баканов коли сяде за мародерство? За ним і в Ростов не треба їхати...
показать весь комментарий
20.01.2026 15:11 Ответить
Разом з Бакановим повинен сісти й той хто його призначив, а потім роками відмазував від покарання. А це майже неможливо в принципі, - хто ж сам себе посадить?
показать весь комментарий
20.01.2026 15:32 Ответить
Цю тварину треба прилюдно катувати... наволоч савецька.... Слава Україні !!!
показать весь комментарий
20.01.2026 15:29 Ответить
Так, а шо це за муйня - це тіло підтримують десь 7% якихось українських пі...ів.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:33 Ответить
Вот же ржёт шапкокрад уже 11 год, икрой булки намазывая в лаковых туфлях 46 калибра!? И дули показывая во все стороны с двух рук!
показать весь комментарий
20.01.2026 15:45 Ответить
"Астанавитесь!" (с.)
показать весь комментарий
20.01.2026 15:47 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2026 15:47 Ответить
За шо осудили яныка?! За воровскую власть, за Небесную сотню, за два майдана, за войну?! Нет, за незаконную землю, которую государство конфисковала!!!! То за шо оно должно сидеть, если то шо украл вернулось государству!!! ************!!!!
показать весь комментарий
20.01.2026 18:08 Ответить
 
 