Советник Зеленского Литвин в прошлом хвалил Януковича и оскорблял ВСУ. ФОТО
Советник президента Зеленского Дмитрий Литвин в своих колонках восхвалял беглого президента Виктора Януковича.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют публикации в украинских медиа.
Так, Литвин в частности писал, что результаты работы Януковича "прекрасны", "нам с ним повезло", а украинские журналисты "не способны это оценить".
"Президент Янукович в прошлом году работал хорошо. Даже очень хорошо. К сожалению, украинские журналисты - и закостенелые, и слишком склонны соблюдать приличия. А потому не способны заметить замечательные результаты первого года президентства", - отмечал Литвин.
Также в своих сообщениях Литвин публиковал оскорбления в адрес Вооруженных Сил Украины, называя их "стайками камуфляжных бандитов".
"На фоне таких личных армий, как у Билецкого, и просто стаек камуфляжных бандитов, которых полно в Украине, Порошенко выглядит вполне прилично", - отмечал Литвин.
доктор Ламброзо по його фотокарточках сказав би - ущєрбний, мєлкій, мстивий
глаза - зеркало души
.
По которому попадают в окружение ВЛАЛИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
Он других - то и не берет!!!!!
Если ты засветился ПАТРИОТИЗМОМ
БЫЛ - не дай бог - на Майдане!!
Или ты честный до усрачки
То у тебя - шансов нет!!!!!!!!
**** еще не ясно ?????
Димочка - молоденький
Симпатичный
Андрей Борисович для любовных утех - видать - уже не подходит
Захотелось чего- то новенького ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
Це зі старого одеського анекдоту:
"Мойша, ты знаешь, а наш Сема таки ********!
Шо, денег занял и не отдает?
Нет, в хорошем смысле.
Збіговисько трутнів, пристосуванців та нікчем.
Такого некомпетентного уряду ця країна ще не бачила
Насправді в матеріалі про Яника Литвин знущається з нього, бо той кришує інтенсивний непрозорий розпродаж державної власності.
"...Ну, теперь-то вы видите, что президент Янукович в минувшем году работал хорошо. Даже очень хорошо.
«Очастнивание» государственной (общественной) собственности идёт быстро и успешно даже по тем направлениям, которые были «не по зубам» президенту Кучме."
Пруф
https://lb.ua/news/2011/02/21/85264_itogi_pervogo_goda_raboti_yanukov.html
воно і зараз так робить
Нє, ну, самі вони це звісно, заперечують...
спАсіба жиДєлям кривбаса за чортішо-блд-праса... ..
А "стайками камуфляних бандитів" він там точно не Збройні сили України називав, це чудово видно з контексту.
Так так - типовий підлабузник, хвалить усіх президентів.
Схоже - останній скрін ніхто не прочитав ...
... ДАВНО СТАЛ ЖЁЛТОЙ ПРЕССОЙ.
Гроші непахнуть. Головне шоби стабільно платили
За щось сказане проти них, банять нещадно, навіть за правду
бо щось мені здається ми утримуємо не тільки повію, а ще й паразита!
Не зря Зеленский когда-то со сцены сравнивал сломанный велосипед "Украина" с самой Украиной.