15 лет за госизмену и побег из Украины: приговор Януковичу вступил в силу
Приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу окончательно вступил в законную силу — ему назначено 15 лет лишения свободы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном Офисом генерального прокурора.
Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Подольского районного суда Киева, которым Янукович был признан виновным в незаконном пересечении государственной границы и подстрекательстве к дезертирству.
Наказание определено с учетом предыдущего приговора — 13 лет лишения свободы за государственную измену и пособничество Российской Федерации в ведении войны против Украины, принятого в 2019 году.
За что осудили Януковича
Суд установил, что 23 февраля 2014 года Виктор Янукович при содействии России и участии бывшего руководства силовых структур незаконно покинул территорию Украины. Его эвакуацию осуществили тремя российскими военными вертолетами из Донецкой области в РФ, а затем — во временно оккупированный Крым.
В дальнейшем, находясь в Севастополе, Янукович склонял сотрудников Управления государственной охраны к дезертирству. Часть охранников вместе с ним уехала в Россию и на службу в Украину не вернулась. Следствие установило, что все перемещения экс-президента координировались российскими военными и спецслужбами и согласовывались непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным.
Приговоры другим фигурантам дела
Кроме Януковича, суд признал виновным и бывшего заместителя начальника Управления государственной охраны. Он приговорен к 10 годам лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство.
"Решение суда вступило в законную силу и является окончательным", — отметили в Офисе генерального прокурора.
Таким образом, судебная система Украины подтвердила ответственность бывшего главы государства за действия, которые нанесли ущерб суверенитету и национальной безопасности страны.
- Ранее мы сообщали, что Печерский районный суд Киева признал бывшего премьер-министра Украины времен Виктора Януковича — Николая Азарова — виновным в государственной измене и действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя. Ему дали до 15 лет за решеткой.
