Советник Зеленского Литвин в прошлом хвалил Януковича и оскорблял ВСУ. ФОТО

Советник президента Зеленского Дмитрий Литвин в своих колонках восхвалял беглого президента Виктора Януковича.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют публикации в украинских медиа.

Так, Литвин в частности писал, что результаты работы Януковича "прекрасны", "нам с ним повезло", а украинские журналисты "не способны это оценить".

"Президент Янукович в прошлом году работал хорошо. Даже очень хорошо. К сожалению, украинские журналисты - и закостенелые, и слишком склонны соблюдать приличия. А потому не способны заметить замечательные результаты первого года президентства", - отмечал Литвин.

Также в своих сообщениях Литвин публиковал оскорбления в адрес Вооруженных Сил Украины, называя их "стайками камуфляжных бандитов".

"На фоне таких личных армий, как у Билецкого, и просто стаек камуфляжных бандитов, которых полно в Украине, Порошенко выглядит вполне прилично", - отмечал Литвин.