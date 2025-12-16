15 років за держзраду та втечу з України: вирок Януковичу набрав чинності

Вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу остаточно набрав законної сили — йому призначено 15 років позбавлення волі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому Офісом генерального прокурора.

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Київський апеляційний суд залишив без змін рішення Подільського районного суду Києва, яким Януковича було визнано винним у незаконному перетині державного кордону та підбурюванні до дезертирства.

Покарання визначено з урахуванням попереднього вироку — 13 років ув’язнення за державну зраду та пособництво Російській Федерації у веденні війни проти України, ухваленого у 2019 році.

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За що засудили Януковича

Суд встановив, що 23 лютого 2014 року Віктор Янукович за сприяння Росії та за участі колишнього керівництва силових структур незаконно залишив територію України. Його евакуацію здійснили трьома російськими військовими гелікоптерами з Донеччини до РФ, а згодом — до тимчасово окупованого Криму.

У подальшому, перебуваючи в Севастополі, Янукович схиляв співробітників Управління державної охорони до дезертирства. Частина охоронців разом із ним виїхала до Росії та на службу в Україну не повернулася. Слідство встановило, що всі переміщення експрезидента координувалися російськими військовими та спецслужбами і погоджувалися безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Вироки іншим фігурантам справи

Окрім Януковича, суд визнав винним і колишнього заступника начальника Управління державної охорони. Його засуджено до 10 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство.

"Рішення суду набрало законної сили і є остаточним", — зазначили в Офісі генерального прокурора.

Таким чином, судова система України підтвердила відповідальність колишнього глави держави за дії, які завдали шкоди суверенітету та національній безпеці країни.

Раніше ми повідомляли, що Печерський районний суд Києва визнав колишнього прем'єр-міністра України часів Віктора Януковича –– Миколу Азарова –– винним у державній зраді та діях, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу. Йому дали до 15 років за ґратами.

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